¡Victoria por la puerta grande!

La Laguna/ Partidazo del Cisneros Alter para ganar 3-1 al CV Guaguas y hacer estallar el Ríos Tejera.

El derbi canario de Superliga Masculina entre el Cisneros Alter y el CV Guaguas no defraudó. Con un gran ambiente en las gradas del Ríos Tejera, el cuadro tinerfeño disputó un partido casi perfecto que se saldó con triunfo 3-1 ante los líderes de la competición. ¡Qué manera de luchar para un equipo que necesitaba un premio como este!



Arrancó el Cisneros con una energía sideral, un inicio que se tradujo en un 6-3 que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto. Algunos errores locales amenazaron con difuminar su gran comienzo, pero no tardaron en recuperarse a base de defensa. Con un cerrojo atrás y los potentes remates de Mateusz Frac, los cisneristas volvieron a distanciarse (14-10).

El conjunto de Matías Guidolin nunca dejó a su rival encadenar varios puntos de manera consecutiva y gozó de la renta de cuatro tantos durante buena parte del periodo. Además, dos bloqueos, uno de Fran Duque y otro de Sergio Noda, parecían dejar casi sentenciado el set (22-16). El CV Guaguas no bajó los brazos e intimidó al Cisneros con remontar (23-22) antes de que un ataque del capitán Noda cerrara el triunfo (25-23).

Si el Cisneros volvió a empezar un set por todo lo alto, los tinerfeños también supieron aprovecharse de los errores en el saque de los grancanarios (5-2). Peleando como si les fuera la vida en ellos, los jugadores cisneristas se mantuvieron arriba en el marcador y lograron una ventaja de cuatro puntos con el mismo 14-10 que la manga anterior.

El encuentro se convirtió entonces en un tira y afloja. Parcial para que el Guaguas se acercase (16-14) y nuevo tirón lagunero para volver a lo mismo de antes (19-15). Eso sí, el Cisneros tuvo que sudar la gota gorda para ganar el segundo set. El equipo amarillo se hizo grande en la red y llegó a empatar la contienda a 22. Cuando todo parecía perdido, dos puntos seguidos de Carlos Nieves, uno de ellos directo, devolvieron la alegría al Ríos Tejera, que celebró el 2-0 ante el vigente campeón de Liga y Copa (25-22).

Al contrario que en los dos periodos anteriores, el CV Guaguas arrancó con mejor pie el tercero (2-4). Los locales lo igualaron al poco tiempo, dejando una batalla digna de un derbi canario (10-10). Sin embargo, los grancanarios recuperaron el mando y, esta vez, no lo dejaron escapar.

El Cisneros se atascó en ataque, lo que provocó un parcial bastante favorable al Guaguas (12-17) pero, con el set casi decidido para el 2-1, los cisneristas se negaron a tirar la toalla. Gracias a tres puntos directos de Frac, los tinerfeños infligieron miedo en las filas rivales (21-24) antes de que pusieron el definitivo 21-25.

Los amarillos volvieron a empezar con buen pie la cuarta manga (1-3) y, nuevamente, la respuesta local no se hizo de rogar (4-4). En un combate de poder a poder, la primera vez que el Cisneros estuvo por delante fue con un 10-9, aunque la alegría apenas les duró (12-13). A raíz de los saques de Nieves, los de Matías Guidolin vivieron su particular éxtasis sobre la pista.

El Ríos Tejera fue una auténtica caldera y los decibelios fueron subiendo conforme sus jugadores realizaban acciones de muchísimo mérito. Un bloqueo de Gastón Fernández a Walla y un remate de Nacho Roberts por zona de zagueros hicieron estallar al pabellón, que veía la machada cada vez más cerca (20-17).

Impulsados por la afición, la defensa del Cisneros fue sublime para acabar el partido, llegando a todo y desquiciando a todo un Guaguas. Con ello, 25-19 y victoria 3-1 para estrenarse por todo lo alto en 2025 y llegar con la moral por las nubes a la Copa del Rey. Encima, estos dos equipos volverán a dar un gran espectáculo a los fanáticos del voleibol este viernes a las 19:00 en Zaragoza.

FICHA TÉCNICA:

CISNEROS ALTER (3): Carlos Nieves (16), Mateusz Frac (23), Arnau Masià (L), Germán Llorens (-), Marco Carreño (-), Fran Duque (5), Navreet Singh (-), Gastón Fernández (4), Sergio Noda (11), Nacho Roberts (2), Vítor Amorim (2), Bruno Vinti (L) y Edgar Rodríguez (-).

Entrenador: Matías Guidolin.

CV GUAGUAS (1): Nico Bruno (-), Ezequiel Figueroa (L), Elio Montesdeoca (13), Walla Souza (11), Io De Amo (-), Unai Larrañaga (L), Jorge Almansa (12), Juan Pablo Moreno (10), Jean Pascal Diedhiou (6), Tomas Rousseaux (5), Martín Ramos (-), Leo Alexsander (3), Alexey Nalobin (4) y Ángel Trinidad (4).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero

Parciales: 25-23, 25-22, 21-25 y 25-19

Árbitros: Fernando J. Cerrato y Hugo Suárez Ucar.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Superliga Masculina, disputado en el Pabellón Juan Ríos Tejera, San Cristóbal de La Laguna, ante 250 espectadores.

