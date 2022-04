La 'Semana Rana' recuerda el protagonismo de los lectores, escritores, libros y el poder de la lectura como instrumentos de progreso

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, acompañada de la directora de la Biblioteca Insular, Nieves Pérez, y del Director Insular de Cultura, Francisco Bravo de Laguna, dieron a conocer en la sede de la biblioteca el amplio programa de actividades que combina encuentros literarios y seminarios con talleres prácticos a los que se suman la música, el cine, los recitales poéticos, la lectura de viva voz o las presentaciones de libros. Asimismo, el día 27 de abril, serán entregados los Premios Rana 2022 en el transcurso de una ceremonia que se celebra por segunda ocasión en el Teatro Cuyás en la que se reconoce y distingue en siete categorías a más de una veintena de personas y entidades que han contribuido y destacado con sus acciones e iniciativas en el fomento del libro, la lectura y la escritura en la isla de Gran Canaria.

Presentaciones literarias

La Casa-Museo Tomás Morales de Moya acoge el día 21 de abril (18:30 horas), con motivo de la conmemoración del Centenario del poeta Tomás Morales, la presentación a cargo del catedrático, ensayista y poeta, Nilo Palenzuela, de las ediciones facsimilares de los dos tomos de 'Las Rosas de Hércules': la primera edición del tomo I, publicada póstumamente en 1922, y el tomo II, publicado en 1919 con portadas de Néstor Martín Fernández la Torre, viñetas de Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, guardas de José Hurtado de Mendoza y retrato de Colacho Massieu. En el mismo museo, el día 26 de abril (18:30 horas), la escritora Kenia Martín Padilla presentará su antología 'Palabras en cadena', que recoge su producción poética escrita entre 2010 y 2021.

En la Casa Museo Pérez Galdós presentará el día 28 de abril (19:00 horas) su novela 'Tiempo sucio' con la que obtuvo la cuarta edición del Premio de Novela Negra Policía Nacional, Elio Quiroga, mientras que en la Casa de Colón, ese mismo día (19:30 horas), tendrá lugar el estreno del montaje multidisciplinar 'Alhanía' creado por la cantante y compositora Carmen Agredano, en el que se entrelaza, con un prisma femenino, la música con la poesía y la historia con las imágenes del refinado califato de los Omeya.

Semana Rana y 'novela negra'

Según figura en su programa, la Semana Rana surge "como una propuesta de encuentros con profesionales del sector de la cultura de las tres orillas de este gran charco que es el Atlántico". Su oferta transita desde la actual vigencia del género negro practicado por distintos autores de Gran Canaria, a la hospitalidad de las bibliotecas o las estrategias efectivas de promoción editorial, pasando por el pulso de la literatura infantil y juvenil o al aniversario de la primera obra publicada por el veterano autor Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) vinculada a su protagonista Berta Mir, la detective más seguida por todos los jóvenes.

En el citado programa destaca la atención que se presta a la novela negra como género literario. Así, el día 19 abril (19:00 horas) en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás tendrá lugar la conversación que llevarán a cabo los escritores José Luis Correa y Antonio Flórez, al que se suma la conferencia que impartirá el día 20, a la misma hora y lugar, la escritora Berna González-Harbour (Premio Dashiell Hammett 2020) que, en su última entrega, 'El sueño de la razón', prosigue entusiasmando a sus lectores con las pesquisas de su comisaria Ruiz. El sábado 23 de abril, entre las 11:00 y las 13:00 horas, el novelista canario José Luis Correa imparte en la Biblioteca Insular un taller juvenil de iniciación al relato negro y, el día 25 (19:00 horas), en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás, los escritores Rosa Ribas y Carlos Álvarez se detendrán a analizar sus distintos procesos de creación literaria y el empleo del mestizaje de géneros en la novela negra. Precisamente éste último, el día 24 de abril (12:30 horas) en la terraza al aire libre de la Biblioteca Insular, protagoniza 'El aperitivo literario jazz y lectura: letra a tiros', un recorrido por dos territorios tan diferentes, pero tan cercanos, como la novela negra y el jazz. Atención especial merece la entrevista abierta al público en general que el periodista y músico Sergio Miró formulará el día 27 de abril (11:00 horas), en el salón de actos del CICCA, al celebrado escritor catalán Jordi Sierra i Fabra que cumple 50 años de oficio como pionero del género negro en España, en la que a buen seguro se hablará de su influencia en los lectores jóvenes españoles y del reto de escritores e industria editorial de generar nuevos públicos dispuestos a consumir novela negra. A este acto asistirán alumnos del IES Vega de San Mateo, IES La Minilla e IES Cairasco de Figueroa.

