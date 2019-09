Este año, el jurado responsable de evaluar estos trabajos estará compuesto por los músicos Osvaldo Montes (en calidad de presidente) y Harry Manfredini, los cineastas canarios Vasni Ramos y Mercedes Afonso y el creador de la web especializada en música de cine SoundTrackFest, Gorka Oteiza. El palmarés se desvelará el domingo 29 de septiembre en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, durante el concierto "Campeones de la gran pantalla".

Fimucinema estrena nuevo punto de encuentro y todas las películas seleccionadas serán exhibidas durante la semana del Festival en El Espacio La Granja, situado en la planta baja de La Casa de la Cultura, gracias al apoyo de Gobierno de Canarias y el Distrito Salud – La Salle del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La programación completa con todos los horarios de las proyecciones está disponible en la web de FIMUCITÉ, www.fimucite.com, que celebrará su decimotercera edición del 20 al 29 de septiembre.

Los seis seleccionados para el Premio Alex North a Mejor Partitura Original para largometraje de ficción son: 'Jim Button And Luke The Engine Driver', superproducción alemana basada en una popular novela de Michael Ende y con música de Ralf Wengenmayr (quien cuenta con trabajos previos como 'Los imprevistos del amor' o las dos entregas de 'Vicky el Vikingo'); 'In Full Bloom', cinta de producción japonesa entorno al mundo del boxeo y ambientada en la Segunda Guerra Mundial con música de Andrew Kawczynski ('The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro'); 'La Palma', producción alemana rodada íntegramente en la isla canaria, con música de David Reichelt; 'The Bird Catcher', cinta noruega, también ambientada en la Segunda Guerra Mundial y con una partitura de Jim Copperthwaite (con documentales en su haber como 'When Playboys Ruled the World' o 'Steve McQueen: The Man & Le Mans'; 'Lo que Siento por ti', película de República Dominicana sobre familias con niños con discapacidad y que cuenta con una partitura de Sergio Jiménez Lacima (quien ya había sido seleccionado en cuatro ocasiones, ganando el Premio Alex North el año pasado con 'La Isla Rota'); y 'Celeste', película llegada desde Australia, protagonizada por la actriz Radha Mitchell ('El Fuego de la Venganza', 'Silent Hill') y con música del compositor Antony Partos ('Animal Kingdom', 'Tanna').

La categoría de documental oscila entre temáticas vinculadas con la naturaleza y el arte. 'American Mirror. Intimations of Immortality' es un acercamiento a la obra del Tigran Tsitoghdzyan al mismo tiempo que reflexiona sobre los patrones de belleza en la era de las redes sociales y donde juega un papel determinante la música de Mark Petrie (cuyas composiciones hemos podido escuchar en multitud de tráilers como los de 'Blade Runner 2049' o 'Vengadores: Endgame'). 'Pinazo. Notas y Pensamiento' analiza la obra del genial pintor valenciano y cuenta con una partitura de Josué Vergara (quien cuenta con 4 selecciones previas en Fimucinema y recibió el Premio a Mejor Canción Original en 2017 por 'Sonríe'). 'Finding Bobbi. A Search for Self' traslada el foco del arte a la interpretación, con enfoque LGTBIQ+, a través de la figura de la actriz trans Bobbi-Jean Charlton. La música corre a cargo de John McMillan, quien ejerció de asistente de Brian Tyler en títulos como 'Los Mercenarios 2' o 'Iron Man 3'. 'The Superpowers of the Bear' estudia como estos mamíferos pueden ser fundamentales para el futuro de la humanidad. El apartado musical corre a cargo de Olivier Militon, ya seleccionado en Fimucinema en 2016 por su música para el cortometraje 'The Father'. Por su parte, '700 Sharks', con la que nos sumergiremos en las aguas de Polinesia en busca de la mayor conjunción de tiburones del planeta a través de la banda sonora de Julien Jouen, un músico con una gran afinidad por la naturaleza. Cierra la categoría de documentales, "The Perfect Gangster", cinta en torno a los bajos fondo de la mafia de Nueva York, con partitura de Ryan Stevenson.

Un total de 25 cortometrajes optan también al premio Fimucinema a la Mejor Partitura Original. Compositores como Manel Gil-Inglada (seleccionado por 'Trivial' y 'The Dark'), Luis Hernáiz (Premio Fimucinema en el apartado de documental el año pasado por 'Invierno en Europa' y seleccionado este año por 'Miedos'), Ginés Carrión ('La Tercera Parte'), Iván Capillas ('Confía en mí'), Antonio Asiáin ('Miserere'), el ya mencionado Josué Vergara (con doble presencia en esta categoría por 'Lobisome' y 'Tiempo de Blues') o Jonay Armas ('El Zoo de Papel') son algunos de los seleccionados que ya cuentan con recorrido en estos premios. El francés Mathieu Alvado (presente por 'Rebirth' y 'Safety') y la alemana Anne-Kathrin Dern ('Broken') son reincidentes extranjeros en estos galardones. Alberto Torres ('Bicho', 'Vico Bergman'), Joseba Beristain ('La Noche'), Raúl Galván ('Las Aventuras de Sancho'), Kasem Fahmi ('Demasiado Lejos para Escucharlo Todo'), Pablo Trujillo ('Una Noche Cualquiera'), Jonas Lechenmayr ('Tariq'), Daniel Trujillo ('Nana'), Pau Loewe ('La Guarida') por parte de la producción nacional y Alexandre Bouvier ('L'Age d'Or'), Christy Carew ('Virtually'), Jonathan Galland ('The Ribbon'), Yi Liu ('HerT') por parte de la extranjera se unen este año a la familia de seleccionados de Fimucinema.

El cartel promocional corre a cargo, una vez más, de Daniel Fumero, del estudio Limbo Kids, manteniendo la línea estética y conceptual de años anteriores y con una imagen que entronca con la temática de este FIMUCITÉ 13.

FIMUCITÉ 13, dirigido por el reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, celebrará del 20 al 29 de septiembre su decimotercera edición con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Audi Canarias, Teleférico del Teide, y con la colaboración de la Fundación SGAE, entre otras entidades.