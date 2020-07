Un foro que propicia oportunidades para la comercialización del audiovisual en Canarias

En el programa de estas Jornadas de Comercialización se abordarán aspectos que tienen que ver con algunos modelos de distribución independiente, las coproducciones entre Europa y Latinoamérica, las posibilidades de producir cine y audiovisual manteniendo conceptos de internacionalidad, el documental de sello canario, la producción de ficción televisiva realizada en Canarias o la situación actual de la distribución independiente en salas.

La idea de las citadas jornadas es generar un espacio dinámico para la interacción entre asistentes y ponentes, a través de turnos de preguntas tras las ponencias y de una agenda de reuniones individuales concertadas en fechas posteriores al evento.

Hasta el día 21 de julio tendrán de plazo los interesados e interesadas para formalizar gratuitamente su inscripción en estas jornadas que reserva alrededor de un centenar de plazas disponibles. La inscripción a las jornadas y a la agenda de reuniones se realizará a través de la página web spegc.org en la sección de formación y eventos. Nueve ponentes participan en el programa que se repartirá en cuatro sesiones de trabajo denominadas genéricamente 'La ventana televisiva', 'Distribución y coproducciones', 'Casos de estudio de Gran Canaria' y 'El panorama canario desde las instituciones', todas ellas moderadas por el periodista cultural Víctor Rosales.

Participantes

Cristina Merino, responsable de Non Fiction en Movistar +, Álvaro Agustín, director general de Telecinco Cinema, Vincent Sourdeau, VP de Programación y Producción de The Walt Disney Company España, Anna Maria Scaramella, de Márgenes Distribución, Nieves Maroto, directora de distribución en Súper 8 Media y Claudia Rodríguez, CEO de Preciosa Media de Colombia, ofrecerán sus reflexiones en la primera sesión del día 22 de julio, mientras que Elio Quiroga, de Zanzíbar Producciones/Eqlipse, Virginia García Rubio, de Terra Incógnita y Chedey Reyes, de Jugoplastika, participarán en la jornada del día 23, a las que se suman, con su participación en una mesa redonda que se celebrará en la última sesión, Francisco Moreno, administrador único de la Televisión Canaria, Pedro Carballido, técnico de Canarias Cultura en Red (Canary Islands Film) del Gobierno de Canarias, Raúl García Brink, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria y Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

Programa

22 de julio

1ª SESIÓN: LA VENTANA TELEVISIVA

8:55 h. Moderador: Víctor Rosales. Presentación Jornadas.

9:00 h. "Cuando la realidad superó a la ficción"

Sra. Cristina Merino. Responsable de Non Fiction en Movistar +.

Cristina Merino lleva más de 15 años en el sector de la televisión de pago. Ha desarrollado su carrera en Movistar+ donde ha ocupado diversos puestos en los departamentos de marketing, comunicación, innovación y contenidos. Desde 2016 es la responsable de la selección de no ficción para los canales premium de Movistar+ y del diseño editorial de LITE, la oferta OTT de Movistar. Se licenció en Periodismo en la Complutense de Madrid hace cientos de años, hizo un posgrado en Marketing y es la coautora de La Revolución Over the Top, un libro sobre los cambios de la televisión en un escenario 100% digital con la irrupción de las plataformas. Ve documentales a todas horas.

EN MOVISTAR+ adquirimos casi 100 horas de contenido documental para los canales premium, más de 50 horas para Vamos, el nuevo canal de deportes y más de 100 horas para #0, el canal de la producción original de Movistar+ que llega a toda nuestra planta. Los temas son variados y los formatos también. Muchos de esos pases ocupan el espacio del prime time. La mayoría de esos contenidos son adquisiciones. Aproximadamente 10 proyectos al año son precompras y un número pequeño por el momento es producción propia. El Palmar de Troya ha sido nuestro último proyecto de no ficción original.

https://www.movistar.es/particulares/movistarplus/

9:30 h. "La producción de cine de Telecinco Cinema"

Sr. Álvaro Agustín. Director General de Telecinco Cinema.

