David Pérez, en la cuna del judo

David Pérez tuvo ocasión de visitar esta escuela el pasado mes de julio, pudiendo entrenar durante dos días con los maestros que allí imparten sus enseñanzas. "Accedí al centro por invitación", explica Pérez, que quedó impresionado por las instalaciones: "Se trata de un edificio siete plantas, con residencia, varios tatamis y el museo, donde tuve ocasión de inscribir el nombre de mi club, el Círculo de Amistad".

"Tuve ocasión además de tomar parte de dos entrenamientos dirigidos por un décimo Dan, que a su vez estaba asistido por otros, un octavo y un noveno Dan. Un italiano y yo éramos los únicos extranjeros presentes esos días, pues el resto eran japoneses", indicó.

"He tenido ocasión de llevar a cabo un reciclaje importante en mis katas, que yo hasta ahora ejecutada digamos con mucha firmeza o fuerza. Allí me han enseñado a hacerlo más suavemente. Lo cierto es que me han corregido muchos detalles. El aprendizaje ha resultado muy grande", añade.

"El idioma no fue un obstáculo, pues el judo es un deporte universal", precisó.

"El Kodokan es otra dimisión de esta disciplina, es otra historia. Espero repetir la experiencia dentro de dos años", señala David Pérez, que quedó además muy sorprendido por el país, por el contraste entre las grandes ciudades y las zonas rurales.

"Era mi primera visita a Japón y lo cierto es que ha valido la pena en todos los sentidos. Ha resultado una gran experiencia en lo humano y en lo deportivo", finalizó.