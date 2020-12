La Bajada de la Virgen de Los Reyes se celebrará de forma "inédita" en 2021

Asistieron el Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez; el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; el alcalde de Valverde, Antonio Chinea; el alcalde de La Frontera, Miguel Angel Acosta; el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón; y el director insular de la Administración del Estado, José Carlos Hernández.

Les trasladamos el comunicado conjunto emitido en relación a esta noticia:

COMUNICADO CONJUNTO

"LXX edición de la Bajada de la Virgen de los Reyes"

"En consonancia con lo establecido por el Voto fundacional de la Bajada de la Virgen de los Reyes, el venidero 3 de julio de 2021 está previsto que se realice la LXX edición de la cuatrienal cita del pueblo herreño con su "Madre Amada". Desde hace 275 años, hemos ido cumpliendo con el compromiso votivo que reza: "pasará un Señor Beneficiado y los Clérigos que arbitraran, los Señores Justicia y Regimiento y vecinos que no tuvieren legítimo impedimento al Santuario y Ermita de la Señora y con el mayor culto y veneración la conducirán a esta Villa que haya o no urgente necesidad por el motivo que va relacionado...".

Las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa buena parte de la humanidad, a las cuales no somos ajenos, así como la situación de incertidumbre que genera la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y sus importantes consecuencias sociales, nos llevan, con no poco dolor, a tener que anunciar tanto la diócesis como los tres ayuntamientos de la isla y el Cabildo insular, lo siguiente:

- La prevista edición de la cuatrienal Bajada de la Virgen de los Reyes en 2021 no podrá realizarse en el modo habitual.

- Los preparativos que a distintos niveles requiere un acontecimiento de estas características, en sus dimensiones religiosas, culturales, festivas, etc. no pueden razonablemente desarrollarse en estos momentos, sin los cuales no es posible garantizar un desarrollo adecuado de un acto que supone una importante concentración humana a lo largo de toda una jornada.

- Si las circunstancias sanitarias lo permitieran, es intención tanto de la Iglesia como de las autoridades civiles, que se pueda mantener, en las fechas previstas la Bajada de la Virgen a la parroquia de la Villa de Valverde, en el modo que oportunamente se comunicará. Será siempre con las debidas garantías, en una manera inédita y sin concentración de personas. Así, se cumpliría lo esencial del Voto cuatrienal aunque con los "legítimos impedimentos" de este duro momento para la isla.

- De este modo, se podrá seguir haciendo realidad que los herreños, en tiempos de prosperidad y de calamidad, vuelven su mirada y corazón a la patrona para dirigirse a ella, como canta una loa a la Virgen: "eres agua del sediento, eres pan para el hambriento, consuelo de los enfermos, alivio del sufrimiento".

- Por ello, tal y como se viene desarrollando en las últimas décadas, el venidero primero de enero de 2021 comenzará a izarse en la fachada de los templos e instituciones la Bandera de la Virgen, indicando que comenzamos un Año de Bajada, ciertamente dolorosamente muy distinto del que todos conocemos, como distinta es ahora, en muchos aspectos, la vida en la isla.

- A El Hierro y a sus moradores, a todos los devotos donde quiera que se encuentren, encomendamos a la Madre Amada de los Reyes, en esta singular hora de nuestra historia, con la plegaria a la Virgen María: "Danos, en fin, esperanza, para esta vida y la venidera; porque eres la Virgen viva, la Reina de los ángeles, que quiso morar en una cueva de nuestra isla, y nos estas esperando para sentarnos con Dios Padre, junto a Ti y todos los santos en la 'gran tafeña' eterna del cielo".