La Gomera contará con el inventario de su patrimonio industrial

La Dirección General de Patrimonio Cultural da continuidad al inventariado del legado industrial de Canarias con el registro de estos bienes de la isla de La Gomera, un trabajo a cargo de la doctora Amara Florido Castro que permite conocer la magnitud, el valor y el estado del patrimonio cultural derivado de la industria, además de un instrumento para tomar decisiones y poner en marcha acciones o medidas relacionadas con la conservación y protección de los vestigios del pasado industrial.

El patrimonio industrial retrata una parte desconocida de nuestra historia más reciente: la del trabajo, de los sistemas y medios de producción con los que contaba la antigua industria que, no sin esfuerzo y dificultades, consiguió impulsar talleres, fábricas e instalaciones que dibujan el paisaje y el germen de nuestra herencia industrial. Se trata de un patrimonio extremadamente frágil, desatendido, infravalorado, a menudo amenazado, y a veces perdido por falta de conocimiento. Las infraestructuras, edificios e instalaciones, que muchas veces son considerados una rémora del pasado y un obstáculo en el desarrollo urbanístico, constituyen una muestra evidente del valor cultural y social de los procesos productivos que protagonizaron un capítulo en nuestra historia económica, social y cultural.

Ante este panorama, se planteó a la doctora Amara Florido la necesidad urgente de acometer un inventario del patrimonio industrial de Canarias, en esta ocasión relativo a la isla de La Gomera, creando una base de datos objetiva donde quedan registrados los bienes históricos de carácter industrial que aún conservamos. La actuación en La Gomera, al igual que ya se ha hecho en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, persigue idéntico objetivo: registrar los bienes de carácter industrial y que este material esté al alcance de la ciudadanía, desde una perspectiva global, prevaleciendo el carácter didáctico y divulgativo. Estos inventarios, una vez finalizados, pasan a formar parte de una publicación. Ya han sido editados los correspondientes a Gran Canaria y Fuerteventura y, actualmente, en imprenta el que corresponde a la isla de Tenerife.

Metodología de trabajo

El inventario incluye todos aquellos testimonios materiales vinculados al desarrollo industrial de la isla colombina. Entre los propósitos que se plantean, destacan el facilitar un conocimiento censal y de conjunto del patrimonio industrial a partir del estudio, registro y documentación de los restos materiales existentes, hayan perdido o no su utilidad; proporcionar a las administraciones locales elementos de estudio e instrumentos de apoyo para la gestión legal y la tramitación administrativa que afectan particularmente a la protección del patrimonio industrial; estimular el conocimiento y la necesidad de difundir y proteger los vestigios más importantes, testimonios de la actividad humana, despertando el interés y la sensibilización de la sociedad más cercana; y por último, fomentar e impulsar iniciativas y propuestas de intervención de los restos más significativos, destacando su potencial para el desarrollo local, vinculado a la revalorización del patrimonio industrial con fines culturales y turísticos.

Entre los criterios de selección y valoración a la hora de realizar el censo se tiene en cuenta el valor histórico, la antigüedad de la instalación o maquinaria, así como la importancia económica y técnica del sector industrial al que pertenece. También, considera el valor arquitectónico, la originalidad o representatividad tipológica, la originalidad o representatividad de técnicas y materiales constructivos, incluso el valor estético industrial o su contribución a la arquitectura industrial de la isla. Por otra parte, integra la importancia iconográfica o el valor simbólico de los elementos del patrimonio industrial, como chimeneas, molinos, lagares, etc. Así mismo, contempla el estado de conservación y el potencial de uso, valorando la riqueza y versatilidad de numerosas construcciones y equipamientos, con grandes posibilidades de recuperación y reciclaje. Finalmente, incorpora la representación de procesos productivos de aquellos ejemplares que dan testimonio del desarrollo tecnológico local y que han marcado la identidad de la isla en el ámbito económico.

El inventario se plantea, en general, como un trabajo que se apoya en fuentes bibliográficas, material de archivo y trabajo de campo, imprescindible para reunir toda la información que está dispersa. Todo ello se acompaña de material fotográfico, imágenes generales y detalladas de los distintos elementos objeto de inventario, que ilustran y complementan la información que nos permite conocer, además, su estado de conservación, características físicas y tecnológicas, así como sus peculiaridades arquitectónicas: distribución interior, disposición del equipamiento mecánico, situación actual, etc.