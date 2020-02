Derrota del Tacuense en Granada

San Cristóbal de La Laguna/ No pudo ser. El Granada no dio lugar a la sorpresa y la UD Tacuense se vino de vacío este domingo en el Estadio de la Juventud al caer (4-0) frente a un rival que enlazó su sexta victoria consecutiva en el Reto Iberdrola, y demostró el por qué es el equipo más en forma ahora mismo de la competición.

Eso a pesar de que las azules dieron la cara y aguantaron bien el tipo ante un rival que no abrió el marcador hasta la última acción de la primera parte, en un saque de esquina. Las pupilas de Abraham García pasaron de mantener el empate inicial a verse por detrás en un momento psicológico.