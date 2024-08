PHE Festival activa la cuenta atrás de la novena edición en Puerto de la Cruz

#PHE2024 || #ÚnicoEnCanarias || #WeTalkMusic

La novena edición de PHE Festival activa la cuenta atrás desde hoy lunes 19 de agosto en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La apertura de taquillas en la zona de acceso al recinto del festival, en la explanada del muelle, pone en marcha la maquinaria del festival, con el estreno del Espacio Domo, con horario de lunes a jueves entre las 17.00 y las 23.00 horas, y viernes 23 y sábado 24 a partir de las 11.00 horas, y una programación musical y de ocio con selectores y djs en horario de tarde y noche.

Con ello se activa una intensa semana de actividades paralelas que hacen de PHE Festival una experiencia excepcional con un catálogo de propuestas para todos los públicos entre talleres y encuentros que combinan los deportes urbanos, la naturaleza y los estilos de vida saludables; y dos jornadas de conciertos, viernes 23 y sábado 24, con más de 20 horas de música en directo en dos escenarios por los que pasarán 17 artistas entre internacionales, nacionales y canarios.

En esta edición, PHE Festival presenta un ecléctico cartel de artistas en cuanto a estilos y propuestas musicales como el indie nacional, el pop emergente, los sonidos urbanos que están cambiando el ritmo en la calle y en la vida, y la música de baile con sello internacional. El ritmo de la novena edición del festival portuense lo ponen artistas de talla internacional como el grupo danés Trentemøller y la formación belga Goose; y una amplia representación de la escena nacional de la mano de los directos de Lori Meyers, Soleá Morente, León Benavente, Sen Senra, Joe Crepúsculo, La Paloma, Vera Fauna, Mavica, Repion, Camellos y Pipiolas. La presencia canaria en el PHE Festival, además de La Paloma y Pipiolas, con miembros de Gran Canaria, cuenta este año con Jela, Enrique Ive y Nala Rami, y los djs de We Are Trash, Jessy la Ley y el Chico residentes del PHE Festival, que estarán en la apertura, continuidad y cierre del evento.

El recinto de conciertos en la explanada del muelle abre sus puertas a las 17.00 horas en las dos jornadas de PHE Festival, el viernes 23 y sábado 24. La música en directo en los dos escenarios comenzará a partir de las 18.00 horas en el escenario principal con Enrique Ive, cantante y compositor canario-británico que fusiona el pop con pinceladas de jazz, bossa nova y elementos de bandas sonoras, y que tiene en puertas el lanzamiento de su primer Ep, Pileus, con producción de Pablo Queu.

Tras Enrique Ive, otra artista canaria se presenta en el escenario 2, a las 18.45 horas: la cantante tinerfeña Jela. Es una de las voces de mujer que marcan tendencia en esta novena edición del PHE Festival. La cantante tinerfeña Jela es una artista que levanta su mirada más allá del rap y que el pasado año editó su primer álbum, Templo. Una artista llamada a escribir páginas mayores y que se presenta en el PHE Festival en estado de efervescencia con un ramillete de canciones que ya caminan solas, como Rial Guerrera, Templo, La mesías o Te kiero a morir, todas de su cosecha reciente.

Jela estará acompañada en directo por una banda que integran Manu Alles al bajo, Fernando Angulo a la percusión, Héctor Izquierdo a las guitarras, y Alberto Martín a los teclados.

A las 19.35 horas y en el escenario 1, el principal, es el turno de Repion. Con el dúo cántabro el PHE Festival entra en otras coordenadas sonoras. Las hermanas Marina (guitarra y voz) y Teresa Iñesta (batería y coros) alimentan esta criatura con mucha vitalidad, rabia adolescente y un punto de melancolía. Un sonido que bebe del grunge y del pop pero que va más allá y conecta con referentes del rock alternativo de autor como Sleater-Kinney o Juliana Hatfield, y otros como Dover, Big Thief o Beatles. Una descarga de rock con el cuchillo entre los dientes, con la alegría justa en las letras y un directo que atropella. Su último trabajo es el Ep Entre todos lo arreglamos (Mushroom Pillow, 2024), lanzado en mayo pasado, que incluye caramelos del calibre de El día no me da, Viernes, ¿Qué hay de tí? y Vienen de pasárselo bien. En su discografía hay que reparar en el álbum de debut Amapola dueles (2016) y el disco de título homónimo Repion (2023) y primero para Mushroom Pillow.