Comienza a trabajar en el mundo audiovisual a finales de los años 80, en el campo de la distribución de cine y series de televisión a través de la empresa Jadis Distribution. En 1989 se incorpora a Canal + al departamento de Programación y como responsable de emisiones. En 1991 entra a trabajar en Telemadrid en el departamento de Programación. En 1993 funda el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA), donde desarrolla las labores de Director de Desarrollo y Nuevos Proyectos, y a finales de 1998 asume la Dirección General. Realiza labores de consultoría para televisiones de España y Latinoamérica principalmente. En marzo de 2000 se incorpora a Telecinco como Subdirector General de Antena; posteriormente asume la Dirección General de Estudios Picasso, donde comienza su labor como productor cinematográfico. Actualmente es Director General de Telecinco Cinema, División de Producción de Cine de Mediaset España. En los últimos 15 años ha participado como productor en más de 65 películas españolas, entre las que se encuentran algunas de las más relevantes y taquilleras de los últimos años: "El laberinto del Fauno" (2006), "Alatriste" (2006), "El Orfanato" (2007), "Ágora" (2009), "Celda 211" (2009), "No habrá paz para los malvados" (2011), "Las aventuras de Tadeo Jones" (2012), "Lo imposible" (2012), "Ocho apellidos vascos" (2014), "Un monstruo viene a verme" (2016), "Perfectos desconocidos" (2017), "Superlópez" (2018)...

En sus casi dos décadas de actividad, Telecinco Cinema, gran referente de la producción cinematográfica española de los últimos años, cuenta con cerca de 90 películas producidas, 11 de ellas entre las 20 más vistas y más taquilleras del cine español. En su filmografía brillan títulos como 'Ocho apellidos vascos', 'Ocho apellidos catalanes', 'Lo Imposible', 'Un monstruo viene a verme', 'El laberinto del Fauno', 'El Orfanato', 'Atrapa la bandera', 'Cien años de perdón', 'Ágora', 'Perfectos desconocidos', 'Las aventuras de Tadeo Jones', 'Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas', 'Alatriste', 'El Niño', 'Kiki, el amor se hace', 'Celda 211' y 'No habrá paz para los malvados'. En su palmarés atesora alrededor de 270 galardones, entre los que destacan tres Oscar, 75 Premios Goya, tres BAFTA y un Grammy Latino.En 2020, además de 'ADÚ', llegarán a la gran pantalla la comedia 'Operación Camarón', con Carlos Therón al frente de la dirección; la película de acción y aventuras 'Malnazidos', dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro; y 'Way Down', filme con un marcado carácter internacional dirigido por Jaume Balagueró, con Freddie Highmore como protagonista y el apoyo del grupo audiovisual líder en Francia, TF1 Studio, en la gestión de las ventas internacionales.

Más información en: Telecinco.es/t5cinema/

Facebook, Twitter e Instagram: @TelecincoCinema

10:00 h. "Claves para producir para Disney+ en España"

Vincent Sourdeau. VP Programación y Producción de The Walt Disney Company España

Vincent Sourdeau es VP Programming & Production de The Walt Disney Company España desde Julio 2019. Se incorpora en TWDC Iberia en enero 2016 como Director General de los canales Disney en España y Portugal. Previo a esta posición ocupó diversos puestos de responsabilidad en el ámbito de la televisión y de los canales infantiles. En 2013 se incorpora a Viacom International Media Networks como Vicepresidente de Kids & Family para el Sur de Europa, Oriente Medio y África, siendo responsable directo de los contenidos y del área creativa de todos los canales Nickelodeon de esta región y coordinando la estrategia general de esta marca en las distintas líneas de negocio. Entre 1999 y 2013 fue Director de Contenido infantil para los canales de Turner Broadcasting System, Boing, Cartoon Network y Cartoonito. Vincent comenzó su carrera profesional como ejecutivo de compras en Sogecable a cargo de las adquisiciones para Canal Viajar y Canal C.

Licenciado por la Escuela de Negocio de Montpellier, posee una diplomatura en Cine por la Universidad de La Sorbonne de París.

https://www.disneyplus.com

10.30 – 11:10 h. Mesa redonda, con preguntas del público.

2ª SESIÓN: DISTRIBUCIÓN Y COPRODUCCIONES

16:25 Moderador: Víctor Rosales.

