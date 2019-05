El Arona Hockey consigue dos victorias en la fase previa de los Campeonatos de España

Arona/ El equipo Infantil del Arona Guanches HC se trasladaron el viernes de 17 de mayo a Sagunto Valencia a disputar por segundo año consecutivo la fase previa a los campeonatos de España 2019.

Los guanches lograron dos victorias frente a los equipos HL Zaragoza All Star y CHL Jujol Jokers y tuvieron una derrota contra el equipo Tres Cantos PC.



El primer partido el 18/5 a las 10:10am, fue contra el equipo Tres Cantos PC de Madrid, en el cual se demostró la superioridad de los madrileños, Aunque muy luchado por parte de los guanches, aunque dejo el marcador con un resultado a favor de Tres Cantos de (2-4). Goles: (Facundo Tassino16´ e Iván Santos 9´).

No hay que perder los ánimos que aún queda mucho por delante, con esas palabras el entrenador alentaba al equipo guanche y los preparaba para el segundo encuentro a las 19:30hr, aunque a sabiendas que sería un partido menos complicado para ellos ya que se enfrentaban con el HCL Zaragoza All Star equipo que participa por primera vez en este campeonato y no cuentan con mucha experiencia no habría que bajar la guardia y dar todo lo mejor de sí. El partido transcurrió con la clara ventaja de los Guanches, quedando al final un marcador (8 – 0) Goles: (Facundo Tassino 14´, Laura pazo 10´, Laura Pazo 4´, Nicolás Reyes 3´, Facundo Tassino 3´, Iván Santos 2´, Nicolás Reyes 00:32", Facundo 14´). Una vez retirados del ansiado ascenso a los campeonatos de España a los Guanches solo les quedaba jugar el cuadro de cruces con la esperanza de ganar a los HCL Jujol Jokers y dejar un buen sabor de boca de este campeonato.

Con los ánimos muy arriba los guanches reaparecen en pista y plantan cara a los Jujol Jokers de Barcelona con toda la intensión de hacer un buen partido el domingo 19/5 a las 13:40hr. Partido a priori muy emocionante, muy igualado hasta el final, quedando un claro vencedor el Arona Guanches HC con un resultado (2-3). Goles: (Facundo 15´, Tassino y Nicolás Reyes 12´, Facundo Tassino 4´) De esta manera regresan a Tenerife con la gratificante sensación de haber hecho un buen trabajo, cada año se van superando. Les animamos a seguir trabajando y entrenando con disciplina para alcanzar algún día esa meta de ser campeones.