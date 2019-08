Muy emocionante y llena de espectáculo se presentaba la mañana en las pistas de tierra batida de Tamaraceite, con la disputa durante el día de hoy de las semifinales del ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria. En la pista central, dos jugadoras muy guerreras que han demostrado un elevado nivel durante todo el torneo, la española Nuria Párrizas y la mexicana Ana Sofía Sánchez. Mucho más concentrada y solvente que su rival, la granadina arrancaba el encuentro con ventaja, con un juego muy profundo que no dejó de hacer correr a Sánchez. Se hacía con el primer set de forma muy cómoda por 6/3. Pero la mexicana no estaba dispuesta a tirar la toalla, y a pesar de acusar mucho más el cansancio que su oponente no dejó de defender en ningún momento, luchando cada punto como si fuera el primero. Mucho más serena, Nuria Párrizas sumaba su segundo set por 6/ 4 y así su pase a la final de mañana.

Mucho más reñido se desarrollaba el encuentro entre la segunda cabeza de serie del torneo, la turca Cagla Buyukakcay, y la italiana Camilla Rosatello, que dejaba a todos con la boca abierta. Rosatello, 579 en el ranking WTA, y que llegaba a la final desde la previa del torneo, no ha desmerecido en absoluto frente a Buyukakcay, número 260 en el ranking mundial y segunda cabeza de serie del ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria. El partido arrancaba con ventaja de la turca, que se anotaba los primeros juegos, pero su oponente estaba decidida a darlo todo. Con un juego mucho más atractivo visualmente y mucho coraje, fue igualando a la deportista otomana hasta llegar a ponerse por delante por 5/3. La superioridad de Buyakakcay le daba sin embargo la victoria del primer set por 7/5. Llegaba la segunda parte, el público, expectante, no perdía detalle de ninguna de las tenistas. Puntos maratonianos en los que iban a la zaga la una de la otra. Inexplicable de dónde sacaba su energía la italiana, que en un par de ocasiones pareció venirse abajo. Sin embargo, y demostrando un nivel mucho más allá de su posición, forzó la muerte súbita, que su rival terminó anotándose, 7/6 para la turca.

La cita para la final del ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria 2019 se desarrollará entre la favorita Cagla Buyukakcay y la española Nuria Párrizas, a las 11,30 de la mañana en la pista central del Club Open Gran Canaria nosolotenis, con entrada gratuita.

En dobles una española, la catalana Marina Bassols, se hacía con el título junto a su compañera, la china Shuo Feng, tras un impecable encuentro frente a la francesa Manon Arcangioli y la belga Kimberley Zimmermann por 6/3 6/1. Se trata de la primera vez desde que estos torneos ostentan la categoría 25.000 en la que una jugadora española consigue vencer en dobles.

En sólo una hora el dúo formado por la catalana Marina Bassols y la china Shuo Feng lograban proclamarse vencedoras de dobles del ITF Disa 2019 Las Palmas de Gran Canaria. Mucho más compenetradas y seguras que sus rivales, la francesa Manon Arcangioli y la belga Kimberley Zimmermann, Bassols y Feng dieron todo un recital de golpes certeros, sabiendo aprovechar además los errores de sus oponentes. Finalmente se hacían con la victoria por un contundente 6/3 6/1. "Hay mucho nivel en estos torneos," aseguraba Bassols nada más terminar el encuentro. "Nosotras nos sentimos muy satisfechas, llevamos cuatro torneos jugando juntas y en tres de ellos hemos llegado a la final. Es muy difícil encontrar a alguien con quien te entiendes tan bien jugando." Ambas se han mostrado además muy contentas con la experiencia de haber participado en los dos ITF. "Llevamos dos semanas aquí y parece que han sido cinco días, el tiempo se nos ha pasado volando. El trato muy bueno, es la primera vez que vengo y seguro que volverá a hacerlo."

Nada más concluir en encuentro tenía lugar la entrega de trofeos por parte de la directora de los ITF, Oti Santana, que agradecía la entrega de todas las jugadoras y destacaba el increíble espectáculo que estaban ofreciendo en las pistas del Club Open Gran Canaria nosolotenis.