Del 19 al 21 de abril asimismo se celebra en la Biblioteca Insular el seminario denominado 'La hospitalidad de las bibliotecas', en el que varios especialistas entre los que figuran Daniel Goldin, Jordi Permanyer y Ramón Salaberria (tres bibliotecarios que han hecho de las bibliotecas lugares donde las personas son más importantes que sus fondos bibliográficos) nos invitan a rediseñar su función como espacios y lugares en los que celebrar la diversidad.

El día 21 de abril (19:00 horas) los poetas Paula Nogales y Pedro Flores se referirán en la Biblioteca Insular a los espacios íntimos de sus respectivos universos narrativos. No será el único encuentro a dos voces, porque el día 22 de abril (19:00 horas) en el mismo lugar, los escritores Gustavo Martín Garzo y Belén González intentarán demostrar que no existe creación poética original si no hunde sus raíces en la tradición universal. Suma y sigue, porque el día 23 de abril (11:00 horas), también en el mismo lugar, el editor y bibliotecario Daniel Goldín conversará con el escritor Gustavo Martín Garzo sobre las visiones de ambos de la literatura infantil y sobre los cambios a los que se ha visto sujeta en los últimos años.

También el programa cuenta con una serie de iniciativas de carácter más lúdico. Mientras que el día 22 de abril (de 20:30 a 22:00 horas) en la terraza al aire libre de la Biblioteca Insular se desarrollará la actividad 'Noches entretenidas en la azotea de las ranas' con la participación de Ana Rossetti, María Jesús Alvarado, Paula Nogales, Zaradat Domínguez y Ángeles Jurado, con el tema del relato amoroso de fondo, el día 23 de abril (20:30 horas), en el mismo lugar, Ana Griott y Yeray Rodríguez, junto a varios estudiantes de la Facultad de Filología de la ULPGC, proponen una actividad alrededor de cuentos vinculados a la literatura tradicional.

La gala de los 'Premios Rana'

Finalmente, el día 27 de abril (18:00 horas) se desarrollará en el Teatro Cuyás la segunda edición de la gala de los Premios Rana. En el transcurso de la ceremonia que será presentada por el humorista Aarón Gómez y que cuenta con dirección artística de Luifer Rodríguez, se distinguirán a más de una veintena de personas. La mencionada gala contará con la participación de los alumnos de la escuela de danza de Natalia Medina, las actuaciones musicales del líder de la banda Efecto Pasillo, Iván Torres y Dana Lobato, Arístides Moreno, Paula Ojeda, el compositor y pianista Jonay Armas, la humorista Petite Lorena, la narradora Ana Griott y el Dj Manel Ruiz 'El especialista'.

Ediciones del Cabildo

En la rueda de prensa celebrada en la Biblioteca Insular se destacó la importante política editorial que impulsa el Cabildo grancanario, que el pasado año, a través de su Departamento de Ediciones (cuyo catálogo posee más de cinco mil títulos), lanzó un total de cuatro libros: 'El llanto en la memoria' (Premio Narrativa Breve Dolores Campos-Herrero), de Sebastián de la Nuez Arénaga; 'El Cabildo catedral y el déan Zoilo Ramírez', de Manuel Lobo Cabrera, el número cuatro de la colección 'La Isla de los canarios' titulado 'El poder de la piedra. Herramientas líticas', de Amelia Rodríguez, Yurena Naranjo y María Isabel Francisco Ortega, y el libro 'Cicatrices', una antología de 24 poetas y 24 grabadoras artistas, vinculado a la exposición del mismo nombre que ahora recorrerá varios municipios de la isla. Así mismo, este año serán presentados los dos volúmenes facsimilares de 'Las Rosas de Hércules', de Tomás Morales, la obra de Fernando González con edición de Antonio Becerra Bolaños, el número cinco de la colección 'La Isla de los canarios' titulado 'Tal como fuimos: vida y muerte de una población insular', de Teresa Delgado Darias y el tomo primero y segundo dedicados al teatro de Claudio de la Torre a cargo de Jorge Rodríguez Padrón.

