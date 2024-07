PHE Festival, una alternativa única para una escapada festivalera en Canarias

La novena edición de PHE Festival, que se celebra los próximos 23 y 24 de agosto en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, es una propuesta única en la escena de festivales de música que se celebran en Canarias. Con un ecléctico cartel de artistas en cuanto a estilos y propuestas musicales, que es una de las señas de identidad del festival, el PHE 2024 abraza el indie nacional, el pop emergente, los sonidos urbanos que están cambiando el ritmo en la calle y en la vida, y la música de baile con sello internacional. Serán dos jornadas de conciertos con más de 20 horas de música en directo en una edición mayúscula de Phe Festival que este año ha logrado reunir en Puerto de la Cruz a referencias internacionales de primer nivel como los neoyorquinos !!! (Chk Chk Chk) y los daneses Trentemøller, además de un generoso catálogo de artistas nacionales entre veteranos del indie patrio, caso de los granadinos Lori Meyers, que harán su primer concierto en Tenerife; el reencuentro con León Benavente, que repite en Phe Festival tras su actuación en la edición de 2017; o el fenómeno gallego del urban pop, Sen Senra, que estrena directo en Canarias de la mano de Phe Festival.

PHE Festival celebra su novena edición consolidando su apuesta por la música y las tendencias actuales en las islas, una labor por la que ha sido reconocido como uno de los mejores acontecimientos culturales de Canarias en el ranking que elabora cada año el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

Un menú sonoro para todos los oídos y público que convierte a Puerto de la Cruz en exclusivo punto de encuentro con artistas que son referencias incuestionables en su estilo y que han marcado y marcan tendencia. Un total de 18 propuestas musicales en un cartel que completan Soleá Morente, Joe Crepúsculo, La Paloma, Repion, Pipiolas, Shego, Camellos, Vera Fauna, Mavica y Nala Rami.

Un viernes con Lori Meyers

La primera jornada del PHE Festival 2024 el viernes 24 de agosto tiene como platos fuertes a los granadinos Lori Meyers y el gallego Sen Senra, en una secuencia de conciertos que desde media tarde presenta las actuaciones de Solea Morente, Joe Crepúsculo, La Paloma, Repion, Pipiolas, Jela y Enrique Ive.

Con la presencia de Lori Meyers, en su primer concierto en Tenerife, PHE Festival ajusta cuentas con su historia. Y es que no hay tema de los granadinos que no sea un himno, canciones explosivas que prometen hacernos volar. Lori Meyers cuenta con uno de los mejores repertorios de la música española con piezas mayores como Emborracharme, Mi realidad, El Tiempo pasará, Siempre brilla el sol, Alta fidelidad o Luces de neon, entre otras. En activo desde 1998, su último y séptimo disco Espacios infinitos (2021) acusa recibo del pasado y se proyecta hacia el futuro con estoicismo, aunque sin bajar los brazos ni entregar las armas.

El cierre del viernes queda en manos de Lori Meyers. Antes estará Sen Senra, el alias del gallego Christian Senra, un músico poliédrico con el que ya han colaborado artistas internacionales como C. Tangana, Julieta Venegas, Feid o Tainy. En 2019 publicaba el álbum Sensaciones, que sería un punto de inflexión en su carrera. El artista gallego ha depurado un sonido propio marcando terreno. Y prueba de ello es su trabajo más reciente PO2054AZ: una matrícula de un Peugeot 205 antiguo de Pontevedra que invita a compartir un viaje emocional donde lo urbano se deja querer por otras culturas musicales.

La voz de Solea Morente es una de las grandes protagonistas de la primera jornada de PHE Festival 2024. La raíz flamenca de la saga Morente preside cada movimiento suyo, bien hacia el pop o el rock alternativo, entre proyectos de distinta naturaleza en los que ha trabajado. Suyo será el escenario antes de Sen Senra y justo después que el barcelonés Joe Crepúsculo de buena cuenta de su Verbena bailable, la gira que lo ha puesto en ruta y lo trae a Puerto de la Cruz.

Los directos de La Paloma, Repion, Pipiolas y Jela marcarán las primeras horas de la novena del Phe Festival en una jornada que abrirá Enrique Ive, cantante y compositor canario-británico que fusiona el pop con pinceladas de jazz, bossa nova y elementos de bandas sonoras.

Le sigue el verbo de la cantante tinerfeña Jela, una artista que levanta su mirada más allá del rap y que el pasado año despachaba su primer álbum Templo. Tras Jela llega el turno de Pipiolas, el dúo de Adriana y Paula, otro fenómeno al que echa el ojo el Phe Festival y que con un lenguaje musical propio, maduro, fresco y divertido viene pidiendo paso con un primer disco No hay un dios y un sinfín de colaboraciones estelares.

Por delante, el grunge pop que practica el dúo cántabro Repion y que alimentan desde hace más de una década las hermanas Marina y Teresa. Palabras mayores a guitarra y batería, vitalidad, rabia, frustración post-adolescente y un punto de melancolía para calentar la temperatura del PHE Festival; y una de las bandas nacionales que viene pisando fuerte por actitud y repertorio con el noise rock como coartada, los madrileños La Paloma.

Sábado de baile

La segunda jornada de Phe Festival, el sábado 24 de agosto, conduce a la pista de baile con la presencia de la banda neoyorquina !!! (Chk Chk Chk) y el grupo danés Trentemøller. Dos secuencias de baile de distinta naturaleza cuyos directos serán el cierre de lo que se prevé será otra noche y otro festival de ensueño en Puerto de la Cruz.

