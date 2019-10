La Sociedad Filarmónica abre su 175ª temporada con la orquesta de cámara Solistas de Zagreb

Los Solistas interpretarán a Carl Maria von Weber: Andante e Rondo ongarese, op. 35; Luigi Boccherini: Sinfonía en re menor nº 6 "La casa del diavolo"; Niccolò Paganini: Sonata per la Grand Viola, op. 35 MS 70 y Arnold Schönberg: Noche transfigurada, op. 4.

Fundado en 1953 como un conjunto de la Radio de Zagreb y bajo la dirección artística del célebre violonchelista Antonio Janigro, los Solistas de Zagreb se han ganado el reconocimiento como una de las orquestas de cámara más destacadas del mundo. A lo largo de todos estos años los Solistas de Zagreb han mantenido inmutable su excelencia en la interpretación musical, actuando en los escenarios internacionales más prestigiosos. Desde 2012 el director artístico de la orquesta es el renombrado violinista Sreten Krstić.

Los Solistas de Zagreb han ofrecido más de 3.500 conciertos en los principales centros musicales mundiales, como el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Royal Festival Hall de Londres, Filarmonía de Berlín, Sala Tchaikovsky de Moscú, Sala Santa Cecilia en Roma, Carnegie Hall Nueva York, la Ópera de Sydney, Victoria Hall Ginebra, Teatro Real de Madrid y el Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros. Participan de forma habitual en renombrados festivales de música como los Festivales de Salzburgo, Praga, Edimburgo, Berlín, Bergen, Estambul, Prades Ossiach, Dubrovnik, etc, y colaboran habitualmente con solistas de prestigio como Alfred Brendel, Leonard Rose, James Galway, Jean-Pierre Rampal, Aldo Ciccolini, Ray Chen, Martina Filjak, etc.

Repertorio extenso

El repertorio de los Solistas de Zagreb abarca del Barroco al clasicismo, incluyendo la música romántica y contemporánea, con especial atención a los compositores croatas. Su amplia discografía de más de setenta discos con EMI, Vanguard House, Croacia Records, etc., incluye una grabación de obras de Ernesto Cordero con los prominentes solistas Guillermo Figueroa

(violín) y el guitarrista Pepe Romero (Naxos, 2010) que fue nominada al Premio Grammy Latino. Los Solistas de Zagreb han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los cuales cabe destacar el Premio de la UNESCO, el Premio Ciudad de Zagreb, la Medalla Pablo Casals, la Medalla de Elizabeth Sprague Coolidge, los premios Vladimir Názor y Milka Trnina y el CD de Plata de Croatia Records.

Este reconocido conjunto con más de sesenta años de éxitos a sus espaldas agradece la colaboración de los numerosos músicos que a lo largo de su historia han formado parte de sus filas. Pese al cambio generacional, todos sus miembros - los del pasado, el presente y el futuro - están unidos por un extraordinario nivel y disciplina, un entusiasmo inagotable y el amor por la música de cámara.

Los actuales integrantes son Sreten Krstic, violín concertino; Krunoslav Maric, violín; Dana Kahriman, violín; Davor Phillips, violín; Mislav Pavlin, violín; Ivan Novinc, violín; Hrvoje Phillips, viola / Marko Otmacic, viola; Smiljan Mrcela, violonchelo; Jasen Chelfi, violonchelo y Mario Ivelja, contrabajo.

Isabel Villanueva, viola

Isabel Villanueva es una de las violistas más importantes de la nueva generación a nivel internacional. Ha actuado como solista con orquestas en Europa, Rusia, Medio Oriente y China. Ha sido pionera en presentar conciertos en numerosos lugares donde hasta entonces nunca se había programado la Viola como solista. En 2013 se convirtió en el primer intérprete de viola en ofrecer recitales en Irán. Se involucra de manera especial en divulgar las nuevas composiciones, interpretando obras, muchas dedicadas a ella, de compositores como S. Gubaidulina, M. Sotelo, G. Khayam, J. Cervelló, H. Khoury, T. Marco, J. Zárate y B. Olivero.

En 2015 recibió reconocimiento institucional de Marca España como «embajadora del talento español en el mundo». Ese mismo año recibió el Premio «El Ojo Crítico» de la Música Clásica de RNE, y recientemente en 2019, ha sido galardonada con el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid de Música Clásica; ambos reconocimientos son la primera vez que se otorgan a un violista.

