Jonay Jordán viste la roja en la Copa de Europa de pruebas combinadas

Jonay Jordán Schäfer vestirá la roja para representar a España en la Copa de Europa de pruebas combinadas, que tendrá lugar este fin de semana en Lutsk, Ucrania. El atleta del Tenerife CajaCanarias disputará las pruebas del decatlón junto a los deportistas Jorge Ureña (Playas de Castellón), Pablo Trescoli (Playas de Castellón) y Jesús Castillo (Cornellà At.). Por su parte, la escuadra femenina (heptatlón) estará compuesta por Carmen Ramos (Playa de Castellón), Bárbara Hernando (Playas de Castellón), Valvanuz Cañizo (Bidezabal Durango AT) y Andrea Medina ( A.D. Marathon Madrid).

En la disputa de la última Súper Liga de pruebas combinadas participarán ocho países, con cuatro representantes por modalidad. Los nacionales se medirán con las selecciones de Bielorrusia, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Suiza y los Países Bajos. "La competición tiene mucho nivel porque todos solemos llegar en muy buen estado de forma. Por lo tanto, cada puesto que rasquemos será un logro", puntualiza Jordán, que tiene la suerte de acudir a la cita europea junto a su entrenador, Héctor González, nombrado jefe de la delegación.

El blanquiazul llega a la Copa de Europa tras superar una lesión que le impedía entrenar con normalidad. "Estas últimas cuatro semanas he podido entrenar al 100%, llego a Ucrania con muchas ganas de hacer un buen papel", señala el tinerfeño que sobresale en el 110 metros vallas y en el lanzamiento de peso. "Creo que estoy para hacer marca personal, así que lo vamos a intentar con todo", agrega. Para Jordán las pruebas más complejas son la pértiga y el 1500m. "Llevo entrenando tres años las combinadas con Héctor y hemos aprendido mucho juntos y creo que este aprendizaje se traducirá en buenos resultados", concluye.

Top 20 de las mejores marcas españolas de la historia

El internacional del Tenerife CajaCanarias celebra ya 17 años en el mundo del atletismo y 11 siendo uno de los atletas nacionales más destacados en las pruebas combinadas. El canario ya suma en su haber un total de seis copas europeas de esta modalidad: se estrenó en Tallín (Estonia), en 2010; en 2011 repitió en Bressanone (Italia); en 2013, Nottwil (Suiza); en 2015, Inowroclaw (Polonia), y en 2017 en Monzón. "Mi primera internacionalidad fue en 2009, en Cardiff, en un encuentro de pista cubierta. Desde este momento he participado un total de 20 veces con el equipo nacional (11 encuentros internacionales, 5 campeonatos de Europa de combinadas, 1 campeonato del mundo sub 20, 2 campeonatos de Europa sub 23 y 1 universiada)", enumera el atleta.

Su mejor marca en decatlón la consiguió en 2015, 7639 puntos, mientras que en heptatlón obtuvo su mejor registro este año acumulando 5749 puntos. Ambos resultados son récords insulares y le posicionan entre las 20 mejores marcas españolas de toda la historia.