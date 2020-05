La Concejalía de Deportes y la Federación Tinerfeña de Fútbol ponen en marcha el curso online de Entrenador de nivel C

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

"La gran afición que hay por este deporte en nuestro municipio y el elevado número de personas que han mostrado interés por realizarlo en estos momentos es una alegría", señala el concejal isorano Paúl Santos.Para ampliar la información pueden ponerse en contacto con el área en el 922850100 ext.3533 o enMÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DEL CURSO:Aquellos alumnos que tenían su matrícula ya formalizada en la modalidad presencial, y están conformes con hacerlo en la modalidad online solo deben comunicarlo al correocon estos datos:Nombre y apellidos.DNI"Alumno ya matriculado en el curso Nacional C (isla, zona, etc.) deseo se me migre al curso Nacional C modalidad online. Asimismo, si aún le falta por subir algún documento a la plataforma lo deberá realizar a la mayor brevedad y antes del inicio del curso.Las personas ya matriculadas en el Curso Nacional C que no deseen realizar el curso en la modalidad online, tendrán que esperar a la próxima convocatoria presencial (aún sin fecha) y comunicarlo al correoMás información en la web: