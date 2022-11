"La RFEF incumple el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España y Liga F sobre honorarios arbitrales"

No obstante, según la Liga F, el Secretario General de la RFEF en una nueva demostración de ausencia de seriedad al incumplir el acuerdo con el Gobierno de España y con la Liga F, ha remitido una comunicación a los Clubes instándoles a abonar un recibo arbitral de 14.647 euros por partido, en lugar de lo acordado, 4.048 euros, amenazando con aplicar sanciones disciplinarias en caso de no acometer dichos pagos. Desde el primer momento de las conversaciones, lideradas por el CSD, las partes implicadas aceptaron de manera clara que los clubes sólo abonarían lo correspondiente a honorarios arbitrales, siendo el resto de conceptos asumidos por la Liga F y el CSD.

De esta manera, la RFEF:

1. Pretende que los Clubes abonen con cargo a sus presupuestos la totalidad de los costes derivados de los servicios arbitrales, cuando, tal y como se pactó, únicamente se harían cargo de los honorarios arbitrales (4.048 euros por partido), correspondiendo a la Liga F el resto de partidas (dietas, desplazamientos y formación).

2. Incluye nuevos conceptos e importes que no fueron pactados, pretendiendo así percibir a nivel global unas cantidades mayores a las acordadas. De hecho, la RFEF pretende imputar a los Clubes las cantidades que la RFEF se comprometió a aportar con cargo a sus fondos al fondo fin de carrera, compromiso que por supuesto fue acompañada de su ya habitual escenificación mediática de apoyo a la mujer.

Este gravísimo incumplimiento de los acuerdos alcanzados se puso en inmediato conocimiento del presidente del Consejo Superior de Deportes, quien tras confirmar que la postura de la Liga F era, efectivamente, lo acordado, se comprometió a ponerse en contacto con la RFEF para solucionar este nuevo despropósito.

No obstante, habiendo pasado ya más de dos semanas sin noticias del CSD, y ante el incremento de las hostilidades por parte de la RFEF marcando a los Clubes un plazo límite para abonar unos importes que en nada se corresponden a los acordados, esta Liga Profesional se ha visto obligada a presentar ante el CSD el correspondiente recurso para que obligue a la RFEF a cumplir con los acuerdos alcanzados de los que, todo sea dicho, el CSD no fue un mero espectador, sino que formó parte activa y cuya intervención fue decisiva para desbloquear el conflicto.

Faltar a la palabra e incumplir acuerdos de los que ha formado parte el mismísimo Gobierno de España resulta verdaderamente inconcebible y deja a las claras el modelo de gestión que se realiza desde una institución tan importante como la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, desde esta Liga Profesional no esperamos otra cosa que no sea que el Gobierno de España haga cumplir los acuerdos alcanzados de los que formó parte.