16:30 "Márgenes, un modelo de distribución independiente 360º"

Sra. Anna Maria Scaramella. Márgenes Distribución.

Annamaria Scaramella es co-directora del Festival Márgenes y Responsable de Ventas y Programación en Márgenes Distribución. Entre 2005 y 2009 ha trabajado en los departamentos de producción y dirección para series TV, cortometrajes y documentales entre Roma y Madrid. A partir de 2009 reorienta su carrera profesional hacía la organización de festivales cinematográficos y en 2011 se une al equipo de River-Lab, empresa especializada en la programación cinematográfica, e impulsora, además de Márgenes, de otros proyectos como Mujeres de Cine, una iniciativa para la visibilización de las mujeres en la industria.

Márgenes es una distribuidora de cine independiente especializada en cine español. Un sello con vocación de difundir la parte más inquieta y atractiva del panorama audiovisual contemporáneo y de lanzar en España películas de calidad y prestigio internacional y avaladas por la crítica que no siempre encuentra acomodo en nuestra cartelera. Márgenes Distribución nace en 2015 como evolución natural del Festival Márgenes y de la homónima plataforma VOD, dos proyectos pioneros en España que han marcado un camino en la visibilización y difusión del cine español e iberoamericano más arriesgado contribuyendo al asentamiento de toda una generación de cineastas que representan lo más importante de nuestra cinematografía de autor nacional. Desde entonces, Márgenes ha llevado a salas de España películas como "La Ciudad Oculta" (del canario Víctor Moreno, Premio Feroz al Mejor Documental y Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, además de haber recorrido numerosos festivales de prestigio internacional), "Mudar la piel" (de Ana Schulz y Cristóbal Fernández, estrenada en el Festival de Locarno y Premio Días de Cine al Mejor Documental), "Converso" (de David Arratibel, Premio a la Mejor Dirección Documental en el Festival de Málaga) o "Dancing Beethoven" (de Arantxa Aguirre, nominada los Premios Goya a Mejor Documental). Ahora, tras cinco años, Márgenes se abre paso en el cine europeo con "Sole", ópera prima del italiano italiano Carlo Sironi (estrenada en el Festival de Venecia y nominada a Mejor Ópera Prima en los premios de la Academia de Cine Italiana, los David de Donatello) y que se estrenará en otoño.

https://www.margenes.org/ - http://www.river-lab.com/

17:00 "La situación actual de la distribución independiente en salas"

Sra. Nieves Maroto. Directora de distribución en Súper 8 Media

Super 8 Distribución nace con la vocación de distribuir un número reducido de películas consideradas de "cine independiente" y de gran calidad, intentando llevar a cabo lo que se conoce como distribución "boutique". Apostamos por ser un distribuidora de referencia en nuestro país de este tipo de películas, intentando darles acceso a las salas de exhibición más mainstream. Asimismo, nos gusta acompañar a los productores desde el inicio del proyecto, acordando conjuntamente las campañas de marketing que den la visibilidad adecuada a la película. Con esta filosofía, hemos distribuido películas seleccionadas en Cannes o Festival de Málaga y obtenido galardones como Premios Goya o Premios Forqué entre otros.

https://www.super8distribucion.es/

17.30 "Las coproducciones entre Europa y Latinoamérica"

Sra. Claudia Rodríguez. CEO Preciosa Media (Colombia).

Comunicadora social con énfasis en Comunicación Educativa, con estudios profesionales en televisión, cine, guion y montaje en Colombia e Italia. Su especialización es el diseño y desarrollo de proyectos audiovisuales, así como las adquisiciones y las ventas de contenido audiovisual a nivel internacional. Ha trabajado en la selección de proyectos y jurado de mercados, festivales y fondos nacionales a nivel mundial. Claudia tiene alrededor de 10 años de experiencia en relaciones internacionales y en la distribución de contenido, principalmente en documental y en animación. También asesora proyectos en el área de la distribución, financiación, coproducción e internacionalización, realiza talleres en todo el mundo en estas áreas, además de coordinar los laboratorios documentales AFROLATAM (Miradas Doc, Tenerife, España); y Plataforma Valencia (DOCs Valencia, España) y formar parte del equipo de tutores internacionales de la Incubadora de Documentales del INCAA (Argentina).

