El Cabildo grancanario despliega un ambicioso programa de actividades para conmemorar el centenario del fallecimiento de Alonso Quesada

Las Palmas de Gran Canaria/ La Consejería de Cultura del Cabildo grancanario ha presentado la completa y extensa programación que hasta el año próximo 2026 dedicará a la conmemoración del centenario del fallecimiento del escritor y dramaturgo Alonso Quesada (Gran Canaria, 1886-1925), a quien se consagra la edición este año del Día de las Letras Canarias. Entre las iniciativas más llamativa contempladas en el programa que fue adelantado en el día de hoy 18 de febrero por el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, y su consejera de Cultura, Guacimara Medina, figuran el nombramiento de Hijo Predilecto de Gran Canaria a título póstumo por parte del Cabildo de la isla en el marco del acto que tendrá lugar el próximo 14 de marzo con motivo del 112 aniversario del Cabildo, la creación del nuevo Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada impulsado con carácter bienal, la publicación de varios libros sobre su obra -incluyendo material inédito-, así como la reedición de algunos títulos del poeta modernista (abarcando la versión en francés de uno de sus libros más significados, 'El lino de los sueños'), la puesta en escena de cinco montajes distintos, así como un sinfín de propuestas entre las que se incluyen varias exposiciones documentales, un ciclo de conferencias, conciertos, una ruta literaria por la arquitectura modernista del barrio de Triana, proyecciones audiovisuales o un taller de rap y creación poética, entre otras. El nombramiento de Hijo Predilecto a título póstumo de Quesada se considera un acto de justicia poética que le debía la Isla a la que tanto cantó y contó en sus escritos.



Antonio Morales recordó en el acto que cuando falleció Quesada un 4 de noviembre de 1925 "se detuvo de pronto el aire en Santa Brígida en una noche en la que la luna mantuvo su curso menguante. Aquel día se apagaron los pulmones y el corazón de Alonso Quesada. Y en el mismo instante comenzó a respirar la eternidad de su legado humano y literario", dijo el presidente del autor al que considera "un faro que haríamos bien en no perder de vista en estos tiempos de tormenta, pero donde también nos acechan la inacción y la amnesia social. Precisamente por eso necesitamos mantener a flote el mensaje de autores y autoras capaces de agitar conciencias".

El presidente animó a que nos miremos en el espejo de Alonso Quesada que nos refleja mostrándonos las luces del alma, en vez de idiotizarnos con una realidad distorsionada de manera intencionada por "una tecnocracia de tintes autoritarios que aspira a gobernarnos con algoritmos que dejan de lado el respeto a la verdad o los valores que enaltecen a las sociedades basadas en los valores democráticos".

Con la presentación de esta programación que se desarrolla en distintos municipios y espacios culturales y se extiende desde febrero de 2025 hasta enero de 2026, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria pone en valor la dimensión del legado cultural y literario del autor Alonso Quesada (seudónimo de Rafael Romero Quesada), quien conforma, junto a Saulo Torón y Tomás Morales, la llamada Generación de los Tres del Modernismo y Posmodernismo canario, quien fue capaz con su producción de trazar las luces y las sombras de la realidad social del archipiélago en el primer cuarto del siglo XX y situar la modernidad en las letras del archipiélago.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, comentó que este programa "salda una deuda contraída con una de las mejores plumas de las letras canarias y referente nacional del Modernismo, Alonso Quesada. Ponemos en valor su figura y su rico universo entre los más jóvenes y desempolvamos algunas de sus publicaciones inéditas en el contexto de una programación de altura dirigida a todo tipo de públicos", agregó Medina, quien recordó que en la Biblioteca Insular de Gran Canaria está depositado buena parte del fondo del escritor, al tiempo que destacó la implicación en este programa del Departamento de Ediciones y del citado equipamiento bibliotecario, entre otros centros pertenecientes al área que dirige.

Nueve centros con Quesada

En el programa del centenario del fallecimiento de Alonso Quesada, en cuya organización la Consejería de Cultura invertirá casi 200 mil euros, participan un total de nueve departamentos o centros pertenecientes a dicha consejería: Ediciones, la Biblioteca Insular de Gran Canaria, la Casa-Museo Tomás Morales, La Librería del Cabildo, el CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual, la Sala Insular de Teatro, el Teatro Cuyás, la Casa-Museo Pérez Galdós y el Departamento de Comunicación. Asimismo, en la oferta que contempla el desarrollo de casi una cuarentena de actividades, colabora la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Con el propósito de acercar la figura y obra de Quesada a los jóvenes, principalmente de entre 16 y 20 años, el programa incluye las iniciativas denominadas 'Los ecos de Alonso Quesada. Explorando su poesía a través de nuevas voces' y 'A la luz de la farola', que conectarán su legado con formas artísticas contemporáneas (rap, spoken word, música y danza modernas) y serán protagonizadas por el artista rapero Aniba Faicán, quien impartirá el taller de rap 'Del Modernismo poético a los ritmos modernos'.

Premio Nacional de Teatro

Con la intención no solo de mantener viva la memoria de Quesada sino de proseguir poniendo en valor la repercusión de su obra dramatúrgica, la Consejería de Cultura del Cabildo, a través de su Departamento de Ediciones, convocará en noviembre la primera edición del Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada con el fin de incentivar a los creadores y creadoras de este género. La convocatoria establece un premio único con una dotación económica de 10.000 euros y la publicación del texto ganador.

