La séptima edición de Phe Festival se celebrará el 19 y 20 de agosto de 2022

Así, Phe encara su próxima edición con las expectativas cumplidas y en un esfuerzo colectivo que contribuye a revitalizar la imagen de Puerto de la Cruz, un municipio modélico en el desarrollo y promoción del tejido cultural y creativo isleño, como entorno seguro y destino atractivo. "Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos y todas el ejercicio de responsabilidad para decir bien a las claras que con trabajo, esfuerzo y convicción la Cultura es Segura y Phe Festival ha sido, de nuevo, un año más, un ejemplo", indica al respecto el alcalde y responsable de Cultura, Marco González. "Además, la cultura es un valor en sí mismo por lo que supone en estos momentos tan complicados para tanta gente. Y también es un factor clave en la reactivación de todos los sectores del municipio, que ha vivido una semana llena de actividades, también deportivas, y que ha supuesto una dinamización económica importante para que el Puerto de la Cruz continúe siendo un modelo de recuperación para el resto de destinos de las islas".

Con las fechas anunciadas para 2022, Phe Festival encara ya su séptima edición reafirmando su apuesta por convertir Puerto de la Cruz en un referente de la música en directo. Para ello, ha puesto a la venta online a través de su web y de la plataforma Tickety.es una primera tirada de abonos a un precio promocional.

Compromiso con la cultura

Las jornadas de conciertos en directo el viernes 20 y sábado 21 de agosto han vuelto a convertirse en el principal argumento de esta experiencia veraniega que reunió a 1.500 personas por día en el recinto estable de 10.000 metros cuadrados ubicado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, y que fue adaptado a las medidas de prevención y seguridad sanitarias requeridas por la normativa.

El público de Phe no solo ha podido disfrutar de la emoción de la música en directo con un cartel que reunió a nombres como Ana Tijoux, Zahara, Triángulo de Amor Bizarro, Rigoberta Bandini, Rufus T. Firefly, Mucho, Biznaga, Mujeres, _juno, Jack Bisonte, Mel Ömana y Pat Llombet –con We Are Trash y The Groove Brothers como resident DJ– sino también de un conjunto de actividades paralelas para el disfrute, la participación y la motivación de todas las personas residentes y visitantes del municipio. Deportes urbanos, yoga y arte contemporáneo han integrado la programación del festival que, un año más, ha reafirmado su compromiso con prácticas sostenibles. De esta manera, los asistentes a las competiciones urbanas y talleres de Phe Sports, así como los participantes en las diferentes prácticas de Phe Yoga, además de Phe Gallery, la muestra colectiva instalada en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe desde finales de julio, han congregado a cientos de asistentes en esta sexta edición que recupera el espíritu de festival de verano que le caracteriza.

Como ya se hizo en 2020, Phe Festival se ha vuelto a celebrar adaptando su organización y estructura al nuevo contexto, todas las actividades se han desarrollado con un exhaustivo protocolo de seguridad para el público, artistas y el equipo involucrado en la organización. Todo ello sin descuidar los valores y compromisos adquiridos por el evento desde sus inicios, un resultado que no habría sido posible sin la implicación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y también la de instituciones, patrocinadores y colaboradores, cuyo sostén ha sido fundamental para el crecimiento y desarrollo de esta sexta edición. El festival quiere agradecer al público su apoyo y comportamiento ejemplar, así como a la ciudadanía portuense la acogida que le ofrece cada año, especialmente a los locales phellower, unos 30 establecimientos hoteleros y de restauración de la comarca que en esta edición se han sumado a la propuesta de ocio de Phe, fiel reflejo del modelo colaborativo de gestión cultural y participación ciudadana que caracteriza a Puerto de la Cruz.

"Seguimos sumando desde el Ayuntamiento ahora con la puesta en marcha de la segunda línea de ayudas tras un trabajo conjunto con asociaciones y el resto de grupos políticos, –agrega el alcalde Marco González– este lunes se abre el plazo de la nueva convocatoria, para agradecer y completar el extraordinario pulso que muestra nuestra ciudad y su pequeño y mediano comercio, a lo que se sigue sumando la reapertura de hoteles y de nuevos locales comerciales con lo que ello significa para el empleo y para seguir generando riqueza no solo para nuestro municipio sino para el norte de la isla".

Phe Festival está organizado por Phenomenal e Imoa Productions con la promoción del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Dirección General de Juventud, así como del Cabildo de Tenerife. Entre los colaboradores y patrocinadores destacados se encuentran Aqualia, Hyundai, Mapfre, Heineken, Red Bull, Coca Cola, EcoBB, Hemispheria, Ecoembes, Ecovidrio, Tenerife + Sostenible, Cruz Roja, Labrador, Atypicap, Zona Verde, The Colective Way, Radio 3, Cine Yelmo, Gente Radio, Lagenda y Tenerife News.