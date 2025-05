Gran Canaria reúne a campeones mundiales del surf adaptado

Gran Canaria/ Los españoles Francesena, Almagro y Oregi y los internacionales Cabanne, Farias y Rouillard, cabezas de cartel del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2025. Algunos de los más destacados campeones mundiales de surf adaptado se darán cita el próximo mes de junio en Gran Canaria, más concretamente en la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para disputarse los títulos de Campeón de España de Parasurfing 2025 con la celebración del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2025. La prueba, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio, contará con los surfistas más importantes del panorama nacional, garantizando así el mejor espectáculo sobre la ola de La Cícer.



Entre ellos, el vasco Aitor Francesena, todo un referente en el mundo del surf y el surf adaptado. Fundador de la primera escuela de este deporte a nivel nacional y primer entrenador de surf de España. Dos veces campeón del mundo de surf adaptado, campeón de Europa y hasta 8 veces campeón de España, son sólo sus logros más destacados.

El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2025 también contará con la malagueña Sarah Almagro, campeona del mundo, campeona de Europa y cuatro veces campeona de España en su modalidad. También con el vasco Ibon Oregi, que en menos de cinco años compitiendo ya es subcampeón del Mundo y de Europa.

Los campeones mundiales Mireia Cabañes y Efrén Mompeán y el campeón de España y campeón por equipos de Europa Eduardo Odriozola son parte de la expedición que llega de todos los rincones del país. Canarias también estará representada por todo lo alto por el grancanario Óscar Pérez, subcampeón del mundo y campeón de España.

Además de los títulos de Campeón de España de Parasurfing 2025, en el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2025 se disputará un Open Internacional para el que ya han confirmado su participación deportistas de la talla de los franceses Maxime Cabanne, dos veces campeón mundial por equipos, subcampeón europeo y hasta cuatro veces campeón de Francia, Celine Rouillard, también campeona del mundo y Afonso Faria, campeón de Francia.

El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2025 está organizado por MPG Events y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing y patrocinado por la Fundación DISA, el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA y concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboran Alisios, Viveros Godoy, Audiovisuales Canarias, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Aguas de Firgas, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Martínez Cano, Oceanside School, MojoSurf School, Telazul Surf Stuff, Mojo Surf Wax y La Vida Sigue en +.

