La OFGC abre la campaña de nuevos abonos para la temporada 2019-2020

Entre el 27 de julio y el 10 de septiembre los abonos se harán solamente a través del servicio de venta on-line de la web de la OFGC, www.ofgrancanaria.com

Importantes beneficios y descuentos para abonados

La OFGC ofrece una atractiva propuesta de abonos, que incluye descuentos de más del 30% sobre el precio total en taquilla y de más del 50 % para los mayores de 65 años y los menores de 26. De esta manera, se puede conseguir un abono desde tan solo 138 € (19 conciertos).

Asimismo, los abonados podrán disfrutar de un 10% de descuento en la programación propia del Teatro Cuyás y la Sala SIT, un 10% de descuento en el restaurante La otra punta y un 5% de descuento en el restaurante Nautilo-Comidas del Mar, así como de libro de temporada y servicios gratuitos de guaguas desde distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria.

Otros beneficios incluyen la reserva de la misma butaca en todos los conciertos de abono, posibilidad de poner a la venta la butaca si no pueden acudir al concierto, pago fraccionado en dos plazos, avisos por correo electrónico y servicio de información a abonados.

El abonado que presente a un nuevo abonado será obsequiado con un CD de la Orquesta.

"Nuevos horizontes" de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Muchos son los atractivos que presenta el programa 2019-2020 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, una temporada de consolidación definitiva del proyecto artístico de Karel Mark Chichon, su Director Artístico y Titular. Chichon abre la OFGC a "Nuevos horizontes" artísticos, como propone para esta nueva temporada que contará con la élite de los directores y solistas internacionales.

Durante la presentación de la temporada, Karel Mark Chichon se mostró muy satisfecho ante la que considera, "la más completa que he programado, gracias que he tenido el tiempo para hacerla con el debido adelanto tratando con figuras de la élite". Chichon declaró estar orgulloso de poder contar con Charles Dutoit, a quien no le consta "que haya dirigido a alguna una orquesta española, y que una figura así decida venir dice mucho del nivel de la OFGC". Igualmente mostró sus satisfacción por la presencia de Trevor Pinnock, "un maestro que cayó en gracia con la Orquesta cuando la dirigió en el Festival de Música y que nos ofrecerá repertorio clásico". Lo mismo ocurre con el Maestro Jean-Claude Casadesus, "al frente muchos años de la Orquesta Sinfónica de Lille y que nos ofrecerá además un programa francés". Esta temporada, en palabras de Chichon, resulta muy completa porque abarca a todos los valores, incluyendo los locales, por eso decidió "incluir a la Joven Orquesta, porque es el futuro, y no entiendo que la Joven Orquesta no haya tocado antes en la temporada de abono". Chichon detalló que "este concierto coincide con el Día de Santa Cecilia y el 300 aniversario de la Joven Orquesta". El Maestro Chichon informó también de que ha querido introducir "un sistema de audiciones anual para los jóvenes valores canarios, que tendrán así oportunidad de tocar en un concierto de abono o en el Concierto de Navidad", concluyendo que "traemos a lo mejor de fuera y traemos a lo mejor de la Isla". En relación al Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Martín Chirino, el Maestro lo concibió como "una apuesta por los futuros valores internacionales de la dirección de orquesta". Por último, Chichon valoró el hecho de que "la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria sea la primera vez orquesta no alemana que da un concierto de Fin de Año en el Festival de Baden-Baden" y el hecho de comenzar por vez primera en temporada "un ciclo completo de las sinfonías de Beeethoven para celebrar su 250 aniversario".

La venta de entradas sueltas de los conciertos comenzará a partir del 16 de septiembre en los canales habituales de taquillas (Sede OFGC, Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós) y on-line en www.ofgrancanaria.com.

