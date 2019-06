Este encuentro con la música clásica tendrá lugar en el teatro de la sociedad en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El repertorio que desarrollará la Orquesta Sinfónica de Tenerife estará divido en dos partes de modo que en la primera interpretará Carmen (Suite nº1), de Georges Bizet; además de las composiciones tradicionales Arrorró y el Sorondongo, con arreglos de Peter Hope.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la ópera e incluirá La donna è mobile (Rigoletto), de Giuseppe Verdi, interpretada por el tenor Luis Alberto Giner; Intermezzo (Goyescas), de Enrique Granados; Celeste (Aida), de Giuseppe Verdi, a cargo de Luis Alberto Giner, The last rose of summer (Martha), de Friedrich Von Flotow, con la intervención de la solista Alicia Hernández Hinojal; E lucevan l´estelle "Adiós a la vida" (Tosca), de Giacomo Puccini, por Luis Alberto Giner; Intermezzo (Caballería Rusticana), de Pietro Mascagni; y Nessun dorma (Turandot), de Giacomo Puccini con arreglos de José Cubas, interpretada por Luis Alberto Giner.

La finalidad principal de la Orquesta Sinfónica de Tenerife con este tipo de conciertos es llevar la música orquestal a todos los lugares del Archipiélago, pero en especial a la isla de Tenerife, para que los niños, jóvenes y sus familias puedan tener acceso a distintos géneros musicales a través de una orquesta sinfónica, sea cual sea el lugar donde residan.

Los inicios

La Orquesta Filarmónica de Tenerife nace en los primeros meses de 2018 como iniciativa de la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM), presidida por Javier Lozano Romero, caballero de grandes dotes organizativas, con el fin de dar continuidad a los músicos que al cumplir dieciocho años deben abandonar la Orquesta Filarmónica Juvenil Miguel Jaubert. La mayoría de los músicos que la integran proceden de ésta, aunque no todos, ya que no es una condición para formar parte de la orquesta. La OFT está compuesta por sesenta músicos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años principalmente, aunque este rango de edad no es exclusivo. Todos los músicos integrantes han pasado un minucioso proceso de selección, con la superación de una prueba de nivel efectuada por el director de la orquesta.

La dirección musical de la Orquesta Filarmónica de Tenerife está a cargo de José Antonio Cubas Delgado, profesor de trombón de la sede en Tenerife del Conservatorio Superior de Música de Canarias y del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Junto a él, colabora un equipo de profesores que aportan sus conocimientos y experiencia al proyecto de forma altruista.

Entre este profesorado destaca la colaboración de Diego Navarro, destacado músico y compositor canario que se encarga de ayudar a la orquesta en su trayectoria de conciertos durante esta temporada. Asimismo, el proyecto está apoyado y respaldado por músicos profesionales de referencia en Tenerife, tanto del profesorado de los conservatorios como de profesionales miembros de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

La Orquesta Filarmónica de Tenerife también actúa de forma solidaria para apoyar diferentes causas como el concierto del año pasado en el Auditorio Adán Martín a beneficio de la ONG Nuevo Futuro. Esta temporada el concierto solidario de la OFT será para hacer llegar la música sinfónica a niños autistas a través de la asociación Asociación Canaria del Trastornos del Espectro del Autismo (APANATE).

La OFT tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife gracias a la generosa aportación del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (CPM) y del Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC), los cuales ceden sus instalaciones e instrumentos a ACADIM para que este proyecto siga su rumbo.