Cambio de escenario con Pipiolas, a las 20.25 horas. Pipiolas es un dúo con base en Madrid, artistas del sello Elefant, que forman la grancanaria Adriana Ubani y la madrileña Paula Reyes, y que con un lenguaje musical propio, maduro, fresco y divertido viene pidiendo paso gracias a un primer disco No hay un dios y un sinfín de colaboraciones estelares.

La culpa del éxito que comparten las dos cantantes y actrices que se embarcaron en esta historia que comenzó en 2022 con el lanzamiento del single Narciso, la tienen canciones como No soy un Xoxo, Canción de amor para tí, Romancero propio, Pogo en casa, San Peter, Bailas o qué o Baby, entre otras del repertorio de No hay un dios. Una propuesta especial la de Pipiolas, que ha recorrido media península a golpe de festivales y conciertos en los que han conquistado al público y a la crítica con un pop lleno de aristas y fantasía en el que es imposible aburrirse, en el que hay grandes melodías, arreglos y una imaginación desbordante.

Con un puñado de hits en su repertorio están llamadas a ser una de las grandes noticias del pop español de los próximos años. La formación de Pipiolas en directo se completa con Philip Sauerwald, guitarra; Álvaro Ángel, batería; y Marina Hurtado, al bajo.

La hora de Lori Meyers

La banda granadina Lori Meyers, uno de los atractivos en la primera jornada de PHE Festival. Con la presencia de los granadinos Lori Meyers, en lo que será su primer concierto en Tenerife, PHE Festival ajusta cuentas con su historia. Y es que no hay tema de los granadinos que no sea un himno, canciones explosivas que prometen hacernos volar. Lori Meyers cuenta con uno de los mejores repertorios de la música española con piezas mayores como Emborracharme, Mi realidad, El Tiempo pasará, Siempre brilla el sol, Alta fidelidad o Luces de neón, entre otras. En activo desde 1998, su último y séptimo disco Espacios infinitos (2021) acusa recibo del pasado y se proyecta hacia el futuro con estoicismo, aunque sin bajar los brazos ni entregar las armas.

Sin salir de Granada pero en otras coordenadas sonoras bien distintas, llega a las 22.35 horas al escenario dos, Soleá Morente. Una creadora versátil y camaleónica, hija del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, que se ha proyectado en el cine y televisión y especialmente en la música. Soleá Morente, que en 2018 recibía del Premio Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras, ha publicado cuatro discos en los que ha sido capaz de tocar innumerables estilos de parámetros radicalmente diferentes: electrónica, rock, pop, indie, shoegazing, tecno, rumba y flamenco. Tendrá que haber un camino (El Volcán/Sony, 2015), Ole Lorelei (El Volcán/Sony,2018), Lo que te falta (Elefant, 2020) y Aurora y Enrique (Elefant, 2021), son los trabajos en formato largo hasta la fecha en los que Soleá Morente ha tenido de su lado a grandes nombres de la escena nacional, entre ellos Guille Milkyway (La Casa Azul), Ana Fernández-Villaverde (La Bien Querida), David Rodríguez (La Estrella de David) o Jota (Los Planetas).

El fenómeno del Urban Pop

En el escenario principal, y a las 23.25 horas, estrena Sen Senra su directo en Canarias de la mano del PHE Festival. Sen Senra es el alias del gallego Christian Senra, un músico poliédrico con el que ya han colaborado artistas internacionales como C. Tangana, Julieta Venegas, Feid o Tainy. En 2019 publicaba el álbum Sensaciones, que sería un punto de inflexión en su carrera. El artista gallego ha depurado un sonido propio marcando terreno. Y prueba de ello es su trabajo más reciente PO2054AZ: una matrícula de un Peugeot 205 antiguo de Pontevedra que invita a compartir un viaje emocional donde lo urbano se deja querer por otras culturas musicales.

Los dos últimos directos de la primera noche tienen de protagonistas a La Paloma y Joe Crepúsculo. El trío madrileño La Paloma, que tiene al frente, a la voz y guitarras, al grancanario Lucas Sierra, saltará al escenario dos sobre las 00.40 horas. Los autores de canciones como Bravo Murillo y Palos no son un proyecto de noise rock al uso, y vienen pisando fuerte por actitud y repertorio. Como muestra el álbum Todavía no (2023) que los situó como el segundo mejor trabajo nacional del año, según la revista Mondosonoro.