Temporada de abono 2019-2020

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

ABONO 1

Viernes 4 octubre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

BEETHOVEN Sinfonía nº 1

MAHLER Sinfonía nº 1

Ciclo LVB/KMC 250*

ABONO 2

Viernes 11 octubre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA

"MARTÍN CHIRINO-GRAN CANARIA"

FINAL

Colabora: Fundación Martín Chirino

ABONO 3

Jueves 31 octubre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Gérard Korsten director

Salvador Mir oboe

Catrin Mair Williams arpa

HAYDN Sinfonía nº 69*

MARTIN 3 Danzas para oboe y arpa*

SCHUBERT Sinfonía nº 6

ABONO 4

Viernes 8 noviembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Günther Herbig director

BRUCKNER Sinfonía nº 8

ABONO 5

Viernes 15 noviembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Günther Herbig director

Estefanía Perdomo soprano

Coro OFGC / Luis García Santana director

E. MATEO Montañas sagradas de Gran Canaria* Estreno absoluto

BRAHMS Sinfonía nº 1

ABONO 6

Viernes 22 noviembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

CONCIERTO DÍA DE SANTA CECILIA

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

JOVEN ORQUESTA DE GRAN CANARIA

Karel Mark Chichon director

BIZET La Arlesiana: Suite nº 2 (JOGC)

CHAIKOVSKI Sinfonía nº 5 (OFGC y JOGC)

30 Aniversario Joven Orquesta de Gran Canaria

ABONO 7

Viernes 29 noviembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Keri-Lynn Wilson directora

Iván Martín piano

LYADOV El lago encantado

CHOPIN Concierto para piano nº 1

RACHMANINOV Sinfonía nº 2

ABONO 8

Jueves 5 diciembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Carlos Kalmar director

MENDELSSOHN El sueño de una noche de verano: Obertura

SHOSTAKOVICH Sinfonía nº 8

ABONO 9

Viernes 13 diciembre 2019. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

Ana María Martínez soprano

Joel Prieto tenor

"Una noche española"

Programa a determinar

ABONO 10

Viernes 21 febrero 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

Maxim Rysanov viola

BEETHOVEN Sinfonía nº 2

CHAIKOVSKI Variaciones Rococó (arr. Rysanov)*

BEETHOVEN Sinfonía nº 4

Ciclo LVB/KMC 250*

ABONO 11

Viernes 13 marzo 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Charles Dutoit director

Philip Scriven órgano

RAVEL Ma Mère l'Oye: Suite

STRAVINSKI Jeu de Cartes

SAINT-SAËNS Sinfonía nº 3 "Con órgano"

ABONO 12

Viernes 17 abril 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Rafael Sánchez-Araña director

Coro OFGC / Luis García Santana director

J. M. RUIZ Shibboleth* Estreno en Canarias

ELGAR From the Bavarian Highlands*

SHOSTAKOVICH Sinfonía nº 9

Colabora: Promuscan

ABONO 13

Viernes 24 abril 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

Nobuyuki Tsujii piano

BEETHOVEN Sinfonía nº 6 "Pastoral"

RACHMANINOV Concierto para piano nº 2

Ciclo LVB/KMC 250*

ABONO 14

Jueves 30 abril 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Josep Pons director

Steven Isserlis violonchelo

ELGAR Concierto para violonchelo

SCHOENBERG Pelleas und Melisande*

ABONO 15

Viernes 29 mayo 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Michael Sanderling director

Sergej Krylov violín

BRAUNFELS Don Juan*

PAGANINI Concierto para violín nº 5*

R. STRAUSS Till Eulenspiegel

ABONO 16

Viernes 5 junio 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Jean-Claude Casadesus director

Ksenija Sidorova bandoneón

WEBER Oberón: Obertura

PIAZZOLLA Concierto para bandoneón "Aconcagua"*

BERLIOZ Sinfonía Fantástica

ABONO 17

Viernes 26 junio 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Trevor Pinnock director

Gabriela Montero piano

MOZART Concierto para piano nº 21

SCHUBERT Sinfonía nº 9 (8) "La Grande"

ABONO 18

Viernes 3 julio 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Maxim Emelyanychev director

Coro OFGC / Luis García Santana director

HEERSANT 5 piezas para orquesta*

STRAVINSKI Sinfonía de los salmos*

MENDELSSOHN Sinfonía nº 3 "Escocesa"

ABONO 19

Viernes 10 julio 2020. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

Celia Costea soprano

Elisandra Melián soprano

Elisabeth Jansson mezzosoprano

Ho-Yoon Chung tenor

R. STRAUSS Don Juan

R. STRAUSS De la ópera El caballero de la rosa:

I. Extractos para orquesta*

II. Terceto y Final (Acto III)*

PUCCINI Fragmentos de la ópera Madama Butterfly*

*por primera vez OFGC

