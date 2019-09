El alcalde de Telde recibe al Club Balonmano Rocasa

Jugadoras, técnicos y el presidente de la entidad, Antonio Moreno, han visitado hoy el Salón de Plenos de la ciudad del club, donde el alcalde, Héctor Suárez, los ha podido felicitar en primera persona. "El club ha vuelto a mostrar el nivel deportivo que existe en esta ciudad, fruto del trabajo continuado y la apuesta por el deporte base y la cantera" y añadió: "El Rocasa no para de cosechar éxitos y ser referente nacional del balonmano, una señal indiscutible del buen hacer de esta institución capaz de potenciar el gran capital deportivo que tiene Telde".

En este sentido, el primer edil subrayó que además de ser un referente del deporte de élite canario "también lo son del deporte femenino", el cual dijo: "Hay que potenciar porque tenemos verdaderos referentes en las Islas y las jugadoras del Rocasa Remudas son históricamente fiel reflejo de ello". Asimismo, asumió que en los últimos años las ayudas se han visto rebajadas pero se comprometió a ampliar el apoyo institucional tanto al deporte base como al de élite.

Héctor Suárez apuntó: "No me cabe la menor duda de que continuaremos celebrando nuevas victorias del club, al cual le deseo la mayor de las suerte en el resto de competiciones de la temporada".

Por su parte, el concejal de Deportes, Diego Ojeda, apuntó que "las guerreras" son un orgullo y que le consta que se dejan la piel en cada partido y en cada entrenamiento para llevar la ciudad de Telde "a lo más alto del deporte nacional y europeo" y auguró que este será seguro "solo el primero de los títulos de esta temporada".

El presidente del Club y su capitana dieron las gracias por el recibimiento. Antonio Moreno afirmó que "este es el pueblo en el que queremos seguir estando" y, por su parte, la jugadora se comprometió a "seguir luchando para volver cuánto antes, lo que sería un buen síntoma".