Arthur Kogan gana el II Open Internacional de Ajedrez de San Cristóbal de La Laguna

Durante los últimos nueve días se ha celebrado en el emblemático Convento de Santo Domingo, el II Open internacional de Ajedrez de San Cristóbal de La Laguna organizado por la Federación Canaria de Ajedrez y la Federación de Ajedrez de Tenerife. Además, contó con el patrocinio de varias concejalías del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y con la estrecha colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

En esta segunda edición han participado 132 jugadores, procedentes de 11 Federaciones nacionales diferentes y con un total de 17 jugadores con títulos internacionales de Ajedrez. Entre ellos cabe destacar a la Maestra Internacional Ana Matnadze, actual campeona de España de Ajedrez Rápido. Además, partieron como favoritos el croata Ante Saric, el israelí Arthur Kogan, los serbios Dragan Barlov (afincado en Canarias) y Aleksa Strikovic y el húngaro Vladimir Petkov.

Durante ese torneo, la competición se ha celebrado mediante sistema suizo a nueve rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos con incrementos de treinta segundos por jugada realizada. En total, 594 partidas de una duración media de 4 horas cada una. El rango de edades de los participantes ha sido entre los 6 años a los 82 años, destacando más de un 36% de jugadores menores de 18 años. La participación femenina cuenta con 13 jugadoras y 2 árbitros y en el ámbito de la inclusión social, en esta edición tomaron parte 3 jugadores con minusvalía.

Desde el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, se ha impulsado esta actividad como promoción de actividades saludables y la adecuada utilización del ocio. En esta ocasión, en el histórico Convento de Santo Domingo no solo se ha desarrollado un torneo de ajedrez clásico, sino que además se han realizado diversas actividades paralelas que han enriquecido el encuentro regional de los practicantes del "juego ciencia" de todo el archipiélago. Se ha realizado un seminario para entrenadores, una simultánea con jóvenes promesas, un torneo internacional de ajedrez "relámpago" con sólo tres minutos por jugador y partida, así como una ruta turística por el municipio de La Laguna, destacando su patrimonio histórico.

Clasificación del torneo:

1º 2 GM Arthur Kogan 7,5

2º 3 GM Vladimir Petkov 7,5

3º 1 GM Ante Saric 7

4º 12 MF Alberto Hernández 7

5º 6 MI Julio J. Alonso 7

6º 5 GM Dragan Barlov 6,5

7º 7 MI Matthias Roeder 6,5

8º 9 MI René M. Alonso 6,5

9º 4 GM Aleksa Strikovic 6,5

10º 11 MI Alfredo Brito 6,5

Hasta 132 participantes

Premios especiales de promoción:

Mejor Veterano: Luis Aguirre Lorenzo

Mejor Femenino: Adhara Rodríguez Redondo

Mejor jugador de Tenerife: Sergio Hernández

Mejor Jugador Canario: MI Alfredo Brito

Mejor Sub 16: Joel Pérez Bolaños

Mejor Sub 14: Denimán Mamani

Mejor Sub 12: Omar Oudesh

Mejor Sub 10: Alberto Bethencour