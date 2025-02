Carreño Busta, otra vez rey en Tenerife

Después de alzar el trofeo, Carreño Busta se tomó su tiempo para fotos y autógrafos con los numerosos aficionados que llenaron el Abama Tennis Academy durante todo el torneo.Durante la entrega de premios estuvieron presentes el Consejero Delegado de Ideco y representante del Cabildo de Tenerife, Manolo Gómez Padilla; la alcaldesa del Ayuntamiento de Guía de Isora, Ana Dorta, y el director de Abama Golf y Tenis, Brendan Breen.Bis de Carreño – Con dos títulos en dos semanas, Pablo Carreño Busta no dejó opción a sus rivales en Tenerife. El tenista de Gijón será, a partir de este lunes, el nuevo número 111 del mundo, mucho más cerca de regresar al grupo de los cien mejores jugadores del ranking ATP.La final del Tenerife Challenger 2 siguió un guión claro, con el ídolo local imponiéndose por 6-3 6-2 ante Filip Misolic. "Cuando aterricé en Tenerife, no pensaba que podría ganar dos títulos, pero estaba decidido a hacerlo bien – comentó Carreño Busta –. El título de la semana pasada fue fantástico y lo de hoy lo es igualmente. Filip no es un rival fácil, y esta semana lo demostró venciendo también a Koepfer, cabeza de serie número uno".Arropado por el cariño de la gente en la isla, que además tuvo la oportunidad de recorrer, Carreño Busta ahora pone la vista en el circuito mayor: "Tenía previsto jugar un Challenger en Francia, pero descansaré y volveré directamente en Indian Wells. No sé cuánto ha mejorado mi tenis en el último mes, pero tengo más confianza. ¿Objetivos? A corto plazo, regresar al Top 100, después veremos, ya que el final de la temporada aún está lejos. Ahora regreso al circuito mayor y será difícil, pero sé cómo afrontarlo".Para cerrar, Carreño Busta elogió también la organización del torneo, recordando que en 2015 ya había ganado el Challenger de Perugia, también organizado por MEF Tennis Events.La satisfacción de Marchesini – "Hemos acogido dos torneos Challenger de la mejor manera posible: el balance es positivo". Con esta premisa, Marcello Marchesini, presidente de MEF Tennis Events, habla de las dos semanas pasadas en Tenerife: "Hemos organizado ya 12 torneos en las Islas Canarias y este año el público llenó el Abama Tennis Academy. Un gran agradecimiento para mis hijas, Elena y Federica, autoras de un trabajo increíble en la isla."La sinergia entre Tenerife y MEF Tennis Events continuará durante todo 2025 en los eventos en Italia, donde estará presente el logo de Turismo de Tenerife: "Este proyecto comenzó el año pasado por iniciativa de la CEO de Turismo, Dimple Melwani, con el objetivo de aumentar el turismo italiano. La promoción de los torneos en Italia llega en el momento justo."Sobre la relación con España, añade: "Cada vez recibimos más muestras de gran estima, la última de ellas por parte del presidente de la Real Federación Española de Tenis. Queremos aumentar el número de torneos en la península ibérica."Ahora la atención vuelve a Italia: "Reanudamos con el WTA 125 de Parma, que, al disputarse en la segunda semana del Masters 1000 de Roma, tendrá un nivel muy alto. Después vendrán Perugia y Todi, mientras trabajamos para repetir el ATP Challenger 125 de Olbia y, ojalá, un WTA 125."Resultados del domingo 16 de febrero

Final

Pablo Carreño Busta (3) d. Filip Misolic (C) 6-3 6-2