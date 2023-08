El Ayuntamiento de Arona y el Cabildo de Tenerife fortalecen su cooperación en materia deportiva

Arona/ La alcaldesa Fátima Lemes y el concejal Luis Sierra exponen a la consejera Insular de Deportes, Yolanda Moliné, las necesidades de mejora de las instalaciones del municipio y acuerdan la planificación de las actuaciones a emprender. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, recibió a la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, en un encuentro en el que también estuvo presente el concejal de Deportes, Luis Sierra. En la reunión se trataron diversos temas de actualidad relacionados con las actividades e infraestructuras del municipio. Además, Moliné y Sierra se trasladaron al Complejo Deportivo Jesús Domínguez Grillo de Los Cristianos y al Karting Club de Tenerife para inspeccionar las instalaciones y conversar con técnicos municipales y responsables deportivos.



"El encuentro ha sido muy fructífero porque Ayuntamiento y Cabildo estamos en sintonía. Esta toma de contacto con la realidad del municipio de Arona es importante para que la consejera conozca in situ los problemas con los que nos hemos encontrado y nos permite buscar soluciones de forma conjunta", manifestó Fátima Lemes. La alcaldesa de Arona también destacó que "ya somos referentes en algunos eventos deportivos, pero necesitamos serlo mucho más aún y recuperar e innovar en la celebración de diferentes pruebas y modalidades, apostar por una mayor variedad y mayor calidad, y para ello necesitamos urgentemente mejorar las infraestructuras deportivas".

Yolanda Moliné se interesó de forma particular por la piscina municipal de Los Cristianos. "El grado de abandono que ha sufrido en los últimos años es increíble y tenemos claro que la piscina y todo el Complejo Deportivo Jesús Domínguez Grillo necesita una modernización", declaró la consejera insular de Deportes. "Esta ronda de contactos con los municipios y entidades deportivas nos sirven para establecer prioridades en esta legislatura y el objetivo que nos hemos planteado es ir en persona a ver cuál es la realidad, no conocerla por unas fotos o unos informes, sino estar en la instalación y hablar con sus responsables y usuarios para saber qué es lo que en realidad se necesita", manifestó Yolanda Moliné.

Esos mismos argumentos esgrimió el concejal de Deportes de Arona. Según Luis Sierra, "hay muchas instalaciones que no han tenido un mantenimiento adecuado en los últimos años, como por ejemplo la piscina municipal o la cubierta del Pabellón de Las Galletas, que ya está en fase de licitación. Estamos reuniendo toda la información para planificar las actuaciones". "La visita de la consejera de Deportes es importante para nosotros porque permite que las dos administraciones trabajen de la mano", añadió Sierra.

El Pabellón Cubierto de Los Cristianos también fue inspeccionado por los responsables del área deportiva, además de intercambiar información con los técnicos del Patronato de Deportes de Arona. "La relación entre los técnicos del Cabildo y los de Arona es muy fluida, son unos profesionales con muchos años de experiencia que conocen a la perfección lo que está pasando a nivel insular como municipal. Sus aportaciones son muy valiosas", reconoció Yolanda Moliné.

El Karting Club de Tenerife fue otra de las instalaciones deportivas visitadas por Yolanda Moliné y Luis Sierra, en el que fueron recibidos por Carlos Gil y Nuria Contreras, propietarios del Karting Tenerife; Jorge Pérez, director técnico; y Martín Jaime, encargado general del circuito. Tras un breve recorrido por las instalaciones, la consejera insular y el concejal aronero intercambiaron impresiones con los representantes de los clubes que desarrollan su actividad en el trazado de Parque de La Reina: Dimitri Rizopoulos (JamKart), Nestalí Martín (TecKART MotoSport), Simón Bizconti (ProKart Racing Team) y Diego Rodríguez (Derecha3kmotor).

La principal demanda de propietarios y equipos es retomar la Escuela de Pilotos (la Escuelita) en la que se formaron la mayoría de pilotos tinerfeños que llegaron a competiciones nacionales e internacionales o que se pasaron a otras modalidades del automovilismo para convertirse en grandes figuras como, por ejemplo, Enrique Cruz o Marcos Lorenzo.

