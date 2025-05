Samuel García, protagonista del récord nacional y la clasificación del relevo mixto al Mundial de Tokio 2025

Tenerife/ El velocista blanquiazul firmó una actuación estelar en el relevo 4x400 mixto que bate el récord de España y asegura la presencia del equipo nacional en la próxima cita mundialista. "Es un sueño", afirma el canario, que también lamenta no haber podido ayudar al 4x400 masculino.

El atleta del Tenerife CajaCanarias Samuel García fue parte fundamental del relevo 4x400 mixto que firma el nuevo récord de España y, con él, la clasificación directa al Mundial de Atletismo de Tokio 2025, en el marco del Mundial de Relevos de Cantón (China) que se disputó el pasado 10 y el 11 de mayo. David García Zurita, Carmen Avilés y Blanca Hervás acompañaron al ya veterano relevista en este reto, estableciendo entre todos un formidable crono de 3:12.55, que mejora en más de un segundo la anterior plusmarca nacional. "Es una pasada, un sueño", lo describió el deportista palmero, referente del atletismo canario y español.



El anterior récord nacional del relevo 4x400 metros mixto se fijó en los Juegos de Tokio 2020, cuando el propio Samuel García, junto a Laura Bueno, Aauri Bokesa y Bernat Erta establecieron un registro histórico de 3:13.29 en la semifinal. La descalificación de Estados Unidos y República Dominicana invitaron a soñar con el pase a la gran final, pero las reclamaciones de estos países se dieron por válidas y dejaron fuera al cuarteto rojigualda.

Con el resultado del Mundial de Relevos de Cantón, el velocista blanquiazul demuestra una vez más su vigencia en la élite, sumando un nuevo hito a su brillante trayectoria internacional. Tras la prueba, el propio Samuel valoró su actuación con emoción. "Estoy contento con la actuación del relevo. Conseguimos un nuevo récord de España. Lo volvimos a hacer, y por más de un segundo. Es una pasada, es un sueño", añade.

Pero no todo fueron alegrías. "También tengo una sensación agridulce al no poder participar en el relevo 4x400 masculino. Me apena no haber podido ayudarlos, aunque no estaba de mi mano. Siempre me ha gustado correr esta prueba y esta vez me tocó el mixto. Hice mi trabajo, pero creo que también podía haber aportado un poco en el 4x400 masculino", confiesa.

De cara al resto de la temporada, el atleta ya mira con ambición a sus próximos compromisos. "Esto me da gasolina para esta temporada, que va a ser larga. Ahora comienzan los mítines y tengo que ponerme las pilas en la prueba individual. Aún no he debutado en el 400, espero hacerlo este fin de semana en la Liga y poder aportar al equipo algo más y ganar esta jornada para ir a la final holgadamente".

La brillante actuación de Samuel García vuelve a confirmar su perfil como referente del atletismo regional y nacional y reafirma el impacto del talento canario en el deporte de alto nivel.