El cierre del viernes, ya en la madrugada del sábado, es cosa del barcelonés Joe Crepúsculo. A las 1.40 horas se le espera en el escenario principal del PHE Festival. de buena cuenta de su Verbena bailable, la gira que lo ha puesto en ruta y lo trae a Puerto de la Cruz. Se da la circunstancia de que se cumplen diez años de Mi fábrica de Baile, canción estandarte de Joe Crepúsculo y clásico contemporáneo del pop nacional. Para esta ocasión tan especial, Crepus ha reunido amigos para formar un EP con diferentes versiones de este motor que nunca ha dejado de moverse, con versiones de Camellos -también presentes en PHE Festival-, Instituto Mexicano del Sonido, Aaron Rux (productor de su último disco Trovador tecno (El Volcán Música, 2022), Tito Ramírez, y la primera incursión de Crepus en la música en italiano con La mía Industria di Ballo. La jornada del sábado 24, con apertura del recinto a las 17.00 horas y el pulso de We Are Trash Djs para entrar en ambiente, tiene como primera artista en el escenario principal a Mavica, a las 18.00 horas. Mavica es el proyecto de la artista Marta Casanova. Su sonido mezcla folk con sonidos indie, pop y electrónicos, una suerte de melancolía pop arropada por producción electrónica que le ha reportado millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Se trasladó a Londres cuando empezó a estudiar Interpretación y Producción en el London College of Creative Media. Allí escribió su primer EP, Gone, que incluye la canción Fire aclamada por la crítica en The Line of Best Fit y The 405.

En septiembre publicó su álbum de debut Sometimes a person never comes back (but that's okay), que recibió el apoyo de Rolling Stone, Billboard Latin, Clash, C-Heads, Early Rising, Paste, BBC Radio 1, KCRW y la llevó a la portada de las listas de reproducción Radar Indie de Spotify y Global Rising de Tidal. MAVICA ha actuado con frecuencia en festivales como Primavera Sound, Mad Cool y O Son Do Camino y ha sido telonera de Alice Phoebe Lou, Roo Panes, Blanco White y Low Island.

Shego es la siguiente banda y pisa el escenario dos, a las 18.45 horas. Un grupo de rock madrileño que forman Maite, Raquel y Charlotte. Premio MIN al Mejor Artista Emergente 2023 y un álbum editado Suerte, chica (2023), otra de las perlas en la jornada sabatina del PHE Festival con himnos llenos de luces y sombras que nos conducen por el amor, el duelo, la rabia, y conflictos internos. En febrero de 2023 lanzaron su disco de debut y tienen en cartera un segundo trabajo con el que pretenden dar un golpe encima de la mesa para afianzarse como la banda que encabeza el resurgir del rock en España.

Tras Shego, de vuelta al escenario principal, a las 19.35 horas, para sumergirse en la propuesta sonora de Vera Fauna. Una generosa dósis de psicodelia pop y neo flamenco desde Sevilla, donde también se asoma el blues o los ritmos jamaicanos o lo que mejor convenga a la banda, como se constata en el disco Los años mejores (2023), la segunda referencia que incluye canciones como Casa Carrera o Martes, en colaboración con Kiko Veneno.

El funk estará presente en el escenario dos, a partir de las 20.25 horas, con Nala Rami, el proyecto del saxofonista grancanario Alan Himar, un esclavo del funk de ayer y hoy, que llega a PHE Festival con el Pasaporte Sonora que le otorgó el concurso de bandas emergentes Sonora Las Palmas de Gran Canaria 2024, además de lograr el primer premio del certamen.

A partir de aquí el PHE Festival calienta aún más la pista con la presencia en el escenario principal de León Benavente, a las 21.10 horas. Es la segunda vez que León Benavente actúa en el PHE Festival tras su paso en 2017, y es una de las bandas imprescindibles del indie rock nacional que nació en 2012 con algunos de los músicos más reputados de la escena como Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú. Con cuatro discos editados, el notable debut de título homónimo, 2, Vamos a volvernos locos y ERA, y un directo de los que no se olvidan, León Benavente llega a Tenerife tras completar la gira del décimo aniversario por la geografía nacional.

