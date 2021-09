El artista Juan Fajardo protagoniza el Pregón en un año en el que las Fiestas del Cristo retoman los actos presenciales

Tacoronte/ En autor durante tres décadas de la alfombra central del Corpus, realizó un recorrido por su trayectoria y recordó a las personas e instituciones que le han ayudado a hacer realidad sus creaciones.

5 de septiembre de 2021.- Después de cuatro décadas de contacto con el municipio de Tacoronte, en el que ha realizado los escenarios de las Fiestas del Cristo y por espacio de más de 30 años ha sido el responsable del diseño y elaboración de la alfombra central del Corpus, Juan Fajardo ha dejado los bastidores para ponerse al frente del primer acto del calendario festivo en honor al Cristo de Los Dolores.



El polifacético creador, cuya relación con el municipio ha sido permanente desde que comenzó a realizar algunos trabajos para el Ayuntamiento sobre los años 80 del siglo pasado, tomando el relevo de otro artista local en la confección y diseño el tapiz central del Corpus, Jaime Graham, ha considerado que tras haberle planteado la posibilidad de ser el responsable de la lectura del Pregón en varias ocasiones, en el planteamiento que se le ha formulado en el ejercicio de 2021 es cuando, señaló, "es ahora cuando siento que estaba preparado para ello".

Fajardo, más allá de su labor artística y creativa en su periplo tacorontero, quiso recordar a muchas de las personas e instituciones que hicieron posible su labor durante más de tres décadas, poniendo de relieve el apoyo y complicidad de muchas de ellas para que cada año sus sueños artísticos se hicieran realidad.

La lectura del Pregón de las Fiestas del Cristo se llevó a cabo en la Sala Óscar Dómínguez de la Casa de la Cultura, un año más, y como consecuencia de la pandemia, con un aforo muy limitado y con apenas espacio para acoger a la Corporación local y un número muy reducido de invitados.

Sin embargo, la intervención de Fajardo llega en un momento en el que el municipio intenta recuperar el tiempo perdido por los efectos de la Covid 19, poniendo en marcha un programa de actos en el que se pretende recuperar la presencia de los vecinos y vecinas en los actos programados.

De esta manera, tras el acto de este domingo día 5 de septiembre se dan por iniciadas las Fiestas del Cristo, en las que, según destacó el alcalde, José Daniel Díaz Armas, "queremos que regrese la música, que poco a poco entre en nuestras vidas la normalidad y podamos dar respuesta a la demanda de las personas que desean una incorporación esencial de los actos culturales".

En esta edición de las fiestas, aún condicionadas por las restricciones de la Pandemia, el Ayuntamiento ha diseñado un programa aún acorde a las medidas de seguridad y distancias necesarias, estableciendo un escenario central en la Plaza del Cristo, que "queremos se convierta en un auditorio al aire libre y con todas las garantías de seguridad, donde se van a llevar a cabo todos los actos con una capacidad de 500 plazas por cada celebración", indicó Díaz Armas.

Durante su intervención en el acto de lectura del pregón, el alcalde realizó un recorrido por la vida de Fajardo, un niño inquieto y seguro de su pasión por las artes gráficas, a las que se abrazó después de comprobar la complejidad de las ciencias cuando quiso probar en los estudios de Ingeniería.

Describió una vida marcada por los destinos de su padre, trabajador del Banco Hispano Ameriano, cuya familia debía trasladarse cuando se le presentaba la oportunidad de dirigir una nueva sucursal. Eso le valió para vivir en varios municipios de las islas, como la lejana por entonces Guía de Isora, donde contactó por primera vez con las alfombras del Corpus, y enlazar estudios allí donde había oferta en unos tiempos en los que los centros educativos no sobraban, lo que también le obligaba a estar lejos de los suyos.

Juan Fajardo, ahora "felizmente jubilado", tras su etapa de docente, promete más años de diseños y trabajo en el Corpus tacorontero, sobre el que acaba de escribir un nuevo capítulo y quizá el más complejo de ellos, pues reconoce que "lo mío no es hablar en público, a mí lo que se me da es crear y estar detrás de las cosas de manera discreta".

La lectura del Pregón, como cada año, sirve para invitar a vecinos y visitantes a las Fiestas del Cristo, invitación que repitió de nuevo el alcalde, pero consciente de las limitaciones, y recordó que en esta edición los actos serán más modestos, pero por ello no menos interesantes, entre los que figuran las dos elecciones de las reinas de las Fiestas, por un lado la de la Fiesta de Arte y, por otro, la de La Vendimia, actos que en esta ocasión estarán dedicados a homenajear a las tacoronteras elegidas para dichos cetros en la última década.

En la presente edición tampoco se celebrarán las procesiones del Cristo, pero sí los fuegos artificiales, que se llevarán a cabo tras la función religiosa de cada uno de los dos sábados principales que tendrán lugar a las 19:00 horas.

Después de este domingo, ya comienza a desarrollarse un programa plagado de exposiciones, actos musicales, con dos tributos, uno a Qeen y otro a Rolling Stones, teatro, artesanía y mucho más, cuyo contenido se puede consultar en la web y portales del Ayuntamiento, ya que este año no se puede repartir el tradicional programa de mano, por lo que se hará llegar también a los vecinos a través de las redes sociales.

