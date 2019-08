Moreham y Barrera se coronan en Playa del Inglés

A las nueve de la mañana arrancaba la competición en la categoría Élite, con unas condiciones idóneas de viento y olas para esta carrera en formato Long Distance Surf Race, que requiere no sólo de rapidez, sino también de mucha fuerza y habilidad para girar en las boyas. Los competidores se enfrentaban a un circuito balizado de los más exigentes del Eurotour 2019, con entrada y salida en plena playa, lo que aportaba aún más espectáculo para los aficionados a este deporte que se daban cita en el entorno privilegiado de Playa del Inglés, cancha ideal para este deporte.En menos de una hora, 00:57:47, llegaba a meta el ganador de la categoría Élite Masculina, Benjamin Morehan, inglés afincado en Fuerteventura que aseguraba sentirte muy satisfecho tanto por el resultado como por las sensaciones durante la carrera. "Ha habido subidas increíbles con las que podías ir rebotando con las olas hasta arriba para después volver con el viento, muy compensado". Tras él, culminaba la carrera el italiano Nicola Masci y en tercera posición el catalán Miquel Roig. El primer canario clasificado en esta categoría ha sido el galdense Alexander Molina.Emocionante en Élite Femenina la victoria de la gallega afincada en Fuerteventura, Esperanza Barrera, que alcanzaba la meta en poco más de una hora, 1:01:11, y aplaudía tanto el formato como la playa nada más salir del agua, "ha sido muy divertido, con bastantes giros en boyas y bastante nivel en el agua. Estoy muy contenta, las chicas nos hemos visto peleando también con ellos. Me encantan este tipo de carreras técnicas de playa." El podio lo completaban junto a ella la italiana Caterina Stenta en segunda posición y la española Izaskun Martín en tercer lugar.Los mejores en Sub18 Masculina fueron los españoles Sem Danilo Hoyos, Javier Ocón y Pablo de León. En cuanto a la categoría Sub16 Masculina, el triunfo fue para Nicolás Trujillo, el alemán Vice Duscheneit, y Amantigot Cedrés. Sub16 Femenina, primer puesto para la italiana Rakele Mannino, segundo para Sara Figueroa y tercero para María Antía González.

En categoría Amateur Masculina 12,6", el podio ha estado formado por los españoles Oliver Déniz y Mario Guardia, mientras que las ganadoras femeninas fueron Claudia Luchetta, y María Antía González.

En categoría Amateur Masculina 14" se proclamaban vencedores Héctor Acevedo, el italiano Narciso Madeddu y Juan Ramón Sánchez. La chica mejor clasificada en esta categoría era la canaria Judith Ramírez, una de las promesas de las islas, que fue sin duda la sorpresa de la jornada.

La clausura y entrega de premios, que se celebró nada más concluir la carrera en el restaurante Tipsy Hammock, en el paseo de Playa del Inglés, contó con la presencia del concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez y el concejal de Vías y Obras y Saneamiento, Bartolomé Acosta, así como los gerentes del Tipsy Hammock, Filip Strbak y Pavel Hubacek. Samuel Henríquez aplaudía "estos eventos que conjugan el deporte con el turismo y que nos dan una imagen de marca de Maspalomas como destino deportivo. Estamos muy agradecidos a los organizadores por todo el trabajo, ilusión y ganas y esperamos seguir apostando por el Maspalomas Pro Eurotour en próximas ediciones."

También la organización concluía muy positivamente esta quinta edición del evento, que se estrenaba en el circuito europeo. Según palabras del propio director del Maspalomas Pro 2019 Eurotour, Eduardo Díaz, "Hemos tenido deportistas con mucho nivel y un público entregado que ha disfrutado con cada minuto de la competición, aquí en la bahía de Playa del Inglés. Hemos tenido oleaje, que junto a la distancia es lo que da emoción a esta modalidad y hemos visto a ganadores que no son los habituales, algo muy positivo para este deporte." El éxito de participación y asistencia en esta primera edición europea, así como el nivel de los deportistas son la prueba de que el Maspalomas Pro Eurotour se afianza en esta quinta edición y que muy pronto podrá formar parte del circuito mundial.

Maspalomas Pro 2019 Eurotour ha estado organizado por el Club de SUP & Surf Second Reef y ha sido posible gracias al apoyo de la Concejalía de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Junto a ellos, el patrocinio Tipsy Hammock y Lopesan Hotel Group, y la colaboración de Sonocom, ONE Sup boards y Federación Canaria de Surf.