En el escenario dos, desde las 22.20 horas estarán We Are Trash en continuidad mientras se completa el cambio de set en el principal para la actuación de Trentemøller, en formato banda con el danés Anders Trentemøller al frente. Aunque inició su trayectoria como artista electrónico en solitario, en estilos como el tecno, house progresivo, ambient y chill out, además de trabajar en producciones y remezclas para Röyksopp, The Knife, Mikael Simpson o Henrik Vibskov, entre otras y otras, el trabajo de Trentemøller ha experimentado cambios de estilo, siempre con el sustrato electrónico como protagonista, en el formato de banda. En lo que es su primer concierto en Tenerife y en Canarias, Anders Trentemøller estará acompañado, salvo cambios, por Diisa Jakobs (voces, guitarras, sintetizadores), Silas Tinglef (baterías, guitarras), Brian Batz (guitarras) y Jacob Haubjerg (bajo),

Para cruzar la medianoche del sábado al domingo, nada mejor que hacerlo con las canciones de Camellos, que actúa en el escenario dos a las 00.00 horas, según la pauta prevista. Una formación madrileña de actitud punk con tres trabajos editados, Manual de estilo (2022) es su último álbum, y un repertorio fiestero para cantar en el Puerto de la Cruz como la ocasión lo merece.

Los honores de la clausura de la novena edición del PHE Festival son para el grupo belga Goose. A partir de las 1.00 horas de la madrugada, el cuarteto que forman Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe y Bert Libeert estará en directo en PHE Festival con una propuesta de electro rock y sonidos que invitan al baile, en un que Goose celebra el vigésimo aniversario de una notable trayectoria profesional.

Con seis discos de estudio publicados hasta la fecha, el debut discográfico de Goose llegaba en 2006 con el lanzamiento de Bring it on, fruto de un contrato con la disquera Skint Records. La banda estuvo en gira por los escenarios de festivales de media Europa y ampliaron fronteras en el mercado australiano y japonés. Luego llegaría Synrise, el segundo álbum de Goose, editado en 2010, con arte de Storm Thorgerson - diseñador gráfico y miembro del equipo Hipgnosis, autor de portadas icónicas de Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath o Scorpions-, que posibilitó una nueva gira europea de Goose. La pieza Synrise que da título al disco fue remezclada por Soulwax, entre otros.

Control Control Control, de 2012, grabado en directo en el estudio con la colaboración de Paul Stacey (Noel Gallagher) y Dave Sardy (Oasis, ZZ Top); el cuarto What You Need, de 2016, que llegó al número uno de la lista Ultratop; el más reciente Endless, de 2022, además del directo Nonstop (Live at Pukkelpop, 2018), y singles, remezclas y rarezas aparte, completan la discografía.

Sesiones de Djs en Espacio Domo Jagermeister

PHE Festival inaugura este año un nuevo espacio, el Domo Taquilla, con programación de deejays y selectores residentes en la isla que entre el lunes 19 y el jueves 22 de agosto, de 18.00 a 20.30 horas y de 20.30 a 23.00 horas, que en su estreno este año tiene de protagonistas a Giovapop, Víctor Carballeira (lunes 19), Mascareño, Vicky Morales (martes 20), Bliss, Beat Creator (miércoles 21), Eva Olvido y Renzzo El Selector (jueves 22), quienes trazarán la banda sonora de Puerto de la Cruz en un generoso previo de las más de 20 horas de música en directo programadas el viernes 23 y sábado 24.

Por otra parte, señalar que PHE Festival se debe a la música en directo y es su principal fortaleza como se ha constatado en todas las ediciones celebradas hasta la fecha. Pero el festival ofrece también una experiencia completa excepcional y un catálogo de actividades paralelas desde hoy lunes y durante la semana, que incluyen las exposiciones de artistas emergentes de PHE Gallery, un encuentro multitudinario de yoga al aire libre el sábado 24, o el espectacular campeonato de saltos al mar en bicicleta BMX Aqualia WaterJump. Los abonos y las entradas por día para asistir al festival están disponibles online en la plataforma Tickety.es, y en los puntos de venta Levi's de Canarias, a partir de un precio de 40€.

Phe Team asume la producción ejecutiva de PHE Festival, evento promovido desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Dirección General de Juventud, Turismo Islas Canarias, así como de Turismo de Tenerife - Tenerife! Despierta Emociones y del Cabildo de Tenerife a través del Área de Cultura. También colaboran las marcas Aqualia, Levi´s, Heineken, IKEA, Pepsi, Jagermeister, Fuente Alta, Grupo RAHN, Labrador Cepsa Puerto de la Cruz, y Hemispheria.