Preciosa Media es una compañía dedicada a la Distribución, Alianzas, Financiación para Coproducciones, Consultoría en Medios. Generamos conexiones y alianzas entre productores independientes, canales y plataformas de Latinoamérica y Europa, especialmente, en los géneros de Documental y Animación. Preciosa Media cree en los proyectos audiovisuales con perspectiva social, educativa, entretenida; originales, con un punto de vista creativo y enriquecedor. ¡Conectamos personas, proyectos y contenido!

http://preciosamedia.com

18:00 – 18:40 Mesa redonda, con preguntas del público.

23 de julio

3ª SESIÓN: CASOS DE ESTUDIO DE GRAN CANARIA

9:55 h. Moderador: Víctor Rosales.

10:00 "Producir cine y audiovisual con concepto internacional"

Sr. Elio Quiroga. Zanzíbar Producciones/Eqlipse

Con formación en Ingeniería Técnica en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Elio empezó en el mundo de la imagen como videoartista, ganando premios en diversos festivales canarios. Algunas de sus obras de videocreación son parte de la colección permanente del Centro de Arte Reina Sofía. Desarrolló en los colectivos DUE, Quaxar y en solitario una carrera dentro de la escena musical experimental española e internacional en los años 80 y 90. Debutó en el cine en 1996 con la surrealista película "Fotos", premio al Mejor Guion y Mención Especial del Jurado en el Festival de Sitges, y que despertó la admiración de otros cineastas como Quentin Tarantino. Fue nominado al Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por "El Último Minutero", que participó asimismo en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Karlovy Vary, festival que también seleccionó a Competición dos años más tarde su siguiente cortometraje documental: "Uwe", un ensayo sobre el pintor Uwe Grumann. Elio ha escrito y dirigido otros largometrajes posteriormente: "La Hora Fría" (2007), película de ciencia- ficción y zombis protagonizada por Silke y "No-Do" (2009), film de terror y casas encantadas protagonizado por Ana Torrent. En total han sido adquiridos por 40 territorios, entre ellos USA, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Taiwán, Indonesia, Sudáfrica, Latinoamérica, Grecia, Rusia, Noruega, Suecia, etc. y han participado en las Secciones Oficiales de Festivales como Sitges, Fantasporto, Bruselas, Amsterdam, Austin, Pifan (Corea del Sur), Los Angeles Frightfest, Edinburgh Dead by Dawn, Toronto After Dark, Gerardmer International Fantasy Film Festival, etc. "No-Do" se mantuvo varias semanas en el 4o puesto del Top Ten en México, con 7.000.000 de pesos de recaudación, 5o en el Top Ten de Polonia, y fue el segundo título más alquilado durante semanas de la colección Fangoria Frightfest en la cadena USA Blockbuster, así como en Netflix, iTunes y Amazon. Su cuarto largometraje, el documental "The Mystery of the King of Kinema" (2014), Obtuvo una Mención Especial del Jurado en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Cine de Gijón. En 2019 estrena en salas su quinto largometraje, "La estrategia del pequinés", que adapta la novela del mismo título de Alexis Ravelo.

Elio ha dirigido también cortometrajes de animación, tales como "Me llamo María" (2010), que fue preseleccionado a la Lista Corta de los Oscar 2011 al Mejor Corto de Animación, o "Home Delivery" (2006), adaptación de un cuento de Stephen King con presentación de Guillermo del Toro y música de REM, que fue elegido para Selección Oficial Competitiva de un centenar de Festivales, como como Los Angeles Short International Film Festival, Bermuda Film Festival, Foyle International Film Festival, Festival de Sitges, Semana de Terror de San Sebastián, Festival Internacional de Cine de Huesca, San Francisco International Film Festival, CineQuest San Jose International Film Festival, etc. y que fue ganador del Gran Premio al Mejor Cortometraje Fantástico en Fantasporto 2006 o el Best Animation Award , Silver Conch en el VI Mumbai International Film Festival. Como guionista, Elio ha coescrito proyectos como "Ausentes" (2004), protagonizada por Ariadna Gil y Jordi Mollá, y dirigida por Daniel Calparsoro, escrita junto a Ray Loriga.

