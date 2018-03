La embajadora de la marca España y Premio Nacional de Danza celebra los veinte años de su compañía con este espectacular montaje que ya está recorriendo plazas nacionales e internacionales. "Sombras", que sube a los tableros a una veintena de artistas, demuestra la evolución definitiva del arte que protagoniza Sara Baras. Conjuga en escena y de la manera más brillante, lo moderno y lo actual, haciendo uso de recursos técnicos de primer orden con la magia y el sentimiento que tiene la esencia del flamenco, patrimonio cultural de la humanidad.

Las entradas a este espectáculo, organizado por Comtigo Comunicaciones y Nuryana Art Lab y patrocinado por la Cadena Cope Tenerife, se pueden adquirir ya a través de la página web del Auditorio o en taquilla.

La artista ha cosechado más de 60 galardones a lo largo de su carrera, entre los que destaca el Premio Nacional de Danza de España, en la modalidad de interpretación, la 'Medalla de Oro de las Artes''. The John F. Kennedy Center for the Performing Arts – Madrid, y el Premio APDE (Asociación de Profesores de Danza Española) en reconocimiento a su labor en la enseñanza y la difusión de la danza. Además, Sara Baras es Embajadora honoraria de la Marca España" en la categoría de Cultura y Comunicación desde 2017.

Gira

El periplo de 'Sombras' ha llevado a Sara Baras a pisar escenarios con un gran éxito en Pamplona, Zaragoza, Málaga, Valencia, Segovia, Vigo, A Coruña y Ginebra. En este último, al que acudieron 6.000 personas, se agotaron las 5 funciones previstas.

Antes de su paso por la Isla llevará también su arte por Granada, Oviedo, Cádiz y Estoril, entre otros lugares. El Festival Starlite, una de las citas más importantes en España que recoge lo mejor del panorama escénico, será otra de sus actuaciones más esperadas.