David Meca: "Esta prueba es la mejor competición a nivel internacional, de primerísimo nivel"

Esta prueba es "especial", ha subrayado, "sobre todo por la belleza y la organización". Como ha confesado el campeón del mundo de aguas abiertas, "yo nunca había visto una una competición con este ambiente, llegar a la meta y ver un Dj que te está animando, ver música, colores, ver toda la gente que te espera..." Según ha expresado, "no es solo porque lógicamente el marco es insuperable, es ese ambiente único", que "puedo decir con total sinceridad, que jamás lo he encontrado en otra prueba".

"Yo ya me retiré como campeón del mundo de natación y ahora busco apoyar y animar a los más jóvenes", y "sobre todo, disfrutar sin la presión de la medalla". La natación "para mí lo ha sido todo y me lo ha dado todo, también exigencia y sacrificio, que sin duda mereció la pena" porque "hemos conseguido más de lo que lo que nunca habíamos imaginado". David Meca se ha declarado "enamorado" de Canarias, "vine en el año 1998 o 1999 y me crucé de La Gomera a Tenerife y dos años más tarde Tenerife y Gran Canaria, y poco a poco fuimos cruzándolas prácticamente todas y me enamoré de su gente, de su clima, y de su belleza, sobre todo". Las islas son "un lugar maravilloso y me da envidia cada vez que vengo aquí porque veo a los canarios/as vivir felices" en las islas.

En nombre de la empresa organizadora del evento, Top Time Eventos, Pablo González Cardona ha querido agradecer a empresas e instituciones el apoyo para hacer realidad una nueva edición, que llenará San Bartolomé de Tirajana de deporte este sábado 16 desde las 9 de la mañana, con actividades también para los más pequeños/as, con ludoteca infantil para los familiares y participantes y también una zona infantil abierta al público para quienes quieran disfrutar de la prueba. "Estas zonas infantiles contarán con talleres cargados de valores, con fabricación de cometas y de reciclaje" que ahondan en la parte de los ODS que comparte esta prueba y que es "algo importantísimo para la organización". En esta línea ha recordado que las camisetas y los gorros de la Maspalomas Open Water han sido fabricados con materiales reciclados, y las 8 boyas del recorrido "son teledirigidas y geolocalizadas" para aportar la referencia a los nadadores "y no afectar al fondo".

Para la Maspalomas Open Water y Top Time Eventos "la experiencia es lo más importante", y por eso en esta edición "se sumará la música en directo de Los Aseres, un saxofonista y un Dj para amenizar la entrada en meta de los/as participantes".

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha dado la bienvenida a deportistas y aficionados/as a Maspalomas Costa Canaria, escenario de la Maspalomas Open Water que estrena una edición que "no es una edición más" porque "supone retomar el impulso y disfrutar del mar abierto, de la natación y las aguas de nuestro municipio y de la costa sur". Como ha apuntado, la prueba "va a contar con la compañía de figuras de la natación de primer nivel" como David Meca y Laura Roca. Ha celebrado que el número de inscritos/as "sigue incrementándose" para asegurar una prueba "de éxito" este sábado 16, con una gran fiesta de deporte en la meta, en el icónico Faro de Maspalomas".

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha celebrado que Maspalomas se sume "a las Open Water Series, un circuito de natación para profesionales y aficionados" y que en esta parada en Gran Canaria contará con tres distancias y cerca de 400 participantes. En este tipo de pruebas "es clave el entendimiento entre administraciones" porque "la colaboración es un elemento fundamental" para hacer crecer Gran Canaria como destino deportivo y también turístico. Desde el Cabildo, ha dicho, existe "un firme compromiso por apostar e ir de la mano de los municipios, escuchando, colaborando y poniéndonos al servicio de ellos para promover nuevas pruebas". Ha querido "invitar a aficionados y profesionales a disfrutar de esta prueba" que regresa con "color, espectáculo y una gran fiesta" y que es, a su vez, un "elemento atractor para incorporarse temprano al deporte y competición", por lo que ha deseado "larga vida a esta prueba".

Cerca de 400 participantes de 17 nacionalidades

La Maspalomas Open Water es la travesía a nado por excelencia del sur de Gran Canaria, que contará este sábado 16 de septiembre con cerca de 400 participantes de 17 nacionalidades diferentes. Totalmente accesible, la Maspalomas Open Water cita a los/as amantes de las aguas abiertas a un nuevo desafío en tres modalidades, 1000, 2000 y 7.400 metros.

Españoles, italianos, alemanes, holandeses, británicos, franceses, argentinos, belgas, chinos, croatas, irlandeses, letones, polacos, rusos, suizos, uruguayos, venezolanos/as son algunas de las nacionalidades confirmadas, afianzando el ambiente internacional de esta prueba, que llama a los amantes de las aguas abiertas a congregarse en Maspalomas.

Con salida desde la playa del Pajar y con la meta en el emblemático Faro de Maspalomas, esta prueba es una cita consolidada para los/as aficionados/as y los/as profesionales de esta modalidad, que podrán poner a prueba su capacidad con tres distancias diseñadas para cubrir todos los niveles.

La Maspalomas Open Water, organizada por Top Time Eventos, es posible gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria, desde Turismo Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes y el programa Isla Europea del Deporte, además del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con la colaboración de HolidayWorld Maspalomas Center, RIU Hotel & Resorts, Hospiten Roca, Coca-Cola, Cruz Roja, Macías Gil Events Canarias, Grupo Monpex, Vistaflor Bungalows Maspalomas, Il Duomo di Milano, Sabina, Sailfish, y la Escuela de Masajes Begoña Ferrero, entre otros.