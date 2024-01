La magia de la San Silvestre se adueña de Las Palmas de Gran Canaria con una gran marea solidaria

Desde primera hora de la tarde, la ciudad se vestía con los colores de la San Silvestre LPGC para ponerse a bailar y saltar, desbordando de buena energía la zona de salida, que horas antes del pistoletazo de salida ya era una gran fiesta de deporte, en familia, con amigos y con los animales de compañía, en un evento que no solo es icónico sino que tiene una magia sin igual de la que se contagia la ciudad al completo. Un calentamiento multitudinario hizo vibrar la capital grancanaria con la emoción de grandes y pequeños/as por igual, para una vez más confirmar que esta es la ciudad más solidaria y esta una de pruebas que más atletas reúne en España para cerrar el año.

Deporte, espíritu navideño, un cielo azul y los mejores deseos han flotado en el ambiente para crear una atmósfera entrañable y emotiva, con la que Las Palmas de Gran Canaria se ha vestido de amarillo para despedir 2023 de la mejor forma posible. A pocas horas de recibir el nuevo año, sonrisas, baile, buen ambiente y el calor de más de 8.150 corredores/as han inundado Las Palmas de Gran Canaria, que se ha movido a un mismo ritmo para cumplir con el mismo objetivo compartido, la solidaridad.

Más de 310 voluntarios/as inscritos en el formulario y Grupito 33 han hecho posible una carrera que despide 2023 con buena vibra, juntos en una ciudad que respira deporte y solidaridad, junto a cuerpos de seguridad, emergencia y el dispositivo sanitario.

El consejero y vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, el consejero de Deportes, Aridany Romero, y los concejales Carla Campoamor y Josué Íñiguez, entre otros, no han fallado a la cita, que no solo ha reunido a una gran ola solidaria, sino que ha sumado a este objetivo a los campeones de una veintena de ediciones. Estrenaron las calles más de 350 niños y niños y niñas en la carrera infantil, con una alegría contagiosa que puso a punto a una ciudad que se ha entregado a un fin de año inigualable a golpe de zapatilla.

Ha cruzado el arco de meta, recogiendo la icónica cinta de la San Silvestre LPGC, Francisco Cabrera Galindo, todo un clásico en los podios de la ciudad, que ha parado el cronómetro con 17 minutos y 30 segundos. Le ha seguido otro de los grandes del deporte en Gran Canaria Alexander Bernal González, con un tiempo de 18 minutos y 34 segundos. Cerró el podio apenas unos segundos después Oskar Andren con 18 minutos y 51 segundos, completando el cuadro de honor de esta carrera tan esperada.

En chicas, Eide Ragnhild ha cruzado el arco de meta como la más rápida, en 21 minutos y 26 segundos, en un podio en el que la ha seguido Lene Berg Hansen con 21 minutos y 34 segundos. Raquel García Cabrera ha puesto la guinda al podio femenino con 22 minutos y 8 segundos representando a Canarias.

Esta carrera popular, cuya recaudación irá íntegra a proyectos sociales de 5 ONGs en Canarias, ha estado llena de buen humor, con corredores de cuatro patas, y con clásicos que no han fallado a la cita, como los Reyes Magos, Papa Noel, La Máscara, dinosaurios, unicornios, payasos, renos, elfos y mucho más, demostrando que la creatividad en esta gran ciudad solidaria no tiene fin.

La San Silvestre LPGC, organizada por Top Time Eventos con la colaboración del Club Trican, está promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto insular de Deportes con el programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias, la marca Islas Canarias y Canarias Avanza con Europa, y la colaboración de CajaSiete, MacroFit, HPS, Physiorelax, Gofio La Piña, Peñascal, y Pascual.