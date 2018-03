Conscientes del gran desafío que suponía conseguir el primer título del año, ambos conjuntos salieron con las ideas muy claras a la pista y fueron a la par en los primeros compases (7-7). Las riojanas, a través de la solidez de Fernanda Gritzbach en la red y el potencial en ataque de Daniela Da Silva (13-8), supieron aprovechar los errores defensivos del equipo tinerfeño para llevarse el primer set a su favor por 25-18.La aptitud combatiente del Arona Tenerife Sur no cambió en el siguiente periodo, y lejos de amilanarse, buscó con insistencia la reacción con una brillante Elzbieta a la cabeza dándole así la vuelta al electrónico (11-12). En un parcial de máxima igualdad y sucesión continua de puntos a ambos lados de la pista (19-19), el trabajo coral y la efectividad del Minis de Arluy en los momentos decisivos decantaron finalmente el segundo set (26-24).Las del sur de Tenerife no estarían dispuestas a perder su última carta e intentarían apretar los dientes para demostrar su mejor versión (8-8). No obstante, bajo la dirección de Nicole Edelman, el equipo riojano desplegaría su contundente juego y cerraría el encuentro por la vía rápida (25-22), consiguiendo proclamarse campeón de la Copa de La Reina más abierta de los últimos años.

FICHA TÉCNICA

Minis de Arluy Logroño: Iva Pejkovic, Nicole Edelman, Helia González, Fernanda Gritzbach, Daniella Da Silva, Glauciele Martins-sexteto inicial-, Patricia Llabrés (líbero).

Arona Tenerife Sur: Elzbieta Nykiel, Obi Na Ebi, Wanda Banguero, Nsunguimina, Romina Lamas, Ana Correa–sexteto inicial-, Nira Pérez (líbero), Popovic.

Parciales: 25-18 (21'), 26-24 (29') y 25-22 (25').

Árbitros: Rodriguez Jativa Susana Mª - Romero Martinez Angel

Incidencias: partido final de la XLIII Copa de la Reina de Voleibol disputado en el Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna ante 1.700 espectadores. La entrega de trofeos estuvo presidida por numerosas autoridades incluido el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, acompañado por José Francisco Pérez (Director General de Deportes del Gobierno de Canarias), Carlos Alonso (Presidente del Cabildo Insular de Tenerife), José Alberto Díaz (Alcalde del Exco. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna) y José Julián Mena (alcalde de Arona).