Una biblioteca al servicio de la ciudadanía

Las políticas de fomento de la lectura que ejerce la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario en la isla se implementan desde la Biblioteca Insular de Gran Canaria, un centro perteneciente a la Red de Bibliotecas de Canarias BICA. Sus instalaciones, que ocupan una superficie de uso bibliotecario de 4.226,30 metros cuadrados, cuentan con 338 puestos de lectura distribuidos en sus distintas plantas, abiertas 168 horas durante los cinco días de apertura semanal del centro.

Hay que recordar que el Cabildo de Gran Canaria ampliará la Biblioteca Insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de Las Ranas, que adquirirá por 1.578.000 euros, con el fin de asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que ofrece a la ciudadanía. Así, con la unión de ambos edificios, las dependencias de la Biblioteca Insular ocuparán toda la manzana, al ampliarse a los números 2, 4 y 6 de la calle Muro, al número 1 de la Plazoleta de las Ranas, y a los 7 y 9 de la calle Remedios. De esta manera, el complejo alcanzará casi su unidad e independencia arquitectónica, lo que beneficiará a sus usuarios y usuarias, mejorando los servicios que presta en al actualidad.

El centro, que atiende un número de préstamos a domicilio de 7.133 volúmenes, tiene 21. 819 usuarios inscritos, de los que 1.121 son usuarios activos. La Biblioteca Insular de Gran Canaria cuenta con un patrimonio bibliográfico de gran valor documental. Su fondo patrimonial contabiliza 22.865 libros y documentos y el número de volúmenes de su colección bibliográfica asciende a la cantidad de 188.919. La biblioteca de fondos particulares en su mayoría contiene manuscritos, incunables y publicaciones antiguas e impresas anteriores a 1801, fundamentalmente de los siglos XVII, XVIII y XIX, así como documentación de archivos personales, publicaciones seriadas y/o revistas, en la que se incluyen títulos que forman parte sólo de colecciones como la de la Biblioteca Nacional.

Entre sus acciones cooperativas figura la organización del Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria (desde 1999), su Circuito Insular de Narración Oral en Bibliotecas Públicas Municipales, el impulso y mantenimiento del Pacto por la Lectura y la Escritura en Gran Canaria activado desde 2012 o el préstamo club de lectura a bibliotecas municipales y centros escolares, entre otras iniciativas. Organiza también el evento 'Rock & Books', el Festival de Narración Oral, convoca la Beca Simón Benítez Padilla y mantiene una importante y regular programación de actividades a lo largo del año.

El éxito de 'La Librería'

La Librería del Cabildo, impulsada e inaugurada hace más de dos décadas por la Corporación, está considerado como el lugar donde cualquier lector o lectora puede encontrar todo tipo de materias vinculadas a Canarias o bien escritas por autores y autoras de Canarias, tanto editadas desde la esfera pública como privada. Fue reinaugurada en 2020 tras una importante y significativa reforma a la que fue sometida, y que se evidencia actualmente en la nueva y llamativa estampa que luce su fachada exterior, que los viandantes aprecian en su actual enclave, la calle Cano de la zona de Triana.

Las ventas de libros en el citado local durante el año 2021 ascendieron a la cantidad de 116. 159, 16 euros, mientras que las correspondientes al ejercicio de 2020 sumaron la cantidad de 65.882,71 euros.

120 mil euros para bibliotecas municipales

La consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria lanza anualmente la convocatoria de subvenciones para la adquisición de fondos bibliográficos y documentales destinada a la red de bibliotecas municipales de la Isla. La cuantía que destina a tal fin es de 120.000 euros. Pueden beneficiarse de esta convocatoria todos los ayuntamientos de Gran Canaria que cuentan con una biblioteca de su titularidad, así como las entidades públicas dependientes de dichos ayuntamientos que tengan atribuida la gestión de la actividad cultura, que deberán destinar, de la dotación total resultante, un mínimo del 10 por ciento para la adquisición de autores y temas canarios, o cuya edición se realice en Canarias, así como un mínimo de un 5 por ciento para la compra de libros o contenidos multimedia en formato tangible relativos a los temas de igualdad, diversidad e inclusión.