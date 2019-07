El Ayuntamiento convoca la XXXIII edición del Concurso de Pintura y Fotografía "Rincones de Santiago"

El tema debe versar sobre los "Rincones de Santiago", entendidos éstos como una muestra representativa de rincones, paisajes pintorescos, etnografía, etc, del municipio de Santiago del Teide. Las obras serán originales e inéditas y no podrán haber sido presentadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico, con exclusiva responsabilidad del participante, así como cualquier reclamación sobre derechos de autor.

Respecto al plazo límite para la entrega de trabajos, éste será hasta las 14:00 hrs. del día 16 de agosto, mientras que el fallo del jurado se realizará el 18 de agosto, a las 17:00 hrs., en el recinto donde se encontrará la Feria de Artesanía -en Arguayo-, siendo éste el lugar donde se expondrán las obras.

Para la modalidad de "Pintura", la técnica será libre y la obra debe estar debidamente enmarcada para su exposición en formato mínimo de 50 x 65 cm. Los premios en esta modalidad serán los siguientes:

PRIMER PREMIO........................... 759,49 euros

SEGUNDO PREMIO........................ 300,00 euros

TERCER PREMIO........................... 150,00 euros

En cuanto a la modalidad de "Fotografía" las obras pueden ser a color o en blanco y negro, natural o manipulada. La fotografía debe estar debidamente enmarcada para su exposición, adjuntándose una copia en formato digital jpg con resolución no menor a 4mpixels, o negativo fotográfico si fuera el caso; mientras que el formato mínimo será de 30 cm X 40cm. En este caso, la cuantía de los premios es la siguiente:

PRIMER PREMIO............................ 300,00 euros

SEGUNDO PREMIO......................... 200,00 euros

TERCER PREMIO............................ 150,00 euros

Del mismo modo, se podrán presentar un máximo de dos obras, de una sola modalidad o combinación de ambas por cada autor, siendo presentadas de la siguiente manera: se debe especificar en un soporte adecuado y legible (papel, cartulina, tela, etc.) un lema o título y el lugar donde se ha realizado la fotografía o el lugar que ha inspirado la pintura, que deberá estar dentro del término municipal de Santiago del Teide; mientras que en el interior de un sobre aparte y cerrado aparecerán los datos personales del autor, si bien en el exterior del sobre se reflejará el lema elegido.

Las obras serán presentadas personalmente o por correo en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Santiago del Teide, Departamento de Cultura, consignando en el sobre XXXIII Concurso de Fotografía y Pintura "Rincones de Santiago", Calle La Placeta, 10 -38690 Santiago del Teide.

Finalmente, cabe destacar que el jurado estará presidido por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santiago del Teide y contará como vocales con personas relacionadas y cualificadas en arte pictórico y fotografía. Actuará como secretario del jurado un técnico del Departamento de Cultura, que tendrá voz pero no voto.