El Boncho Tour regresa a Bajamar con otra jornada de música y gastronomía

La Laguna/ La cita, que contará con la presencia de Sistah Vibes, Juana La Cubana, Tana Sandoval, We are Trash y Rumba Manigua, se celebrará el próximo 12 de agosto.

Bocho Tour protagonizará el próximo 12 de agosto un nuevo encuentro veraniego en Bajamar, La Laguna, una vez más con la presencia de alguno de los dj más aclamados en la actualidad de la escena local. Al igual que sucediera el pasado año, ofrecerá otras 10 horas de experiencia musical, gastronómica y actividad comercial.



En esta ocasión, la cita, con libre acceso, tendrá lugar a partir de las 14:00 horas, hasta la media noche, a los pies del faro de Bajamar y contará con la presencia de los dj Sistah Vibes, Juana La Cubana, Tana Sandoval, We are Trash y la actuación en directo de Rumba Manigua.

Además de la oferta musical, Boncho Tour, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, dispondrá de una variada propuesta gastronómica con distintos foodtrucks y representación de bares y restaurantes de la zona, además de una muestra de cervezas de la marca Dorada.

De la misma manera, el espacio contará también con representación de varios comercios de la zona que pondrán a la venta sus productos. El espacio Market contará con la presencia de Toleta, Qué Chachi, Fiona, Rebecca Herraiz, See Lovers, Recicla, Lumay, Makercan, Fundamento y Arte Fluido.

Igual que en ediciones anteriores, este encuentro ofrece la oportunidad disfrutar de un atardecer en un enclave único de la Ciudad de Aguere acompañados por una propuesta artística compuesta por algunos de los dj más reclamados de Tenerife.

Al día siguiente, el domingo 13 de agosto, la organización llevará a cabo una vez más su acción anual de limpieza y cuidado de la costa lagunera a cargo de la cuadrilla 'Por un Boncho Limpito'.

