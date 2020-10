Una veintena de propuestas para reactivar la Sala Insular tras el parón por la Covid-19

Las Palmas de Gran Canaria/ Un particular 'Prometeo' de Profetas de Mueble Bar abrirá los días 23 y 24 de este mes la temporada 20/21 de la Sala Insular de Teatro (SIT), a la que volverán clásicos de su programación como FEX, Jazz Otoño, No Solo Autor, las residencias artísticas, la colaboración con Grupo Antígona de la Once, la Muestra de Teatro Popular, el Taller de Teatro Clásico de la Escuela de Actores de Canarias o el Festival de Monólogos.

Junto a ellos, espectáculos no solo nuevos, sino rompedores, según los responsables de la Sala: 'The Room To Be', en el que Burka Teatro profundiza en la memoria; 'Moria', de Unahoramenos Producciones, que reflexiona sobre la situación de los refugiados; 'Nada de nada', que nace de la angustia por el confinamiento, o 'Anónimas', de Delirium Teatro. También los familiares 'El imaginario de Gonzalo Albiñala' y 'Mi camino', programados, con todas las medidas de prevención frente a la Covid-19, para las vacaciones navideñas.

Una veintena de propuestas de teatro, música, danza y espectáculos familiares a las que, a lo largo del año, se sumarán una serie de acciones formativas, incluidos unos talleres para alumnado de los ciclos de Imagen y Sonido del IES Felo Monzón de Las Palmas de Gran Canaria, y que han detallado en rueda de prensa la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y el director artístico del recinto, Gonzalo Ubani.

Las entradas saldrán a la venta este viernes a través de los canales habituales: la web www.salainsulardeteatro.com y la taquilla del teatro Cuyás (puede solicitarse cita previa en el teléfono 928432181 o en la web www.teatrocuyas.com). Además, hora y media antes de las funciones, podrán adquirirse también en la taquilla de la propia SIT (Avenida Primero de Mayo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria).

'Prometeo Encadenado. Oratorio 2020'. 23 y 24 de octubre. 20.30 horas. Profetas de Mueble Bar y Barrios Orquestados se acercan con esta obra, primer eslabón de una tetralogía, a la pieza dramática más antigua. En ella, Prometeo, que creó a la humanidad y le regaló el fuego, sufre el castigo de Zeus. Ese es el desencadenante de la acción de este montaje en formato "oratorio" y que sus creadores podrán perfeccionar gracias a un período de residencia artística en la propia SIT. Una composición original y un reparto de primeros actores (Juan Ramón Pérez, Carmelo Alcántara, Fernando Navas, Yanara Moreno, Abián de la Cruz, Begoña Viera e Iván Alamo) que acercan el mito e invitan a reflexionar sobre el poder y la justicia.

FEX 2020: Conexión Canarias. 30 de octubre, 18.00-31 de octubre, 20.30 horas. Llega nuevamente a la Sala con el objetivo de fomentar creatividad y vivencias a través de la música. Un año más, incluirá una jornada formativa (viernes 30: Charlas Xperiencias a cargo de profesionales de las industrias creativas y actuación de The Bucannan) y conciertos (sábado 31: El Charco y Nimañana).

Jazz Otoño. 14 de noviembre. 20.30 horas. Susana Sheiman y Chano Gil Quartet ofrecerán un concierto dentro de la propuesta del Cabildo y la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria para Jazz Otoño 2020, al que se sumará una segunda actuación de jazz flamenco, el 7 de diciembre en el Teatro Cuyás, con Gerardo Núñez, Carmen Cortés y la Big Band de Canarias.

Así, la espectacular voz de Sheiman se unirá, en una innovadora propuesta, al cálido sonido del trompetista canario Chano Gil, director también de la Gran Canaria Big Band, y de sus compañeros Augusto Báez (piano), Carlos Meneses (contrabajo) y Osvaldo Hernández (batería).

