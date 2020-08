Ápice se alza con el premio al Cortometraje Más Destacado del XV Festivalito

La Palma/ Ausencia, de Juanjo Neris, se hace acreedor del galardón de Distribución.

La decimoquinta edición del Festivalito de La Palma, que se acaba de clausurar en el Teatro Circo de Marte, acogió una ingente cantidad de rodajes en la sección La Palma Rueda a cargo de los 290 inscritos, que rodaron 98 cortometrajes.



La ceremonia oficial de clausura, que contó con la presentación de la humorista palmera Petit Lorena ha puesto el colofón al XV Festivalito de La Palma con la proyección de los cortometrajes finalistas.

Todos los trabajos rodados de forma exprés, bajo el lema "Reset: No volvamos a la normalidad. La normalidad era el problema", se proyectaron en el estadio de fútbol Silvestre Carrillo de la capital palmera.

La esencia del Festivalito son los rodajes in situ y un puñado de realizadores asumieron el reto que cada año les plantea esta genuina cita con el séptimo arte en La Palma, el de rodar en tres o cuatro días un cortometraje de 4 minutos para presentarlo a la sección a concurso. Cualquier rincón palmero es susceptible de convertirse en una localización.

Jovita Monterrey, consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, comentó durante la gala: "El Festivalito es un certamen cinematográfico único por la simbiosis entre un proyecto cultural y la sociedad palmera. Si a esto le sumamos un amplio abanico de proyecciones, rodajes, talleres y charlas con un mensaje impregnado de positivismo, lo cual propicia un efecto llamada para el que disfruta del cine en cualquier parte del mundo".

El jurado de la sección Andrómeda (dirigido a participantes en festivales internacionales) conformado por Elio Quiroga (cineasta), Mónica Pellejero (decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio de Las Palmas de Gran Canaria), Naira Gómez (actriz) y Benjamín Reyes (programador de DocuRock) decidió otorgar el premio al Cortometraje Más Destacado de Andrómeda a Ápice, de Cándido de Armas por "el uso cinematográfico de la variedad de los paisajes de La Palma".

Cuando Raúl Camacho, consejero de Turismo del cabildo palmero, subió al escenario pronunció las siguientes palabras: "El Festivalito hace única a La Palma porque cada año con motivo de su celebración todos miran a la Isla Bonita, y esta queda plasmada en el cine, y de ahí, da el salto al resto del mundo".

Por su parte, el cortometraje Más Destacado de Lyra fue a parar a manos de La Apagada de la Virgen, de Himar Soto, que hace alusión a la suspensión de la Bajada de la Virgen de Las Nieves. La intérprete Carla González fue valorada como la actriz más destacada por Pieses.

Mientras que el actor más destacado fue Luismi Castillo por DOGS. Por su parte, Ausencia, de Juanjo Neris, consiguió el premio Distribución, y será distribuido por festivales internacionales por Digital 104. Neris explora una historia paterno filial. Consigue con este su segundo premio Distribución.

Y para finalizar, Melissa Hernández concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma quiso destacar que "todo ha salido según lo previsto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Hay que seguir apostando por el Festivalito, por el arraigo cultural que este evento ya tiene en La Palma y, sobre todo, por la gente de Canarias, ya que, dinamiza el Turismo y ayuda a impulsar los negocios locales".

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, CajaMar (Caja Rural) y Casa Cabrera, además de contar con la colaboración de numerosas empresas de la isla de La Palma.

Palmarés XV Festivalito:

- Estrella al Cortometraje Más Destacado Andrómeda (profesionales): Ápice, de Cándido de Armas

- Estrella al corto más destacado Lyra, Premio Roberto Rodríguez (amateur): La Apagada de la Virgen, de Himar Soto

- Premio Especial Distribución (otorgado por Digital 104): Ausencia, de Juanjo Neris

- Estrella Actor Más Destacado: Luismi Castillo por Dogs

- Estrella a la actriz más destacada Premio Pilar Rey: Carla González por Pieses

- Estrella a la Fotografía Más Destacada: Pablo Ramírez por Storni

- Estrella al Diseño Sonoro: Kamchatka, de Óscar Santamaría

- Estrella a la Música Original: Jonay Armas por Idaira y Mayarí

- Premio Especial Cielo Estrellado de La Palma: Ojos que no ven, de Carlos de León

- Premio Arcoíris Love Festival (valores de igualdad): Contagio, de Eugenia Padrón

- Estrella del público al corto más destacado, Premio Miguel Brito: Dogs, de José Piñero

- Estrella al cortometraje Cine con TIC: Abrazacorazones, de Salomé Moreno

