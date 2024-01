Demostración de poderío del ADEIN Tenerife para conseguir su cuarta victoria

Tenerife/ El Vistazul obliga al representativo a hacer su mejor partido de la temporada.

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias empieza con buen pie el año, al imponerse 75-63 al Vistazul, en su último partido en casa de la primera vuelta. Gran encuentro de los locales, obligados a ello por el buen juego de la escuadra visitante.



Tras un inicio igualado, mediado el cuarto el conjunto de Dos Hermanas se ponía cuatro arriba: 6-10. Un triple de Biel para el 9-10 acercó a los locales, que apretaron en defensa para que el rival no tomase más ventaja. Luego Chinea hacía una canasta para devolver la igualdad al marcador: 11-11. A continuación era Alejandro Mendoza el que ponía a los anfitriones por delante: 15-13. En esta fase del encuentro los de Javier Martínez se empezaron a cargar de faltas, en especial Cristian y Ramallo. El ADEIN estuvo más acertado en los minutos finales de este primer acto, con varios robos consecutivos, y eso le permitió cobrar una pequeña renta: 21-14.

El cuadro chicharrero no bajó el nivel (31-24 a cinco minutos para el descanso), con Biel Llopis y Alejandro Mendoza muy acertados. Pero la escuadra andaluza tampoco bajó los brazos y siguió obligando al ADEIN a dar el máximo: 33-31 a dos minutos para la pausa. Sin duda, el de este sábado estaba siendo el mejor partido de los vistos esta campaña en el Sergio Rodríguez. Con 39-36 se llegó al descanso.

El partido siguió sin dar un respiro ni a unos ni a otros. El ADEIN continuó intentando marcharse en el marcador, pero el Vistazul no le dejaba: 51-44 tras cinco minutos de tercer acto. En los visitantes sobresalía Samir El Hamyani, muy acertado en la faceta anotadora. Mención especial también merece el público, muy metido en este encuentro, no parando de apoyar a los suyos. El partido lo tenía todo.

Con 56-44 (a 3:24 para la conclusión del cuarto), a la afición local se le empezó a pintar una media sonrisa en el rostro, pues entonces sí que la cuarta victoria del curso parecía un poquito más cerca. Sensaciones que se confirmaron con el 61-44 con el que se cerró el tercer tiempo.

El Vistazul no logró cambiar la decoración del partido en el último cuarto y el ADEIN siguió mandando con una cómoda renta (67-54 a cinco minutos para el final). Los locales terminaron de redondear la victoria, en la que participaron todos sus jugadores. A final, 75-63. Próximo partido, el sábado de la semana que viene en Zaragoza, final de la primera vuelta.

ADEIN TENERIFE SANTA CRUZ FUNDACIÓN CB CANARIAS (75) Alejandro Mendoza (34), Cristian Luis Ibáñez (14), Ramón Chinea (8), Jonay Ramallo (-), Biel Llopis (19), –equipo inicial—, Domingo Perdigón (-), Jaime Álvarez (-), Benito Lugo (-), Zebensuí Estévez (-), José Manuel Martín (-) y Andrea Santana (-).

BSR VISTAZUL (63) Manuel Luque (2), Andrés Frutos (9), Samir Hemyami (21), José Manuel Vargas (11), Fernando Carrillo (-) –equipo inicial—, John Esteban Rincón (6), Francisco Javier Almagro (-), Josué Maqueda (-), David Viruez (-) y Antonio Ripoll (14).

ÁRBITROS Vera Requena como principal, acompañado por Vega García y Martín Hernández. Eliminaron por cinco faltas personales al local Ramallo.

PARCIALES 21-14, 39-36 –descanso–, 61-44 y 75-63.

INCIDENCIAS Séptima jornada de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas Liga BSR-Trofeo Fundación ONCE. Pabellón Sergio Rodríguez del Complejo Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra, ante unos 200 espectadores.