Tres de las exposiciones más importantes de las incluidas en el programa serán las que se exhiban en la Casa-Museo Tomás Morales de Moya entre junio y noviembre de 2025 tituladas 'Tengo la mirada donde una araña teje', que mostrará fondos bibliográficos, documentales y artísticos conservados en dicho museo y que comisaría María del Rosario Henríquez; la que podrá disfrutarse en la Biblioteca Insular en noviembre de este año, 'Alonso Quesada a través de las palabras', comisariada por Lucía López con asesoramiento de Antonio Becerra y, finalmente, la tercera que ocupará la Casa-Museo Pérez Galdós coproducida por dicho museo y la Facultad de Filología de la ULPGC, que reúne la evolución de la crónica desde la Antigüedad hasta llegar a las crónicas de Alonso Quesada, y que será coordinada por Israel Campos, Nayra Pérez y Antonio Becerra.

También en el marco del centenario se presentará la Biblioteca Virtual Canaria, que incorporará a su corpus la edición electrónica del epistolario de Alonso Quesada conservado en la Biblioteca Insular desde 1975, y la ciudadanía podrá descargarse gratuitamente 'ebooks' de Quesada desde la página web de La Librería del Cabildo. La iniciativa 'Editando a Alonso Quesada' que se celebra en el local de dicha librería contará con la participación de Lázaro Santana, Beatriz Morales, Oswaldo Guerra, Marie-Claire Durand y Miguel Pérez. En dicho local ubicado en la calle Cano de Triana, sus escaparates ya lucen renovados con las propuestas artísticas dedicadas a Quesada realizadas por el diseñador y creador Óscar Rodríguez.

Nuevas ediciones del escritor

En el contexto editorial el programa incluye la presentación del facsímil 'Crónicas de la ciudad y la noche' editado por el Cabildo, la traducción al francés de 'El lino de los sueños' que firman Marie Claire Durand y Jean Marie Florés, la edición de la pieza teatral inédita de Quesada, 'Los hijos de Doña Juana', dentro de la Colección Dramaturgias Insulares, y la edición del libro 'Alonso Quesada y Luis Doreste Silva', de Miguel Pérez Aguado.

La faceta teatral de Alonso Quesada, que escribió distintas piezas dramatúrgicas de carácter simbólico, también se recoge en el programa previsto. La actriz Mónica Lleó y Pepe Batista repondrán en la Sala Insular de Teatro su montaje estrenado en 2015 'El poeta y las inglesas', y los directores de escena Quino Falero y Luis O'Malley, junto al actor Rubén Darío, estrenarán 'Mr. Quesada', una obra poliédrica inspirada en los textos del escritor 'Smoking Room' y 'Crónicas de la ciudad y la noche'. A estas propuestas se suma el espectáculo de danza contemporánea 'La Umbría', de Quino Falero, que se llevará a cabo en el Teatro Cuyás en enero de 2026 inspirado en el poema dramático publicado en 1922 considerado una de las obras cumbre de la literatura canaria, y los dos montajes titulados 'Alonso Quesada a través de las palabras' e 'Insulario', que tendrán lugar ambos en la Biblioteca Insular en marzo y octubre, respectivamente. El primero se representa con dirección de Luifer Rodríguez, música de Germán López y elenco actoral conformado por cuatro actores, mientras que el segundo está producido por la Compañía Teatral Clapso.

La Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas 'Se nos fue el baifo', que editará viñetas gráficas y caricaturas entre julio y diciembre de 2025, mostrará en una exposición 50 viñetas y caricaturas del escritor e impartirá un taller de caricatura (caricaterapia) centrado en la figura de Alonso Quesada. Además, con motivo del Día del Libro, el día 23 de abril, se celebrará en la Biblioteca Insular una lectura continuada abierta al público de las obras 'Crónicas de la ciudad y de la noche' y 'Smoking Room'.

En el equipamiento de CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual se proyectará en febrero el documental 'Alonso Quesada, alma grande y dolorida', producido por Las Hormigas Negras con dirección y guion de Rubén Fraile y realización de Daniel León.

Algunas de las conferencias alrededor de Quesada y su obra serán impartidas por especialistas como Eduardo Perdomo, Rito Martín (que se referirá a las técnicas forenses aplicadas a la identificación de los textos del poeta) y Estefanía Arencibia. La música no podía faltar en este heterogéneo programa de actividades. El cantautor y compositor Heriberto Cruz, acompañado de David Álamo a la guitarra y Jorge Soroa a la percusión, ofrece en julio el concierto íntimo 'El ritmo de los sueños', en el que los poemas más significativos del escritor cobran vida en la personal voz de Cruz.

El amplio programa previsto alrededor de Alonso Quesada obedece a una de las principales líneas de actuación de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario: la transmisión de la centralidad de la lectura, la escritura y el uso de la palabra en la generación de una ciudadanía libre.

El cronograma también se presenta a modo de propuesta abierta a la colaboración con otras instituciones y actores de la vida cultural del archipiélago, a los que se invita a mostrar propuestas e iniciativas en un año que es a la vez un homenaje y una celebración de las letras canarias.