Sheiman (Madrid, 1973), que a los 16 años inicia su trayectoria profesional como vocalista soul de infinidad de grupos, se traslada a Barcelona irrumpiendo de manera meteórica en el panorama jazzístico de la ciudad. Confiesa su admiración por las más grandes (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Anita O'Day, Judy Garland, Kay Starr, Aretha Franklin, Nancy Wilson, Rachelle Ferrell...), que la han inspirado en la creación de un estilo muy personal marcado por la calidez de su timbre y la variedad de matices, su amplio registro, la fuerza de su puesta en escena y la intensa expresividad de sus interpretaciones.

'The Room To Be'. 21 de noviembre. 20.30. Burka Teatro pone en escena esta propuesta con la que su autora y directora Aranza Coello sigue profundizando, tras 'La batalla', en la memoria, sus trampas y construcciones. El trabajo, seleccionado por la SGAE para su Colección de Teatro Autor Express 2019, mezcla danza y palabra de forma magistral.

Programación de Navidad: 'El imaginario de Gonzalo Albiñala' (19 de diciembre, 18.00 horas-20 de diciembre, 12.30) y 'Mi camino' (27, 29 y 30 de diciembre, 18.00). Ambos espectáculos conforman la programación de la SIT para estas Navidades. El primero, ideado, dirigido e interpretado por Gonzalo Albiñana, constituye un viaje, "un modesto homenaje a los locos y a los absurdistas, a los soñadores como Verne o Borges, Cortázar o Magritte, una recopilación de demencias mágicas, algo laberínticas, en las que te perderás", según su autor, que el pasado año obtuvo el título de Campeón Nacional de Magia de Salón en el 36º Congreso Mágico Nacional.

En cuanto a 'Mi camino', es un espectáculo basado en el álbum ilustrado escrito por Cristina Martín e ilustrado por Álex Falcón. Incluye música de Óliver Curbelo (piano) y Yeray González (trompeta) y las actuaciones de Raquel García (actriz) y Cristina Martín (narración, voz). Se trata, en suma, de un espectáculo musical para hacerse preguntas y encontrar alguna respuesta, pero, sobre todo, para disfrutar de las aventuras de Yalán, un macaco sin igual.

'No Solo Autor'. 9, 16 y 23 de enero, 20.30 horas. Dácil Santana, Ual-La y El Jose son los artistas y grupos que en 2021 abrirán la programación anual de la SIT dentro del ciclo 'No Solo Autor'. Sus actuaciones están previstas los días, 9, 16 y 23 de enero. Siempre a las 20.30 horas.

'Moria'. 29 y 30 de enero, 18.00 y 21.00. 31 de enero, 17.00 y 20.00 horas. Unahoramenos Producciones exhibe este montaje dirigido por Mario Vega y protagonizado por dos grandes promesas de la escena local: Marta Viera y Ruth Sánchez. Cuenta además con el asesoramiento del periodista especializado en migraciones Nicolás Castellano. En el campamento de refugiados de Moria, "diseñado para 3.000 personas", han llegado a hacinarse más de 20.000. Por esa razón, las oenegés han decidido salir de la zona amurallada. Gracias a la interpretación de sus actrices y a contenidos audiovisuales filmados en 360º, el público que asista será partícipe de una experiencia teatral documental e inmersiva, en una tienda de campaña similar a las de los campos de refugiados en la que sentirán la esperanza, la celebración, la vergüenza, el miedo y la proximidad de la muerte.

'Canto'. 12-13 de febrero. 20.30 horas. La coreógrafa italiana Erika Zueneli y el canario afincado en París y Bruselas Juan Benítez dirigen esta pieza creada e interpretada por el propio Benítez, un proyecto artístico que, con ayuda de 'La Divina Comedia' de Dante, explora el centro del individuo, tratando de comprenderlo desde su superficie. Antes de su exhibición, habrá un período de residencia.

'Masadanza-Arnau Pérez'. 5 y 6 de marzo. 20.30 horas. El Festival Internacional de Danza de Canarias (Masdanza), que dirige Natalia Medina, mantiene su colaboración con la Sala Insular permitiendo que Arnau Pérez, participante en una anterior edición del certamen, prepare y exhiba su proyecto coreográfico en el recinto de Primero de Mayo.

