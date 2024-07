El ayuntamiento convoca la XXXVIII edición del Concurso de Pintura y Fotografía "Rincones de Santiago"

El tema debe versar sobre los "Rincones de Santiago", entendidos éstos como una muestra representativa de rincones, paisajes pintorescos, etnografía, etc., del municipio de Santiago del Teide. Las obras serán originales e inéditas y no podrán haber sido presentadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico, con exclusiva responsabilidad del participante, así como cualquier reclamación sobre derechos de autor.

Respecto al plazo límite para la entrega de trabajos, éste será hasta las 23:59 horas domingo 23 de julio, mientras que el fallo del jurado se realizará el 24 de julio y la lectura del mismo tendrá lugar el 25 de julio coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patronales de Santiago del Teide.

Para la modalidad de "Pintura", la técnica será libre y la obra tendrá un formato mínimo de 50 cm de alto x 65 cm de ancho, destacando que los premios son los siguientes:

PRIMER PREMIO........................... 759,49 euros

SEGUNDO PREMIO........................ 300,00 euros

TERCER PREMIO........................... 150,00 euros

En cuanto a la modalidad de "Fotografía", deberán ser archivos digitales en formato JPEG, con unas dimensiones de 40x60 y con una resolución de 300PPP. No podrán superar los 4MB. Pueden ser a color o en blanco y negro, admitiéndose la manipulación de las mismas.

PRIMER PREMIO............................ 300,00 euros

SEGUNDO PREMIO......................... 200,00 euros

TERCER PREMIO............................ 150,00 euros

Del mismo modo, se podrán presentar un máximo de dos obras, de una sola modalidad o combinación de ambas por cada autor/a, siendo presentadas de la siguiente manera:

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital: www.lopillo.es.