La temporada 18/19 se presentó como solista interpretando los conciertos para viola de Walton, Paganini, y la Sinfonía Concertante de Mozart con la Oviedo Filarmonía, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Bética de Sevilla y la Orquesta Sinfónica de Murcia. En noviembre 2018 ofreció con gran éxito el re-estreno del Concierto para Viola "Cantos de Ordesa" de Antón García-Abril en la inauguración del Festival de Música Española de Cádiz junto a la Orquesta de Córdoba. En recientes temporadas Villanueva ha actuado con Los Solistas de Moscú, Sinfónica Nacional de Estonia, Sinfónica RTVE, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Navarra, Nacional de Andorra, Filarmónica de Málaga, Filarmónica de Líbano, Sinfónica de Estambul, Sinfónica Estatal New Russia y Glasperlenspiel Sinfonietta de Tallinn.

Ha interpretado conciertos para viola desde el barroco hasta la actualidad bajo la batuta de Michel Plasson, Jacek Kaspszyk, Yaron Traub, Paul Daniel, Andres Mustonen y Lior Shambadal. En la temporada 19/20 Villanueva debutará en Latinoamérica con las orquestas sinfónicas de Brasilia, Monterrey, Boca de Río y Jalisco, además de conciertos con Los Solistas de Zagreb y la JORCAM interpretando Paganini, Berlioz, Weber y Kancheli.

Villanueva se ha presentado como solista en salas y festivales de todo el mundo, entre los que destacan el ciclo Liceo de cámara del CNDM en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana, L'Auditori de Barcelona, Palau de Valencia, Musika-Música de Bilbao, Festival Formentor Sunset Classics de Mallorca, Sala Grande de la Filarmónica de San Petersburgo, Xinghai Concert Hall en Guangzhou, Bath Music Festival, Slovenian Philharmonic Hall, Royal Court Theatre de Copenhagen, Estonia Concert Hall, Assembly Hall de Beirut, Rottweil Musikfestival, Wigmore Hall de Londres y el Roudaki Hall en Teherán.

Ejemplo de virtuosismo

Las críticas han dicho de ella: "Todo un puro ejemplo de virtuosismo, precisión y sensibilidad" (Revista Ritmo), "La viola de Villanueva presentaba características de su manera de interpretar: el canto, el arte de lo tenue, la capacidad de hilar el sonido... y el poder tan intenso de los graves que salen de ese instrumento con el que Isabel parece rozar la magia de los ínferos musicales" (Revista Scherzo), "Isabel Villanueva, una artista que arriesga" (The Strad).

Su discografía incluye el Concierto para viola de José Zárate junto a la Orquesta de Extremadura para Sony Classical en junio 2017. Su primer trabajo personal 'Bohèmes' lo presentó junto al pianista François Dumont para IMMStage en octubre 2017. Este álbum ha recibido reconocimientos en The Strad, Melómano de Oro, Revista Scherzo, Top 10 Revista RITMO, y en 2018 se consolida como Mejor Álbum de Música Clásica del Año en los premios MIN de la Música Independiente, siendo la primera vez que se premia un álbum de Viola. En el ámbito de la música de cámara colabora con artistas de la talla del Cuarteto Prazak, Alexander Sitkovetsky, Nikita Boriso-Glebsky, Tedi Papavrami, Victor Julien-Laferrière, Marti Roussi, Leonard Elschenbroich, Astrid Siranossian, Trío Arbós, Rafael Aguirre, Iddo Bar-Shaï y Thomas Hoppe.

Isabel Villanueva es profesora en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento en Valencia (ESMAR), y regularmente invitada en el Royal College of Music de Londres, Bath Music University, Wells Cathedral School, Pacific Academy en Guangzhou, Conservatoire Supérieur du Liban, Académie Musicale de Morges, JONDE y numerosos conservatorios españoles.

Involucrada en causas humanitarias, es embajadora cultural de la fundación Prim'Enfance en Ginebra. Isabel Villanueva toca con una viola Enrico Catenar (Turin 1670) y utiliza cuerdas Thomastik Infeld.