'Galdosianas. Amores secretos de Galdós'. 12 y 13 de marzo. 20.30 horas. La actriz Blanca Rodríguez vuelve a dirigir al Grupo Antígona de la ONCE, esta vez con un proyecto sobre las relaciones amorosas que marcaron la vida y la obra de Benito Pérez Galdós, y que, de una forma u otra, quedaron reflejadas en algunas de sus joyas literarias: Doña Perfecta, Misericordia, Fortunata y Jacinta, Marianela, Tristana, Casandra, Tormento...

'Ojos de ola'. 26-27 de marzo. 20.30 horas. Guacimara Correa, Alejandro Narajno, Guaxara Baldasarre y Marta Fernández protagonizarán, tras un período de residencia, este trabajo escrito por Javier Estévez y dirigido por Rafael Rodríguez que fue seleccionado en el marco de Canarias Escribe Teatro 2019, un proyecto para el fomento de la autoría teatral isleña impulsado por 2RC Teatro Compañía de Repertorio, la Fundación SGAE, el Gobierno de Canarias y el Cabildo a través de la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria. En 'Ojos de ola', Celia, una joven dramaturga, se lanza a escribir una obra que arranca con el encuentra casual de una pareja en el verano de 1968. A medida que escribe, ella misma tendrá que enfrentarse al conflicto surgido entre su ficción y la realidad.

'Lo que cantan los grillos'. 23-24 de abril. 20.30 horas Un hombre lánguido y triste llamado Donny juguetea con una pistola cargada dispuesto a suicidarse en una noche azul y amarilla (azul por los charcos, amarilla por la luz de las farolas), pero la ciudad y la noche son caprichosas y harán que el protagonista de esta obra de Abián Cruz dirigida por Ruth Sánchez cambie de planes. La exhibición irá precedida de un período de residencia artística.

'Nada de nada'. 30 de abril y 1 de mayo. 20.30 horas. Ideado durante el confinamiento para luchar contra la sensación de pérdida y vacío provocados por la Covid-19, el espectáculo fusiona la música electrónica de Nacho Martín con el metateatro de uno de los dramaturgos más premiados y representados del teatro español contemporáneo: José Sanchis Sinesterra. Lo dirigen Luis O'malley, el citado Nacho Martín y Rosa Escrig, quien también lo protagoniza.

'Anónimas'. 8 de mayo. 20.30 horas. "Es la historia de muchas contadas por unas pocas". Severiano García Noda dirige a Carmen Hernández (actriz principal), Marta Solís (voz) y Mon Cabrera (guitarra) en esta pieza que se desarrolla a través de varios monólogos encadenados y en la que la música cataliza las emociones. Convergen así dos lenguajes para expresar una misma realidad: canciones que cuentan y palabras que narran. Palabras de tres mujeres interpretadas por Hernández que expondrán su historia en un escenario desprovisto de casi todo tejiendo un hilo argumental a base de vivencias en el fondo conectadas.

VI Muestra de teatro popular. 20-22 de mayo (20.30 horas) y 23 de mayo (19.00). Blanca Rodríguez se pone una vez más al frente de este proyecto en el que anualmente se dan cita integrantes de distintos grupos de teatro amateur de la isla.

Taller de Teatro Clásico EAC. 3-6 de junio. 20.30 horas. Alumnos de la sede en Gran Canaria de la Escuela de Actores de Canarias volverán a despedir su formación con un taller sobre Don Quijote en el que pondrán en práctica todo lo aprendido durante los anteriores cuatro años. En esta ocasión prepararán 'Don Quijote. La leyenda', una selección de episodios del primer libro de Cervantes a cargo de Jorge Reyes y que serán cómicamente dramatizados en tres actos y un epílogo.

VIII Festival de Monólogos. 12-19 de junio. 20.30 horas. La temporada concluirá ya entrado el mes de junio con una nueva entrega del Festival dirigido por Carlos Alonso Callero, donde, en este ocasión, se interpretarán textos seleccionados mediante convocatoria pública de Miguel Ángel Martínez, Bárbara Melisa Posesorki, Silvia Padrón, Jerónimo Falcón, Mónica Landolfi y Javier Estévez.