El XXVII Torneo Ciudad de La Laguna se queda en casa

El mencionado fue el único duelo sénior de una jornada en la que se celebraron otros envites. El resultado final fue de 31-22. Partido dominado por los locales ante un rival en reconstrucción. Los cambios introducidos por los de casa mediado el choque, provocaron que los grancanarios pudiesen "maquillar" un tanto el marcador.

El partido de los "mayores" fue el único que tuvo tanteador en una jornada de fiesta para la familia del rugby canario. Hubo encuentros de base, de las categorías: Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Su 16. Tomaron parte en estos partidos de exhibición los equipos: Escuela Universitaria de La Laguna, Club Rugby Universidad Laguna, Ñandú de Adeje, Boatmen de El Médano, Galaxy de la Universidad de La Laguna y Escuela de Rugby de La Guancha.

También se disputó un encuentro de mujeres, entre el Furias de la Universidad de La Laguna y el Boatmen.

Esta fiesta del rugby dio comienzo a las 12.30 horas y acabó a las cinco de la tarde. Tras los encuentros se celebró un almuerzo para los más de 200 jugadores y jugadoras participantes. Este "tercer tiempo" es una tradición en el rugby. Se entregaron trofeos a todos los equipos participantes.