Fue cocreador y coguionista de la serie "Centro Nacional de Desaparecidos" junto a Sigfrid Monleón, Víctor García León y Nacho Gabasa, para Redacción7. Ha trabajado en diversos proyectos con otros guionistas como David Muñoz, Antonio Trashorras, Peter David, Bridget Lawless, John-Paul Chapple, Albert Monteys, etc. En el campo literario, recibió en 1994 el premio Nuevas Escrituras Canarias por el poemario "Ática", y posteriormente escribió "La Materia de los Sueños", una historia del cine por computadora, que obtuvo el Accésit del Premio de Ensayo Everis Consulting, y fue editado por Deusto, siendo publicado de nuevo en 2016 por Plan B (Dolmen) en edición actualizada, bajo el titulo "Luz, cámara... bits". Ha publicado las novelas "El Despertar" (Timun Mas, 2012; Amazon, 2018), "Los códices el Apocalipsis" (Tyrannosaurus Books, 2013; Amazon, 2018), e "Idyll" (Dolmen Editorial, 2014; Amazon, 2017). Su obra "Los que sueñan", recibió el Premio Minotauro de Novela 2015. En 2018 edita "Entre los sueños", un thriller de misterio publicado por Ediciones B. Ha impartido seminarios de escritura de guión bajo el paraguas del Sundance Institute, y dirigido la XIV Edición del Canarias Mediafest, Festival de Artes y Culturas Digitales de Gran Canaria. Imparte anualmente Guion y Escritura en el Master de Diseño y Creación de Videojuegos de la Escuela de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es profesor en el Grado de Cine de la Universidad del Atlántico Medio. Desde 2008 es representado por William Morris Endeavor y por Kleinberg Lange Cuddy & Carlo LLP. En España es representado por Alsira García Maroto como director y guionista y por Alicia González Sterlingcomo escritor. Ha sido considerado en Hollywood como director para proyectos tan dispares como World War Z, Shark Night 3D, Pan, el remake de The Osterman Weekend (Clave Omega) de Sam Peckinpah, Neverwhere de Neil Gaiman, Passengers, o la adaptación al cine del comic Grendel, creado por Matt Wagner. Ha trabajado asimismo en Hungry Ghost,5 adaptación de la novela de ciencia-ficción Chinese Opera del escritor neozelandés Ian Wedde. También trabaja comoanalista de guiones y script doctor.

10:30 "El documental de sello canario que se emite en los 5 continentes"

Sra. Virginia García Rubio. Terra Incógnita.

Licenciada en Ciencias de la Información y Master en Comunicación para Instituciones y PYMES. Con más de 30 años de experiencia en el Sector Audiovisual comenzó trabajando para Telemadrid en el Departamento de Verificación, de ahí pasó siete años en Telecinco coordinando la programación de cine hasta que salió de la televisión para montar la productora Telespan2000, de la que fue subdirectora y con la que participó en varios proyectos de cine y televisión con gran éxito de taquilla como El Otro Lado De La Cama, Torremolinos 73 o Días De Fútbol. Participó en la puesta en marcha del Centro De Estudios Ciudad de la Luz, Escuela Oficial de cine de la Generalitat Valenciana, de la que fue Subdirectora y Directora de Programas, poniendo en marcha la oferta de Licenciatura en Comunicación Audiovisual, cuatro Masteres de especialidades cinematográficas así como una oferta continuada de cursos de Artes y Oficios Audiovisuales para apoyar el desarrollo del tejido Industrial. Actualmente desarrolla su trabajo como Productora Ejecutiva y Directora de Producción en Terra Incognita Docs, productora de documentales de naturaleza con la que ha producido las series documentales Jungle Planet, Hotspots, Wild Hunters, Wild Workers y Wild Latam entre otras.

