El Cabildo pide el regreso de la momia guanche de Erques a Tenerife

Tenerife/ La Corporación insular insta al Gobierno de España a que autorice el traslado de la momia exhibida en el Museo Arqueológico Nacional, ubicado en Madrid, a la Isla.

El Cabildo de Tenerife reitera ante las instituciones y administraciones autonómicas y estatales la voluntad de la isla de Tenerife de recuperar y albergar la momia guanche, encontrada en 1763 en el barranco de Erques, exhibida actualmente en el Museo Arqueológico Nacional.



La Corporación insular insta al Gobierno de España a que autorice el traslado de la momia exhibida en el Museo Arqueológico Nacional a Tenerife, cumpliendo la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias (ley 11/2019 de 25 de abril) para su custodia, conservación y exposición, en el Museo de la Naturaleza y Arqueológia de Tenerife, dando cumplimiento así a las reiteradas peticiones efectuadas desde 1990 hasta el 18 de marzo de 2024.

El Cabildo de Tenerife quiere constituir con el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado Español, a través del Ministerio de Cultura, una comisión que facilite jurídica, económica y materialmente el traslado del Xaxo de Erques exhibido en el Museo Arqueológico Nacional al Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, afirma que "traer de vuelta la momia guanche de Herques es una cuestión de orgullo, de historia de un pueblo y de identidad, que no puede ser borrada. No está en Madrid por razones científicas ni culturales, sino por algo inaceptable en el siglo XXI, y es que se entregó hace 250 años como un regalo a un monarca absolutista. El patrimonio es lo único que le queda a un pueblo cuando pasan los siglos: es la momia guanche mejor conservada del mundo, es Patrimonio de Tenerife y tiene que estar en Tenerife".

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, señala que "el original de la momia de Erques tiene que estar en Tenerife, como símbolo de nuestro pasado a mostrar a residentes y visitantes". Y añade que "no pretendemos crear discusiones estériles, sino plantear una reivindicación justa que los ciudadanos de la isla merecen conseguir por todo el tiempo que lleva fuera y porque aquí se le pueda aportar el valor que desde el punto de vista histórico y cultural tiene ese ejemplar de momia». Lope Afonso reitera que "el regreso de la momia de Erques puede ser un punto de inflexión en ese sentido, como una oportunidad de difundir y divulgar todo lo que tiene que ver con el pasado y también con el presente».

Se trata de una de las momias más importantes para Canarias, pues es la mejor conservada de entre las descubiertas y por ello posee un poderoso valor arqueológico como símbolo de la mejor técnica de conservación utilizada por los guanches en la momificación.

La momia fue recuperada de una cueva del barranco de Erques, en Tenerife, en 1763, y se cree que pertenecía a la gran cueva sepulcral en la que se hallaron centenares de ellas en el último tercio del siglo XVIII. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es una de las cinco momias guanches que albergaba el Museo Nacional de Antropología de Madrid en la década de los 70. Esta fue trasladada al Museo Arqueológico Nacional cuando las demás regresaron a Tenerife.