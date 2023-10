El poderío del OAR Coruña demasiado para un jóven Gáldar Gran Canaria (34-24)

En el inicio los canarios fueron mejores. Con un extraordinario Saúl Rodríguez bajo palos, el Gáldar ganó en confianza y elaboró buenas jugadas de ataque hasta llegar al 1-4. No fue a más la ventaja por las intervenciones del portero Santi Gómez, que mantuvo en la brecha a su equipo para lograr el empate 5-5. Los goles de Sergio Wagner fueron clave para recuperar la ventaja canaria. El Gáldar optó por un juego rápido de transición con Carlos Mederos y Cayetano González rindiendo a un alto nivel. Este último sufrió una durísima falta cuando restaban ocho minutos que sólo fue castigada con dos minutos. El Gáldar no consiguió sacar partido a la superioridad numérica, sufriendo además la pasividad de los árbitros ante las continuas interrupciones locales. Las quejas de Aday Sánchez ya no podían remediar la desventaja 16-13 al descanso.

Tras la reanudación el Gáldar se acercó en el marcador con buenos minutos de Joaquín Molina desde el pivote. El Gáldar hizo méritos, pero volvió a aparecer Santi Gómez para evitar la igualada de los grancanarios. La aportación del lateral izquierdo Diego Martínez fue clave para que los coruñeses se distanciaran hasta el 25-20. El gran despliegue físico causó mella en los galdenses, unida a la excesiva contundencia defensiva de un OAR, que se hizo con el control total del partido en el tramo final incrementando la diferencia hasta el 34-24 final.

Derrota de un jóven Gáldar Gran Canaria, en el que como nota positiva quedó el debut del canterano Yyaron Ramírez en Primera Nacional. La expedición galdense retornará este domingo a Gran Canaria. El próximo sábado 28 a las 20:00 horas se verán las caras en el Juan Vega Mateos ante el Bueu Atlético, actual tercer clasificado de la competición.

Ficha Técnica

OAR Coruña (34): Santi Gómez, Mauro Jareguiberry (6), Roberto Iosif (2), Pablo Martínez (1), Pablo Fernández (5), Juan Pereira (2), Kevin Dacosta, Juan Carlos Rodríguez (1), Miguel Ángel Simón, Diego Martínez (14), Richard Tejada, Ramón López, Diego Gago y Francesco Aragona (3). Entrenador: Marcos Rodríguez.

Balonmano Gáldar (24): Saúl Rodríguez, Hugo Gómez, Sergio Wagner (6), Emi Villaverde (2), Adrian Díaz, Joaquín Molina (2), Cayetano González (5), Carlos Mederos (3), Alejandro Castellano (2), Yanís Ramírez (2), Yyaron Ramírez y Saulo López (2). Entrenador: Aday Sánchez

Parciales cada 5 minutos: 1-4, 4-5, 7-7, 11-12, 13-13, 16-13 (descanso) 20-16, 22-17, 24-20, 28-21, 30-22 (final)

Árbitros: Marcos Pérez Outeda y Alberto Fernández Costa. Cronometradoras: Nerea López Lijo y Marcos Fernández Piñero.