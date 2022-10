Gáldar respira cine

"Un festival de cine exprés constituye, ante todo, un desafío creativo," apunta el director técnico del FIC Gáldar 2022, Ángel Hernández, "la limitación de los tiempos, la habitual escasez de medios y el corsé temático del Leitmotiv convierten estos rodajes en un titánico ejercicio artístico sin parangón en la industria audiovisual convencional."Y los participantes han aceptado el desafío. Anatael Pérez, director de arte y cineasta, se ha desplazado desde Tenerife. "Es mi quinto Gáldar Rueda," asegura, he pasado por varios festivales y éste me encanta, es una súper aventura, el lugar es precioso y aquí se te pueden ocurrir mil historias." En su caso, cuenta la historia de una mujer que planta una semilla y vive observando todo el proceso de crecimiento. El vivero de Gáldar es el lugar perfecto para su cortometraje. Y Salomé Moreno, hija de Arístides Moreno, la actriz protagonista.En la escuela de música del municipio otro veterano, el director Ancor Ayoze, rueda una de las escenas principales de su historia. "El leivmotiv nos vino perfecto, porque queríamos situarnos en la mirada de un militar que participa en la guerra de Ucrania y que no quiere estar allí," nos cuenta mientras su protagonista mira al vacío sentado en una sala de paredes desconchadas y casi sin muebles. En esta edición el lema de "Gáldar Rueda" es "la respuesta, amigo mío, está flotando en el aire", en alusión a las energías limpias como mensaje de no a la guerra ante las grandes potencias mundiales."Rodar en Gáldar nos ofrece multitud de posibilidades," confiesa Ancor, "tenemos casco histórico, tenemos playas, tenemos montaña y zona de bosques...este reto me parece genial." Natt Monroy, profesora de interpretación del Espacio Artístico Evohé, en Las Palmas de Gran Canaria, ha escogido para su corto el impresionante fondo de Cueva Herrera, una zona abrupta de rocas y cuevas que precisamente ya ha servido como refugio al protagonista de la serie "Zorro" que Secuoya Studios ha rodado en la isla. "Mis alumnas, las actrices con las que ruedo, querían trabajar sobre una huida," cuenta Natt, "y estos parajes son perfectos para ello. Además, conociendo el Premio Isla Calavera al Mejor Corto de Terror, se han animado por este género. El resultado en un escenario así es, desde luego, estremecedor.En palabras de Julio Mateo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, "para nosotros es el mejor escaparate posible, trasladar los paisajes del municipio a través de las cámaras de los directores de "Gáldar Rueda", de la costa hasta la cumbre, una diversidad enorme de patrimonio cultural, paisajístico y natural, y esta edición hemos querido apostar además por esos nuevos paisajes urbanos que se están generando, como los nuevos molinos en Botija, que dan pie al leivmotiv de esta edición. Esperamos que den lo mejor y que esos paisajes hablen de Gáldar en todo su esplendor."Mucho más pausado transcurre el rodaje de Evelio Pérez, coordinador del Servicio de Atención a Personas mayores acompañadas del Ayuntamiento de Gáldar, que tiene como protagonista a una usuaria del centro. "La temática del certamen gira en torno a la guerra, los grandes conflictos bélicos, pero nosotros queremos hablar sobre otra guerra, la de los mayores, su soledad, el silencio en el que viven."El interior de la iglesia y la Plaza de Santiago, en pleno centro, les sirve para contar su historia, aprovechando la luz de la tarde. Para Evelio es su primera vez en el mundo del cine, no se dedica a esto. En este caso el certamen se convierte en una excusa para que los mayores con los que trabajan hagan algo diferente. Para ellos, su participación ya es un premio.Muy cerca de él, Luis Pérez, veterano del certamen, confiesa que a pesar de su amplia experiencia detrás de las cámaras, su oficio tampoco tiene nada que ver con el cine, "soy conductor de guaguas," sonríe, "pero el cine siempre ha sido mi vida, he ganado premios en varios festivales, me he tratado de formar y esta iniciativa de Gáldar me parece fantástica". Aunque venían con varias ideas en la cabeza, el lema les inspiró y empezaron a construir la historia, para la que un limpiabotas se afana en plena plaza para sacar lustre a unos zapatos. "Es la historia de perder por miedo a perder, cuando dejamos de actuar por miedo a que salga mal."Pero aquí nadie tiene dudas, de hecho, se trata de una edición histórica en participación. Gáldar rueda, más que nunca.

Mientras, la programación del Festival continúa, mañana viernes 21 de octubre a las 10.00 horas tendrá lugar el curso "De la idea a la postproducción", con el realizador y postproductor Hugo Alemán. A las 18:00, último largometraje de la sección Oficial, "Abrázame fuerte", de Mathieu Almalric. Y a las 20:00 horas, proyección de la sección de cortometrajes. Todo ello en el Teatro Consistorial de Gáldar, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2022 está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Gran Canaria Film Commission.