Gran Canaria/ El Barça CVB ha salido vencedor contra el CV Melilla en un partido muy igualado a la par que emocionante.

El CV Melilla contó, para la primera rotación, con Cristina Cruzado (2), Almudena Martín (3), Paula Gª Vizcaíno (9), Greta Martinelli (11) (MVP), Rocío Polanis (21), y Nour Allouch (29).



Por su parte, el Barça CVB eligió titulares a Alba Koelher (1), Elia Rodríguez (2), Isabel Fdez. Mosquera (5), Natalia Matamoros (7) (MVP), Sara Esteban (11), y

Johenlis «Yoyó» Belisario (30).

Las de Flavio Calafell (CV Melilla), agotadas y sin cambios, se adelantaron en el primer set de forma contundente, ampliando la distancia hasta ganar el set por 10 puntos: 25-15.

El segundo set hizo prever una victoria de las melillenses sobre el Barça CVB, ya que no estuvieron por detrás en el marcador en ningún momento, ganando de

nuevo este segundo set por un 25-17. Ocho tantos por encima del actual campeón del Trofeo.

En el tercer set, las jugadoras que entrena Adrián Fiorenza (Barça CVB) dieron una vuelta al marcador, llevando ventaja, por primera vez desde el comienzo del

encuentro, en el 4-5. En el 14-17, y tras una decisión arbitral discutida por el CV Melilla, Calafell recibe una tarjeta roja del colegiado. El Barça toma la delantera

con un 15-24, momento en que la jugadora veterana del Barça, Celia Paterno (18), es sancionada con tarjeta amarilla. El CV Melilla ya no volverá a anotar, perdiendo el set por 15-25.

Con el 2-1, comienza el cuarto set. El nivel del juego no decae, volviendo a ser igualado, con varios fallos, especialmente en remate y bloqueo, posiblemente

producto de la tensión y el cansancio a estas alturas de partido. Finalmente, el Barça CVB vence por un ajustadísimo 24-26, forzando el tie break.

La tónica no cambia en este quinto y último set, igualado al límite, del que saldrá el campeón de la Copa Princesa. Será el Barça quien, finalmente, gane por un 15-13.

Un partido largo, emocionante y de gran nivel de juego que cierra el torneo de Copa Princesa 2024.