Comienza el VI Foro de coproducción Afrolatam, de MiradasDoc

El cine documental que nace y que crea conexiones entre África y Latinoamérica es una de las piedras angulares en el eje sur-sur que se ha venido conformando y fortaleciendo desde los inicios del Festival y Mercado de Cine Documental MiradasDoc.

En marzo, en el marco del MiradasDoc Market, ocho proyectos vinculados con África y Suramérica serán expuestos en el pitching online del laboratorio Afrolatam ante un panel de distribuidores, comisioning editors, decision makers y representantes de cadenas festivales de todo el mundo. También lo harán los proyectos seleccionados en los laboratorios DocSur y AnidocSur.

Esta semana daba comienzo el primero de los talleres online, que se desarrollará durante dos meses con profesionales internacionales de cine documental como Michele Stephenson, Luciano Barisone, Claudia Rodríguez Valencia y Stephanie Von Lukowitz. Estos mentores ayudarán en el desarrollo de los proyectos tanto en su trabajo creativo como en la preparación del Pitch.

"Es interesante que estos proyectos -que se encuentran en distintas fases- trabajen en un contexto colaborativo, y lo más importante: que se conviertan en documentales puesto que todos ellos son historias muy necesarias", señala la coordinadora del laboratorio, Claudia Rodríguez Valencia.

Los ocho proyectos seleccionados son:

Carabalí; Medhin Tewolde Serrano, (México, Colombia); Libertad es no tener miedo; Joyce Prado (Brazil); Afromilonga; Mawete Paciência, María Eugenia Lombardi y Alejandro Espolsino (Argentina, Kenia); Mujeres negras en rutas de libertad; Urania Munzanzo (Ghana, Togo, Benin, Nigeria); African Beat, un viaje a las raíces de la Champeta; Lucas Silva (Colombia); Mi familia es un cuento de otra memoria (Francisca Peró Gubler y Gonzalo Rodríguez Varas (Chile y Sud África); Carmela y los caminantes; Esteban Coloma y Luis Herrera (Ecuador); Minha carne sabe; Zica Pires y Simone Giovine, (Brazil);

La situación derivada de la Covid-19 llevó al equipo de MiradasDoc a retrasar el festival, del 4 al 12 de marzo, con la intención de que la cita con el acontecer del planeta a través del cine documental siga celebrándose de forma presencial, salvo el mercado, que será online.

SINOPSIS DE LOS PROYECTOS DE AFROLATAM

Carabalí

Carabalí es un líder afrocolombiano exiliado. Tras recibir amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares de su región, sale de su comunidad para proteger su vida. Lejos, solo, refugiado y desde el destierro, le invade la duda de si la lucha valió la pena.

Libertad es no tener miedo

La violencia y la opresión definen la dinámica racial de la sociedad brasileña; las vidas de seis mujeres negras muestran las luchas de su comunidad a lo largo de los siglos XX y XXI. Nos muestran sus perspectivas y acciones para intentar hacer de la Libertad una promesa de hoy y no de un futuro que nunca llega.

Afromilonga

Siete músicos latinoamericanos viajan al África subsahariana buscando las raíces bantúes del género musical milonga que, junto al tango, forma parte del folklore rioplatense. Allí encontrarán una conexión profunda entre ambas culturas, que se remonta a la trata de esclavos en la época colonial.

Mujeres negras en rutas de libertad

Siete activistas negras brasileñas se reúnen en un viaje hacia África donde buscan una alternativa histórica e inspiración para diseñar nuevos caminos y rutas de libertad para el futuro.

African Beat, un viaje a las raíces de la Champeta

Este es un documental-viaje, a la búsqueda de las raíces de la champeta en el continente africano. En Colombia, Justo Valdez del grupo Son Palenque. En Nigeria, Victor Waifo, estrella de la música Highlife. Dos historias de vida, un gran encuentro musical entre Africa y su Diaspora.

Mi familia es un cuento de otra memoria

Un lugar fundamental de mi pasado está escrito en la muerte de mi hermana Olivia en Sudáfrica. Mis padres que también fallecieron, me dejaron llena de dudas. Una carta y un rollo fotográfico, son las huellas para iniciar un viaje y comprender las últimas palabras que se dicen al final de una vida.

Carmela y los caminantes

Carmela lo arriesga todo por ayudar a miles de personas venezolanas que cruzan el continente suramericano caminando, en el éxodo más grande de la historia reciente de la región. Su misión tambalea cuando su esposo es repentinamente encarcelado.

Mingha carne sabe

La ampliación de una carretera federal ejecutada por el gobierno brasileño amenaza con el genocidio de la comunidad afro descendiente de Santa Rosa. Zica, la joven líder, regresa a Guinea-Bissau para reunirse con sus antepasados. El diálogo con su pasado le revela el camino para ganar su batalla.