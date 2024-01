El ADEIN Tenerife cierra la primera vuelta con victoria en Zaragoza

Tenerife/ El representativo logra ante el Adapta su quinto triunfo de la temporada.

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias cierra con victoria (53-67) la primera vuelta. La quinta victoria de la temporada, segunda fuera de casa, llegó en la tarde de este sábado ante el Adapta Zaragoza, en un encuentro donde los chicharreros fueron de menos a más.



Una canasta de Chinea dio la primera ventaja a los visitantes (3-4) tras haber empezado el partido por debajo en el marcador. Los aurinegros fueron, poco a poco, aumentado su renta (5-10 a 3:30 para el final del cuarto). Pero hubo reacción local, para acabar imponiéndose en el acto inicial: 13-12. Buenas sensaciones en el arranque de partido para los hombres de Javier Martínez, pero siendo evidente que había cuestiones a pulir. Templar los nervios y no incurrir en precipitaciones se tornaba clave para tener éxito en esta cita.

El cuadro maño, muy centrado en su juego, empezó a emitir claros mensajes: iba a por el partido. El marcador siguió apretado (21-22 a cinco minutos para el descanso), pero estaba claro que el ADEIN podía hacer las cosas mejor. Alejandro Mendoza se iba erigiendo en la principal baza ofensiva de los chicharreros, con un Cristian muy activo en defensa y ataque, con una vitalidad contagiosa. Al intermedio se llegó con 27-30.

En ADEIN siguió mandando en el marcador en el inicio del tercer cuarto, pero sin poder despegarse en el luminoso por el buen hacer de los maños, que no daban el brazo a torcer.

Un ligero bajón en el juego de los anfitriones mediado el acto fue aprovechado por los visitantes para, esta vez sí, se marchaban en el tanteador: 33-42 a seis minutos para el final del cuarto. El ADEIN estaba ante la oportunidad de abrir brecha, ya que al Adapta le costaba mantener el ritmo: 37-50 al final del parcial.

El conjunto tinerfeño se encaminaba a su quinta victoria de la temporada, cada vez más confiado en sus posibilidades. La renta a favor de los visitantes fue aumentando en los minutos iniciales del acto final: 43-58 a siete minutos para la conclusión. El técnico local volvió a recurrir a un tiempo muerto, en un último intento por frenar al ADEIN, pero la dinámica del choque no cambió.

Admirable el empeño del Adapta por mantenerse vivo hasta el final (49-60 a tres minutos para la conclusión). Por su parte, al ADEIN le costaba por momentos mantener la concentración, aunque sin permitir alegrías al rival. La victoria acabaría siendo visitante: 53-67.

En la próxima jornada, al ADEIN le toca descansar. Luego vendrá un mes de febrero que traerá el inicio de la segunda vuelta, donde se deberá afrontar dos encuentros, ambos fuera de casa, el primero en Gran Canaria ante el Sureste (día 10) y el segundo en Galicia frente al Ferrol (día 17). Para ver de nuevo a la escuadra chicharrera en casa se deberá esperar al 2 de marzo, cuando reciba al Fundación Vital Zuzenak.

ADAPTA ZARGOZA (53) Alex Larrosa (-), David Anaya (8), Fernando Saz (6), Chichirita Petrut (18), Unai Gonzalvo (11) --equipo inicial--, Sbaa Zourar (-), Jesús de los Arcos (10) e Ignacio del Río (-).

ADEIN TENERIFE SANTA CRUZ FUNDACIÓN CB CANARIAS (67) Alejandro Mendoza (29), Cristian Luis Ibáñez (8), Ramón Chinea (10), Jonay Ramallo (4), Biel Llopis (16) --equipo inicial--, Zebensuí Estévez (-) y Andrea Santana (-).

ÁRBITROS Cubero Peralta como principal, acompañado por Bernal Calmanza y García Gimeno.

PARCIALES 13-12, 27-30 –descanso–, 37-50 y 53-67.

INCIDENCIAS Octava jornada de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas Liga BSR-Trofeo Fundación ONCE. Centro Deportivo Municipal José Garcés.