La música tendrá este día a Nala Rami, el proyecto del saxofonista grancanario Alan Himar, un esclavo del funk de ayer y hoy, que llega a Phe Festival con el Pasaporte Sonora que le otorgó el concurso de bandas emergentes Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, además de lograr el primer premio del certamen.

A partir de aquí, un carrusel de emociones y estilos, con Mavica, artista y productora natural de Murcia afincada en Londres, cuya melancolía pop arropada por producción electrónica se traduce en millones de reproducciones en las plataformas de streaming; Vera Fauna, generosa dósis de psicodelia pop y neo flamenco desde Sevilla, donde también se asoma el blues o los ritmos jamaicanos o lo que mejor convenga a la banda, como se constata en el disco Los años mejores (2023), la segunda referencia que incluye canciones como Casa Carrera o Martes, en colaboración con Kiko Veneno; y Camellos, formación madrileña de actitud punk con tres trabajos editados, Manual de estilo (2022) es su último álbum, y un repertorio fiestero para cantar en el Puerto de la Cruz como la ocasión lo merece.

La segunda parte de la jornada del sábado en PHE Festival conduce a la pista de baile. Ya lo recordará seguro Nic Offer, el vocalista de los estadounidenses !!! (Chk Chk Chk), que cierran la noche, con uno de sus incendiarios temas de cabecera, Dancing is the best revenge (Bailar es la mejor venganza). Pero antes de que Nic Offer y los suyos hagan buena la leyenda, hay más que ver, oir y bailar en Puerto de la Cruz. Tras el set de Pimp Flaco, es el turno de Shego, banda de rock madrileña que forman Maite, Raquel y Charlotte. Premio MIN al Mejor Artista Emergente 2023 y un álbum editado Suerte, chica (2023), es Shego otra de las perlas en la jornada sabatina del Phe Festival con himnos llenos de luces y sombras que nos conducen por el amor, el duelo, la rabia, y los conflictos internos.

La recta final del Phe Festival programa tres conciertos llamados a hacer historia: León Benavente, Trentemøller y los citados !!! (Chk Chk Chk). Es la segunda vez que León Benavente pisa Puerto de la Cruz. Estamos ante de las bandas imprescindibles del indie rock nacional que nació en 2012 con algunos de los músicos más reputados de la escena como Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú. Con cuatro discos editados, el notable debut de título homónimo, 2, Vamos a volvernos locos y ERA, y un directo de los que no se olvidan, León Benavente llega a Tenerife tras completar la gira del décimo aniversario por la geografía nacional.

Desde Copenhague aterriza en Puerto de la Cruz el danés Anders Trentemøller en formato banda. Aunque inició su trayectoria como artista electrónico en solitario, en estilos como el tecno, house progresivo, ambient y chill out, además de trabajar en producciones y remezclas para Röyksopp, The Knife, Mikael Simpson o Henrik Vibskov, entre otras y otras, su trabajo ha experimentado cambios de estilo, siempre con el sustrato electrónico como protagonista, en el formato de banda. En lo que es su primer concierto en Tenerife y en Canarias, Anders Trentemøller estará acompañado, salvo cambios, por Diisa Jakobs (voces, guitarras, sintetizadores), Silas Tinglef (baterías, guitarras), Brian Batz (guitarras) y Jacob Haubjerg (bajo).

La clausura es para !!! (Chk Chk Chk). El torbellino dance punk llega desde Nueva York para poner a bailar al Phe y su público con una impecable trayectoria que despegó en 1996 en Sacramento (California), con un repertorio de hits y el todavía fresco y noveno disco de es Let it be blue (2022). Al menos, hay que bailarlos en directo, una vez en la vida.

PHE Festival se debe a la música en directo y es su principal fortaleza como se ha constatado en todas las ediciones celebradas hasta la fecha. Pero el festival ofrece también una experiencia completa excepcional y un catálogo de actividades paralelas durante la semana del evento que incluyen las exposiciones de artistas emergentes de PHE Gallery, un encuentro multitudinario de yoga al aire libre, o el espectacular campeonato de saltos al mar en bicicleta BMX Aqualia WaterJump. Los abonos y las entradas por día para asistir al festival están disponibles online en la plataforma Tickety.es, y en los puntos de venta Levi's de Canarias, a partir de un precio de 40€.

Con la intención de posicionar el municipio como un referente de la música en directo, PHE Festival renueva este año la campaña #HolidaysMatters, poniendo en marcha la promoción especial de 2x1 con la que poder invitar a un acompañante y disfrutar del festival en compañía, pensada para personas que viven lejos del archipiélago. Infórmate Aquí

El festival mantiene igualmente el concepto Family Friendly, planificando como cada año la accesibilidad de niños y niñas al recinto en horario diurno, acercando la música y la cultura para todas las edades, con la idea de ser un festival familiar, conciliador y accesible.

Un festival sostenible

Conscientes de que la celebración de un festival en un entorno privilegiado como es Tenerife requiere un compromiso excepcional con la sostenibilidad, en cada edición PHE Festival se preocupa por gestionar correctamente el evento a nivel ambiental, social y económico, manteniendo igualmente la colaboración con entidades como Ecoembes, Ecovidrio o Martínez Cano con las que se desarrolla un recogida selectiva de residuos y otras gestiones para disfrutar plenamente del festival.

Phe Team asume la producción ejecutiva de Phe Festival, evento promovido desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Dirección General de Juventud, Turismo Islas Canarias, así como de Turismo de Tenerife - Tenerife! Despierta Emociones y del Cabildo de Tenerife a través del Área de Cultura. También colaboran las marcas Aqualia, Levi´s, Heineken, IKEA, Pepsi, Jagermeister, Fuente Alta, Grupo RAHN, Labrador Cepsa Puerto de la Cruz, y Hemispheria.