Guía de Isora afronta un mes de mayo cargado de cultura

Guía de Isora celebra las fiestas en honor a San Isidro Labrador entre el 13 y el 15 de mayo. Debido a la incidencia del COVID-19 en el municipio, y con el objetivo de evitar aglomeraciones, así como de garantizar la seguridad de las personas, este año se ha optado por posponer la celebración de la popular romería.

No obstante, pese a la ausencia de este tradicional evento, el municipio acogerá casi una decena de actividades culturales que dinamizarán las fiestas de este mes de mayo. Las relativas a la celebración de San Isidro son las siguientes:

• El 13 de mayo, en el auditorio de Guía de Isora, a las 20:00h, se llevará a cabo la proyección del documental "Cómo ella, miles", de Estrella Monterrey. Un documental que visibiliza la situación de las mujeres. Entrada gratuita.

• El 14 de mayo, de 17:00 a 19:00h, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz, se realizarán actividades y juegos tradicionales. Una hora más tarde, a las 20:00h, en el auditorio de Guía de Isora, habrá un concierto de música cubana con Pancho Amat, su banda y Mayelin Naranjo. Entrada gratuita.

• El 15 de mayo, a las 11:30, en la Parroquia Nuestra Señora de la Luz, se celebra la Eucaristía en honor a San Isidro Labrador cantada por el grupo folclórico Samara. A las 18:00h, en la Plaza de Nuestra señora de la Luz, tendrá lugar el Festival Folclórico en honor a San Isidro, con las actuaciones del Grupo Folclórico municipal Sámara, la Rondalla La Era y los cursos de baile canario, cuerda y canto de la Escuela Municipal de Ocio.

• Durante ese fin de semana y hasta el 30 de mayo, en los alrededores de la plaza se podrá disfrutar también de la exposición de fotos de Patricia González Campora, titulada "Siete Islas en Rincones de Isora".

Fuera del marco de la celebración de San Isidro Labrador, habrá tres actividades:

• El 22 de mayo, a las 18:00h, en el Auditorio de Guía de Isora, tendrá lugar el festival de los cursos de danza de la Escuela Municipal de Ocio.

• El 27 de mayo, a las 20:00h, el Auditorio de Guía de Isora acogerá la obra de teatro "The Room To Be", de la compañía Burka Teatro. Entrada a 3,00€

• El 14 y 25 de mayo, en el Espacio Cultural Playa de San Juan, habrá sesiones de cine LGTBI.

Y por el Día de Canarias habrá dos eventos:

• El día 29, tendrán lugar los conciertos de las bandas del municipio. Actuará, a las 12:30, en la Plaza De la Iglesia, la Banda Virgen de La luz y a las 14:00h, en la Plaza de Chirche, la Banda Musical Isorana.

• El 30 de mayo, de 10:00 a 18:00h, en la Plaza del Llano de Alcalá, se desarrollará la Feria de Artesanía y Juegos Tradicionales. Y a las 17:30, tendrá lugar el acto de clausura, con la Escuela Municipal de Folclore.