Terra Incógnita Docs es una empresa cuya actividad es la producción de documentales de alta gama con contenido de naturaleza y vida salvaje. Comenzó su actividad en otoño de 2014 de la mano de un grupo de profesionales de larga trayectoria en la realización de documentales de naturaleza y de la producción audiovisual. Su principal impulsor y Director, Juan Antonio Rodríguez Llano, cuenta con más de 20 años de experiencia en divulgación y dirección de documentales y series de TV. Precisamente esa es nuestra fuerza, nuestra experiencia y nuestro bagaje de los últimos años: la producción y realización de más de 150 documentales que se han distribuido por todo el planeta y se han emitido en las cadenas y televisiones más prestigiosas teniendo, además, un alto índice de audiencia. El equipo humano de Terra Incógnita Docs es un equipo profesional, comprometido y experimentado en la creación de documentales, lo que asegura el éxito de sus producciones. Líder en el desarrollo internacional de documentales, cuenta con algunos de los más prestigiosos profesionales de España. Es un equipo reducido, eficaz y con mucha experiencia que ha sido premiado en innumerables festivales internacionales por la calidad de sus contenidos, su fotografía, por los guiones, la realización e, incluso, la música. Juan Antonio Rodríguez Llano es el responsable como director, realizador y guionista de la creación de más de ciento cincuenta documentales, audiovisuales y de series de televisión como: "Mundos de Agua", "Wild Connections", "El Universo Escondido", "Las Guerras del Lobo", "El Reino Salvaje" o "Wild Menu". Probablemente se trate del director de documentales de naturaleza más prolífico y de mayor éxito en España de la última década. Sus documentales se emiten en todo el planeta a través de los canales más prestigiosos como Discovery Channel, France 5, NHK, RAI, Canal Plus, TVE, etc. y sus series han sido seguidas por más de 900 millones de telespectadores. Para sus trabajos, Terra Incógnita Docs. apuesta por los últimos avances tecnológicos para captación de imagen: drones, time lapses, alta velocidad..., todo ello en el más avanzado formato de calidad 4K, algo sin duda fundamental si se quiere estar presente en el competitivo mundo de este género de producciones.

www.terraincognitadocs.com

11:00 "La Producción de ficción televisiva desde Canarias"

Sr. Chedey Reyes. Jugoplastika.

Director y productor ejecutivo. Licenciado en dirección y administración de empresa. Postgrado de multimedia en la Escuela TAI (Madrid) y estudios de dirección cinematográfica en la NY Film Academy (Nueva York). Socio Fundador de las compañías Jugoplastika y Machango Studio y miembro del consejo de administración de la empresa Ánima Estudios Canarias. Vocal de la junta directiva del Clúster Audiovisual de Canarias desde enero de 2019.

Jugoplastika, es una productora audiovisual con sede en Canarias y Madrid, especializada en contenido de ficción para televisión, tanto en la creación y producción del contenido propio, como en ofrecer servicios de producción a otras productoras interesadas en rodar en Canarias. Entre los trabajos más destacados de la compañía se encuentra los servicios de producción de la primera temporada de la serie de televisión Hierro, producida por Portocabo, Movistar+ y Canal Arte, así como la serie de televisión Calima, un proyecto en desarrollo seleccionado en varios festivales internacionales y que ha ganado este año el premio dentro de Drama Series Pitch 2020 del prestigioso mercado de televisión MIPtv. Actualmente está produciendo una tv movie sobre la vida de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, así como el documental En El Corazón de la Aurora, rodado en Finlandia, donde se narra la realización de un experimento jamás realizado; rodar las auroras boreales desde la estratosfera.

http://www.jugoplastikapro.com/

11.30 – 12:10 Mesa redonda, con preguntas del público.

4ª SESIÓN: EL PANORAMA CANARIO DESDE LAS INSTITUCIONES

16:25 Moderador: Victor Rosales.

16:30 Sr. Francisco Moreno. Administrador único de Televisión Canaria

17:00 Sr. Pedro Carballido. Técnico de Canarias Cultura en Red. Canary Islands Film. Gobierno de Canarias.

17:30 Sr. Raúl García Brink. Coordinador Técnico de Desarrollo económico, Soberanía energética, clima y conocimiento. Cabildo de Gran Canaria.

17.45 Sra. Guacimara Medina, Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. • 18:00 – 18:40 Mesa redonda, con preguntas del público