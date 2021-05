Las guerreritas caen dando la cara ante todo un Villarreal en La Salud

Comenzaron las guerreritas presionando la salida de balón del Villarreal, y gozando de una ocasión clara de gol cuando apenas transcurrían cinco minutos de partido. Moneyba lo intentó desde lejos, y poco después Lara González estuvo cerca de rematar en boca de gol.

Fue el cuadro amarillo el que tendría más efectividad en la mañana de este sábado, convirtiendo en gol su primer acercamiento a la portería de Shania Van Nuland. Cienfu sorprendió a la guardameta holandesa desde lejos a los diez minutos de juego, pero las guerreritas no se vendrían abajo, y continuaron buscando la meta de Carbonell. Cindy de golpe franco, y Moneyba desde la frontal del área pudieron igualar el choque.

Con mucha intensidad y bajo un marcado equilibrio en todas las facetas del juego, ambos equipos marcharon a vestuarios con marcador parcial a favor del Villarreal CF. Tras la reanudación, Van Nuland salvaba por bajo el segundo tanto visitante, y cerca de la hora de juego era Ainhoa la que intentaba batir a Carbonell tras una buena combinación por banda derecha.

La portera azul y blanca volvía a ser providencial para las suyas a los 62 minutos con una soberbia estirada por alto a disparo de Arce, manteniendo así a las guerreritas en un partido cuyo 0-1 podía verse alterado en cualquier momento.

Tras unos compases de igualdad y pocas acciones de gol en área rival, el cuadro visitante sentenciaría con un tanto de Sheila, tras aprovechar un rechazo en área pequeña de la propia Van Nuland.

Sin margen para la remontada, las guerreritas no bajarían los brazos en su afán por recortar distancias, pero la defensa amarilla no concedería ninguna opción al equipo de Santiago Lemus, que encajaría un tercer tanto en la prolongación, obra nuevamente de Sheila. Los puntos se fueron a tierras valencianas con la sensación de que las tinerfeñas no merecieron tanto castigo. Próximo reto azul y blanco, otro emocionante derbi ante el Real Unión de Tenerife Tacuense.

UDG Tenerife: Van Nuland, Arminda, Marilén, Zeolla, Cindy, Lara González (62'), Moneyba, Lara Lorenzo (59'), Murray (62') Eulalia, Ainhoa. También jugaron Wilmary (59'), Marta G. (62'), Benchara (62').

Villarreal: Carbonell, Arce (65'), Giménez, Laura Royo (76'), Medina, Sheila, Sara (65'), Cienfu, Prades (65'), Olivia (65'), Miguélez. También jugaron Soto (65'), Coronel (65'), Yolanda (65'), Capdevila (76').

GOLES: 0-1, Cienfu (10'); 0-2, Sheila (77'); 0-3, Sheila (90').

Árbitra: Estefany Paola Rodríguez, del Comité Tinerfeño. Amonestó a la visitante Sheila.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de ascenso a Primera Iberdrola, disputado en el campo municipal de La Salud, con aforo limitado a instancias de la normativa gubernamental sanitaria. En los prolegómenos del encuentro, la UDG Tenerife B realizó pasillo al equipo visitante tras la consecución de su reciente ascenso a Primera Iberdrola.