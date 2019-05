Brillante debut de Aday Salas con la selección española

Tenerife/ Aday Salas debutó de manera brillante con la selección española Sub 20 al finalizar en novena posición de la clasificación general, y primer español, en el 'Encuentro Internacional de carrera en carretera" que se celebró en Oderzo (Italia). Además, el atleta del Tenerife CajaCanarias logró su mejor marca personal sobre los 10.000 metros, dejándola ahora en 31:59 minutos demostrando su gran momento de forma después de haberse proclamado subcampeón de España Sub 20 de los 5.000 metros.



Aday señaló a los medios del club que tenía "muchísimas ganas e ilusión de poder debutar con la Selección y más en una prueba en ruta , una de las modalidades que más hago desde que empecé en atletismo", por lo que ya dice que es "un sueño hecho realidad".

Sobre el desarrollo de la prueba indicó que fue "rapidísima desde su comienzo y con un nivel europeo espectacular", definiendo la experiencia como "inolvidable en una carrera que he disfrutado al máximo y lo he dado todo hasta el final".

Pero el atleta no para y finaliza que ahora "toca bajar la distancia en competición y seguir sumando y aprendiendo".

