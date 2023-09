MMA de alto voltaje en la velada final de The Battle Championship 2023

Impresionante éxito de asistencia en el Pabellón Félix Santana, en Las Palmas de Gran Canaria, en la celebración de la velada principal de The Battle Championship 2023. Gradas a rebosar y espectacular ambiente en un evento que sin duda se ha consolidado ya en el panorama nacional e internacional de las MMA.

El pabellón Félix Santana se venía literalmente abajo para recibir a los protagonistas de la pelea entre uno de los peleadores canarios más internacionales, Omar Santana y el luchador austriaco Tamirlav Dadaev. Santana, que llegaba con un promedio de 19 victorias, 7 derrotas y un empate, se imponía en el segundo asalto por sumisión, ante el aplauso unánime de las gradas.Máxima expectación para disfrutar de uno de los momentos más esperados de la noche, el combate entre el campeón mundial, Juanma Suárez y el luchador croata, campeón de sambo en su país, Dod Zoran. Suárez saltaba a la jaula entre vítores de su público. El teldense llevaba la iniciativa desde el principio, debilitando al croata por un pateo continuo. Finalmente, Juanma ganaba en el primer asalto por sumisión (mataleón) sumando a su gran palmarés una victoria más.El destacado peleador Sebas Santana abría el primero de los platos fuertes de la velada con su combate ante el serbio Andrija Stoljiljkovic. Tras un primer asalto muy reñido, el luchador local se hacía con la victoria por sumisión en el segundo round ante la ovación de un público entusiasmado con él. La pelea entre el palmero Darwing Rodríguez y Cristian Corujo se suspendía por lesión de este último.Aplauso de los asistentes ante la victoria por sumisión en el segundo asalto de Kevin Perdomo frente al luchador valenciano John Guarin. Increíble el nivel del combate entre Antonio Santana, y el portugués Cristiano Ribeiro, ante la ovación de los asistentes. Ambos combatientes demostraban una técnica espectacular que ha levantado en varias ocasiones al público. Victoria por decisión unánime para Santana.Momento especialmente emocionante de la velada al ponerse en juego los dos cinturones del reality The Battle Championship. Dorian Jiménez, vigente campeón de uno de los cinturones, revalidaba su título en un espectacular combate con el peleador Óscar Márquez que se determinaba por decisión dividida. Por su parte, el luchador Reda Abdelaoui lograba mantener también su cinturón de campeón en una emocionante pelea frente a José Quirama por decisión unánime.Deivid Santana se hacía con el triunfo por K.O. técnico ante el portugués Enmanuel Simoes, que no tuvo apenas oportunidades. Finalmente, el peleador portugués Luis Gustavo Gómes se hacía con la victoria por K.O. técnico en el primer round frente a su rival, Javier Yánez.

La velada ha contado con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor y el luchador canario Juan Espino.

"Tenemos a los mejores luchadores en categoría masculina y femenina, y tenemos la capacidad, porque contamos con grandes promotores, de albergar grandes eventos internacionales," aseguraba el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero. "Estos días Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria se han convertido en centro de referencia con peleadores de otros países y el territorio peninsular." La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, aplaudía la enorme afluencia de público, "es una satisfacción comprobar el enorme seguimiento del que gozan estas disciplinas, nos parece muy importante apoyar este tipo de eventos desde el Consistorio, porque haciéndolo fomentamos sin duda la práctica deportiva, lo que significa más salud y mejor vida."

Concluye la cuarta edición de The Battle Championship con un rotundo éxito de participación tanto en los 30 combates celebrados durante el fin de semana como en la Fun Zone con actividades paralelas relacionadas con los deportes de contacto instalada en el C.D. López Socas. El director de The Battle Championship 2023, Julio Santana, afirmaba que desde la organización "nos sentimos muy satisfechos de la respuesta del público, llenando desde el viernes tanto las veladas como las actividades paralelas. Ha sido un fin de fiesta increíble con una decena de combates profesionales y cinturones en juego y un público vibrante en cada pelea."

The Battle Championship 2023 está organizado por Island Fighter Events y Club Deportivo Taurus. Patrocinan el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, Promotur, Turismo de Canarias, Island Fighter Shop y Zombie Figthwear.