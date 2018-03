Sin pensar en una tabla clasificatoria y sabiendo la gran igualdad de la máxima categoría, la escuadra canaria salió con las ideas muy claras a la pista de Entrevías (9-12). Con el objetivo de no volver a cometer errores, el Dimurol Libby´s, con una brillante Patricia Suárez a la cabeza, no dudó en pisar el acelerador y llevarse el primer set a su favor por 14-25.Las madrileñas seguirían su filosofía luchadora en el siguiente periodo y demostrarían su intención de no bajar los brazos en ningún momento, dando incluso la vuelta al marcador (12-11). La reacción blanquiazul fue evidente y haciéndose fuerte en defensa y mostrando su solidez en la red mediante Bruna Fernanda da Silva como arma principal, lograría tomar una ventaja insalvable para el equipo local (17-25).Intentando frenar en seco los intentos de Nazaret Florián en el tercer set (10-12), el conjunto tinerfeño volvería a desplegar su mejor versión gracias a su potencial en ataque liderado por Miroslava Kijakova y cerrar así el encuentro por la vía rápida (19-25). De esta forma, el CV Fachadas Dimurol Libby´s asegura su participación en las semifinales de los play-off por el título y deberá ahora luchar en los dos restantes y exigentes duelos para mantener la segunda plaza.

FICHA TÉCNICA

VP Madrid: Carla Michels, Lúa Bovio, Nazaret Florián, Laura Monzón, Anna Budinska, Paula Neves – inicial – Belén Cabrera (líbero), Clara Canet, Alba Hernández, Esther Iglesias

CV Fachadas Dimurol Libby´s: Patricia Suárez, Marisa Fernández, Cristina Sanz, Miroslava Kijaková, Kyra Holt, Bruna Da Silva - inicial- Laura Naranjo (líbero), Nuria Melián, Natalia Kvasnytsia, Sara Urrea, Mame Diouf

Parciales: 14-25 (20'), 17-25 (24'), 19-25 (24')

Árbitros: García Rodríguez – Martín Hernández

Incidencias: partido correspondiente a la veinteava jornada de la Superliga Iberdrola, disputado en el CDM Entrevías.